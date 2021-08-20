投融資總額跌幅近五成，Bitpanda 完成 2.63 億美元融資 | 投融資週報

DeFi 和 NFT 領域投資最爲活躍，CeFi 領域融資金額領先。

據鏈聞統計，8 月 14 日至 8 月 20 日期間，加密市場共發生 15 筆投融資事件，已披露投融資總金額爲 4.562 億美元，投融資筆數和總金額都有較大幅度的下降。雖然當下最火熱的鏈遊賽道中的代表性項目 YGG 在本週收穫了 a16z 領投的 460 萬美元融資，但是該賽道並沒有出現資本湧入的 FOMO 現象，周內除 YGG 以外僅有 BSC 生態的 CoPuppy 完成種子輪融資。

從賽道分類來看，本週融資事件集中在 CeFi、 DeFi 和 NFT 領域。僅發生 1 筆億級大額融資，爲奧地利加密零售經紀商 Bitpanda 以 41 億美元估值完成 2.63 億美元 C 輪融資。

另外，Coinbase Ventures 延續上幾周的突出表現，繼續加持 DeFi、CeFi 和基礎設施領域；a16z 上週領投 Helium 超億美元代幣融資，本週領投鏈遊公會 Yield Guild Games 完成 460 萬美元融資。

從機構活躍度看，本週持續活躍機構包括 Coinbase Ventures、Tiger Global、Jump Capital 、a16z、Galaxy Digital、Hashed 等，普遍聚焦於 DeFi、CeFi 和 NFT 等領域。

注：統計中融資筆數和總金額不包含投資基金的募資、籌資和 Chime。

DeFi

跨鏈 DEX Chainflip 完成 600 萬美元融資，Framework Ventures 領投

跨鏈 DEX Chainflip 完成 600 萬美元融資，Framework Ventures 領投， ParaFi Capital、Distributed Global、Delphi Digital、Hypersphere Ventures、Coinbase Ventures、DeFi Alliance、Altonomy、Maven 11、Edenblock 和 Morningstar Ventures 參投。

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高盛前員工發起的 DeFi 協議 Ondo Finance 完成 400 萬種子輪融資

由兩名前高盛員工發起的 DeFi 協議 Ondo Finance 種子輪共募資 400 萬美元，Pantera Capital 領投，Genesis、Digital Currency Group、CMS Holdings、CoinFund、Divergence Ventures 等參投。

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合規 DeFi 數字銀行 Scallop 將完成由 Blackedge Capital 領投的 250 萬美元種子輪融資

合規 DeFi 數字銀行 Scallop 將完成 250 萬美元種子輪融資，Blackedge Capital 領投，X21 Capital、Bitcoin.com、Magnus Capital、Amesten Capital、Marketcross、KuCoin Labs、ZBS Capital、Solidity ventures、J8 ventures、MahaDAO 等參投。

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Solana 生態 AMM 協議 Cyclos 完成 100 萬美元種子輪融資

Solana 生態 AMM 協議 Cyclos 完成 100 萬美元種子輪融資，CMS、Hashkey、Solana Capital、Huobi Ventures、Coin98 Ventures、MXC、Gate.io、Illusionist Group、Skyvison Capital、Petrock Capital 參投。

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DeFi 保險協議 InsurAce 獲 Solana 基金會的開發基金資助，將爲 Solana 生態中的項目和用戶提供保險服務

DeFi 保險協議 InsurAce 獲 Solana 基金會的開發基金資助，將向 Solana 生態發展 , 爲其生態中的項目和用戶提供保險業務。

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NFT

NFT 碎片化協議 Fractional 完成 790 萬美元種子輪融資，Paradigm 領投

NFT 碎片化協議 Fractional 完成 790 萬美元種子輪融資，Paradigm 領投，Divergence Ventures、Flamingo DAO、Variant Fund 、 Delphi Ventures、Robot Ventures 參投。

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鏈遊公會 Yield Guild Games 完成 460 萬美元融資，a16z 領投

鏈遊公會 Yield Guild Games （YGG）完成 460 萬美元融資，a16z 領投，Kingsway Capital、Infinity Ventures Crypto、Atelier Ventures 和遊戲企業家 Gabriel Leydon 進行了跟投。

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NFT 音樂平臺 Catalog 完成 220 萬美元融資，1confirmation 領投

NFT 音樂平臺 Catalog 完成 220 萬美元融資，1confirmation 領投，Inflection、Delphi Digital、WndrCo 和天使投資人 Cooper Turley、Trevor McFedries、illestrater、RAC 參投。

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BSC 生態 NFT 項目 CoPuppy 完成 150 萬美元初始種子輪融資

基於幣安智能鏈的 GameFi 元宇宙項目 CoPuppy 完成 150 萬美元初始種子輪融資，由 Axia8 Ventures、Everest Ventures Group 以及天使投資人 Yield Guild Game （YGG）創始人 Gabby Dizon 以及 Animoca Brands 市場總監 James 等參投。

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CeFi

金融科技公司 Chime 獲紅杉資本領投的 7.5 億美元融資，估值達 250 億美元

金融科技公司 Chime 完成新一輪 7.5 億美元融資，紅杉資本領投，軟銀、Tiger Global 和 General Atlantic 等參投。

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奧地利加密零售經紀商 Bitpanda 以 41 億美元估值完成 2.63 億美元 C 輪融資

總部位於奧地利的加密零售經紀商 Bitpanda 以 41 億美元估值完成 2.63 億美元 C 輪融資，由 PayPal 聯合創始人 Peter Thiel 的 Valar Ventures 領投，Alan Howard、REDO Ventures 以及原有投資方 LeadBlock Partners 和 Jump Capital 等參投。

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菲律賓持牌交易所 PDAX 完成 1250 萬美元融資

菲律賓持牌交易所 Philippine Digital Asset Exchange (PDAX) 宣佈完成 1250 萬美元融資，香港證監會許可的數字資產運營商 BC Group、UnionBank 的風險投資部門 UBX 以及現有投資者 Beenext Ventures、CMT Digital、Ripple Labs 等參投。

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數字資產管理公司 Hyperithm 完成 1100 萬美元 B 輪融資，Hashed 和 Wemade Tree 領投

數字資產管理公司 Hyperithm 宣佈完成 1100 萬美元 B 輪融資，由 Hashed 和 Wemade Tree 領投，Coinbase Ventures、Cocone、GS Futures 和 Guardian Fund 參投。

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基礎設施

MobileCoin 以 10 億美元估值完成 6600 萬 B 輪融資，Alameda、Coinbase 參投

隱私支付項目 MobileCoin 宣佈以 10.66 億美元估值完成 6600 萬美元 B 輪股權融資，投資者包括 Alameda Research、Berggruen Holdings、BlockTower Capital、Coinbase Ventures、TIME Ventures （Marc Benioff）、Vy Capital、General Catalyst 和 Future Ventures 等。

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加密基礎設施服務商 Figment 完成 5000 萬美元 B 輪融資，Senator Investment Group 和 Liberty City Ventures 領投

加密基礎設施服務商 Figment 完成 5000 萬美元 B 輪融資，Senator Investment Group 和 Liberty City Ventures 領投，參投方包括 Galaxy Digital、Anchorage Digital、Declaration Partners、Bonfire Ventures、10T Holdings、JPK Capital、40 North、Finality Capital Partners、GSR、GFT VC 和 Hard Yaka。

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其他

風險投資公司 FinTech Collective 籌集 2.5 億美元以服務於現有投資戰略和 DeFi 新戰略

風險投資公司 FinTech Collective 爲其現有的早期戰略和專注於 DeFi 的新戰略籌集了 2.5 億美元，從而使公司管理的總資產超過 5 億美元。

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區塊鏈基金 SevenX Ventures 完成 3000 萬美元二期基金募集，投資 DeFi、NFT、Web3.0 等領域

區塊鏈基金 SevenX Ventures 宣佈完成 3000 萬美元第二期區塊鏈基金募集，主要投資人包括互聯網公司創始人、家族辦公室、對沖基金、區塊鏈行業資深從業者等，新一期基金繼續關注 DeFi、NFT、Web3.0、Arweave 生態、跨鏈解決方案、Polkadot、Near 等新公鏈生態方向。

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區塊鏈安全審計機構 CertiK 完成 2400 萬美元 B+ 輪融資，Tiger Global 和高瓴創投領投

區塊鏈安全審計機構 CertiK 完成 2400 萬美元 B+ 輪融資，Tiger Global 和高瓴創投共同領投，所籌資金用以支持 CertiK 新產品 Skynet Premium 的發佈。

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