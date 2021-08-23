投資新手第一課：買股票有哪些成本？小資如何爭取手續費優惠？

小豐是一位股市新手，準備了 10 萬元的投資資金，想進入股票市場，她想了解：「證券交易有哪些成本？」上班小資也能拿到大戶般的手續費優惠嗎？馬上來解密。

一、為什麼大戶都愛爭取手續費折扣、有折扣差很大？

小豐上網查了一下政府法規，證券交易手續費的標準是：「證券商收取之手續費為，成交金額之千分之 1.425。」

但小豐有一位朋友，每個月靠當沖交易量上億元，聽他說只要交易量夠大，就可以和自己的營業員去談手續費的折扣，甚至可以談到 2 折左右？

小豐試算了一下大戶前輩的證券交易手續費 (如下公式)，發現每成交 100 萬元只需要付出 285 元成本，比完全沒有折扣的 1425 元省好多，省下來的錢可以整個月上班天天喝免費咖啡。

證券買賣手續費 = 成交金額 X 手續費 X 手續費折扣 = 10 萬元 X 0.1425% X 2 折 =28.5 元

但問題來了，小豐既沒有認識營業員，只是想要 10 萬元小小嘗試的新手股民，曾經向朋友介紹的營業員了解，但沒有交易紀錄加上資本小，根本沒有談判籌碼！那該怎麼辦？

小豐後來上網找到現在證券帳戶也能線上開戶的服務，而且針對項小豐這樣的小資族提供不錯的手續費優惠，其中永豐金證券的「大戶投數位帳戶」最吸引她，除了近期有一系列限時的開戶、交易優惠活動，幫小豐省下一筆手續費之外；綁定證券帳戶的銀行交割帳戶，也限時享有 1.1％的高利活存活動，等於還沒前進股市，錢放在銀行也能有不錯的儲蓄效果。

除了以上２個優點，手續費與高利活存之外，小豐也想在等待開戶的那幾天，先研究怎麼下單，而永豐金證券推出了新手專用的交易ＡＰＰ，針對小資最愛的「零股交易」提供友善的介面，秒速就能切換「整股」與「零股」，有興趣的投資人馬上下載「大戶投 APP」來玩玩。等待開戶的期間，用社群帳號就可以試用，超方便！

二、買股票的另一項成本，證券交易稅怎麼算？

小豐再深入研究後發現，證券交易的費用居然還有另一項費用，就是「證券交易稅」。手續費是繳給券商的費用，無論買賣都要繳，因此普遍享有券商折扣；但交易稅是繳給政府，每次賣出才須繳交，有明定的比例，證券交易稅的費用統整如下：

個股：千分之 3 (當沖限時優惠：千分之 1.5、優惠期限至 110 年底)

股票 ETF：千分之 1

債券 ETF：至 115 年免徵

因此我們知道，若股民想要省下交易成本，要從手續費著手，以小豐這類小資族來說，若想要享受手續費優惠，為自己多一點儲蓄的話，永豐金證券的「大戶投數位帳戶」是一個好選擇。

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