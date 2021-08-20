＜中國新標語：共同富裕＞促進綠能產業 創造環境均富

中國國家主席習近平登高一呼中國未來要「共同富裕」，核心就是「均富」，而均富的核心除了人、企業外，「環境」均富也在「共同富裕」的意象之中。

中國目前仍屬於已開發國家，重工業的發展仍是推動經濟成長的主要引擎之一。而發展重工業首選之地不是接近礦源，就是海運便利的地方，正如河北唐山就是中國鋼鐵業的重鎮。

但發展重工業的地區與其它地區相比必定伴隨著高污染的負作用，因此要如何在減少高污染環境，但全中國環境污染的差異縮小達成「均富」，技術創新與節能減碳就是不二法門。

在達到環境上的「均富」正是中國十四五計劃的戰略核心之一，即是習近平推出的口號：「讓中國在 2030 年前達到碳達峰，在 2060 年前碳中和」。

中國對改善環境有著這麼樣的急迫性，主要因為其佔全球人口數超過五分之一，碳排放量在全球名列第一，遠遠高於歐美兩國總和。

資料來源: Emissions Gap Report 2020

根據數據顯示，2019 年全球二氧化碳排放量達到 342 億噸，當中中國以 98 億噸的排放量排名第一，第二名的美國則是排放約 50 億噸，第三名的歐盟則是排放 33 億噸。

另一方面，中國 2010 年～2019 年碳排放平均年增率為 21%，與同期 GDP 增幅相比高出超過一倍，面對環境的日益惡化，極端氣候頻頻在中國各地出現，中國意識到綠能的重要性。

(圖片: AFP)

節能減碳: 風電、太陽能

而在中國積極的推動節能減碳之下，綠能、電動車立即躍升成為國家扶植的重點產業之一。

在綠能方面，中國為加強能源轉型，太陽能、風電均可納入補貼範圍。同時中國財政部也推出 2021 年可再生能源補助資金預算，達人民幣 59.54 億元，目的是為了提升城市使用再生能源比重。

同時中國國家能源局也提出 2030 年風電、太陽能發電合計要達到 12 億千瓦的目標，意味著中國新能源產業年度新增裝機規劃將首度突破 1 億千瓦，而明年新增的發電裝機量，也將較今年 6800 萬瓦增加近 8 成。

根據中電聯數據顯示，未來 10 年中國風電、太陽能發電合計年均新增規模至少要達到 7200 萬千瓦，才能實現 2030 年 12 億千瓦以上的目標。而「十三五」期間，中國風電和太陽能年均新增裝機合計約為 6263 萬千瓦，反映出在「十四五」期間，風電、太陽能裝機年增率至少超過 10%。

(圖片: AFP)

節能減碳: 新能源汽車

接著與節能密切相關的就是新能源汽車發展，中國在「十四五」規劃中明確提到產業發展要聚焦新能源汽車等戰略性新興產業。在政策的推動下，中國本土汽車製造商比亞迪、吉利、江淮等企業都開始針對新能源汽車的研發和製造積極佈局。

根據中國「新能源汽車產業發展規劃 (2021 年～2035 年)」中提到，到 2025 年中國新能源汽車的銷售量占汽車總銷售比重要達 20%。

從中汽協提供的資料顯示，2020 年中國汽車銷售量達到 2530 萬輛。若未來中國汽車銷售量以每年 6%(約等同於 GDP 年增率) 的成長率增加，到 2026 年中國汽車新車銷售量約為 3590 萬輛。

以 2025 年新能源汽車銷售量的 20% 來推算，可達近 720 萬輛，而 2020 年中國新能源汽車銷售量為 130 萬輛，意味著五年時間中國新能源汽車銷售將成長 4.5 倍之多。

這對於中國整個汽車產業鏈無疑是一大利多，從三電系統 (電驅、電池和電控)，再到充電、換電、馬達、發動機、傳動、煞車等零組件都可迎來新的商機。

