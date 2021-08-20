時間換取空間 失守半年線的台股 築底機會看籌碼兩關鍵

歷經了 8 月 5 日至 8 月 17 日的連九跌，台北股市雖在八月結算日當天上演過一場驚人的逆轉秀，但在兩天交易日依舊難逃空方力道的摜壓。不僅是外資在 8 月 19 日 (四) 史上第六大的賣超，週五早盤更難逃持續探低 16248 點，週線則是今年以來第四度的二連黑走勢。眼前自高點 18034 拉回將近 10%、看似積弱不振的行情，除了進入八月明顯相對抗跌的貨櫃三雄，何時出現一段完整反彈將是帶動大盤的契機，台北股市現在也處於『用時間來換取空間』的重新打底階段。

自從 8 月 13 日的黑色星期五之後，一轉眼大盤已失守在半年線下一個禮拜了。後續在第三季行情的變化，「是否就此進入空頭市場」想必是許多投資人關心的話題。在此分享給大家兩個籌碼面的觀察重點，做為接下來到八月底、甚至是中秋連假之前，判斷台北股市完成築底機會的關鍵。

一是整體市場的『融資維持率』，以五月份台股曾因 COVID-19 疫情惡化，自 17709 點急殺至低點 15159 的走勢為基準，當時最低的融資維持率就出現在 5 月 17 日的 139.36%。就以 8 月 19 日 (四) 大盤重挫 450 點當天 148.84% 的維持率來看，接下來一個月左右的時間大盤的動盪沖洗，估計還有 9.5% 的清洗空間。最近一週融資攀升榜上有名的中鋼構 (2013-TW)、友達 (2409-TW)、中華化 (1727-TW)、新唐 (4919-TW)、群創 (3481-TW)、台航 (2617-TW)、敦泰 3545-TW)、萬海 (2615-TW)、四維航 (5608-TW)，除了上漲過程要留意追高風險，股價原地不動或偏弱整理更要小心成為法人清理的標的。

二是『散戶籌碼的留倉動向』。大盤自從 5 月 27 日尾盤拉抬收高站上季線之後，長期代表散戶資金動向的「小台多空比」一路至今 (8 月 20 日)，已經連續 61 個交易日皆在多單比重、未曾翻空過。這也讓原本在將近三個月以來，不論大盤漲或跌皆在期貨無腦留多單、加碼多單的散戶籌碼，因為七月中旬以前指數的任何急跌與連黑最後皆會反向創新高的慣性，在連續 12 個交易日盤跌的過程中一路向下以多單來攤平。即便是大盤已經接連失守季線與半年線，八月結算過後的 8 月 19 日與 8 月 20 日，連續兩個交易日的盤後仍然還是看到散戶動向偏多留倉。不論是拼命向下抄底，或是想藉著特定基金護盤在指數吃豆腐。或許未來的一個月，有一天市場操作台指的投資人被行情的動盪，「嚇到」不敢再肆無忌憚的多單留倉，整體大盤重新打底的任務才算完成。

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