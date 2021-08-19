Pendle 新推出的 LP 收益代幣化產品和全新挖礦計劃怎麼玩？

DeFi 收益率市場 Pendle 新推出分離 LP 代幣基礎資產和交易費的產品，瞭解一下基礎用例和使用策略。



延伸閱讀：《D1 Ventures：簡析 DeFi 收益率市場 Pendle 工作機制》

撰文：Pendle 團隊

編譯：李科

從 8 月 19 日起，Pendle 將 支持 Sushi LP 的收益代幣化交易。

支持的資產包括：

Sushiswap 上 PENDLE/ETH 池的 LP 代幣

Sushiswap 上 ETH/USDC 池的 LP 代幣

Sushi LP 代幣的收益（交易費）將可以在 Pendle 進行交易。LP 代幣的收益與交易量成正比，因此交易者現在可以對 LP 代幣的交易收入進行對沖。交易量越大，收益率越高，反之亦然。

將 LP 代幣存入 Pendle 會將其拆分爲收益代幣 (YT) 和所有權代幣 (OT)。

YT-SLP 代表標的 SLP 代幣的交易費收益，其持有者將從標的礦池中獲取交易費收益直至到期。通過在 Pendle 中提供流動性，YT 代幣持有者還能獲得 Pendle AMM 中的交易費，主要根據其質押的金額和時間長度。

OT-SLP 代表標的 SLP 代幣的所有權（本金），到期時可贖回標的 SLP （到期前，YT 和 OT 都需要贖回）。OT 代幣持有者仍有權從 Sushi 上獲得流動性挖礦獎勵（Sushi 溫泉獎勵）。但請注意，如果使用 OT 在 Pendle 上提供流動性，則在 Sushi 上的流動性挖礦獎勵（Sushi 溫泉獎勵）將丟失。

注：對於個別項目，SushiSwap 爲其提供雙重挖礦機制，用戶在交易所提供 LP 流動性時可獲得交易手續費收益，同時，再將 LP 代幣質押到「Sushi Onsen （溫泉）」 中進行流動性挖礦還可獲得額外的 SUSHI 代幣獎勵。

出售 YT-SLP

收益對沖者可以鑄造和出售 YT，以「鎖定」YT 的當前收益率。那些認爲 YT 的當前交易價格比標的 SLP 手續費收益更高的人可以鑄造並出售 YT 來提前鎖定未來收益。請注意，由於 OT 代表標的的「所有權」，因此 OT 持有者將受到標的流動性池幣價波動等帶來無常損失影響。

希望最大化 Sushi 溫泉獎勵的用戶也可以出售 YT 來獲得資金，再用上述資金增加 OT 持有量，將最大限度地提高標的流動性挖礦獎勵 (Sushi 溫泉獎勵) 和抵押品的敞口。

購買 YT-SLP

看多 SushiSwap 手續費收益的用戶可以購買 YT 以從標的池中獲得「純交易費」。由於大部分無常損失風險由 OT 持有人承擔，YT 持有人從標的 SLP 獲得交易手續費收益，而無常損失的風險比較小。

交易者還可以在他們認爲交易費用很高的期間內購買和持有 YT 以獲得收益，並在收益率下降時賣出他們的 YT 頭寸。對於收益率投機者來說，這可能是一個很好的獲利機會，因爲 YT 是一種更具資本效率的交易和對沖收益率的方式。有興趣的讀者，可以 在此處 瞭解有關 YT 資本效率的更多信息。

更多使用場景

請注意，YT 持有者獲得標的 SLP 的收益，而 OT 持有者擁有本金、並面臨標的幣價波動等帶來的無常損失。

這創造了一個有趣的動態，其中：

預測幣價將大幅波動的 SLP 持有者可以出售 OT 來暫時對沖無常損失 。

剩餘的 YT 繼續產生收益，而無常損失已經通過出售其 OT 對沖掉。

然後他們可以在價格理想時回購 OT 重新組成 SLP 頭寸。

由於 OT 持有者承擔無常損失風險並且 OT 不產生收益，因此與標的相比，它應該以折價交易。與目前在 Pendle 上架的其他資產類似，套利者理論上應該保持 YT+OT 的價格與標的價格相等。OT 的折扣水平取決於 YT 產生的預期收益率和預期無常損失。收益率和無常損失預期越高，OT 的折扣就越大。

交易者還可以推測無常損失和標的 Sushiswap 代幣對的未來價格範圍。在高波動（高風險）期間，交易者可以以較大的折扣（根據估計的公允價值）購買 OT，並在波動消退且 OT 價格相應升值時賣出 OT。

OT-SLP 和 YT-SLP 允許交易者以完全去中心化的方式押注市場波動：

預期波動率上升的交易者可以購買 YT 以獲得更高的交易費，因爲價格波動大時交易量增加了，並且他有可能在波動率峯值時以更高的價格出售 YT；

預期波動率下降的交易者可以以更大的折扣購買 OT，並期望在波動率較低時賣出。

全新的挖礦激勵計劃：Pe,P

一句話，(Pe,P) 爲 Pendies 而生。

什麼是 (Pe,P)？

受到元宇宙裏 Ohmie 朋友的啓發，(Pe,P) 是我們爲對協議做出貢獻的 Pendle 長期持有者提供的第一個獎勵。

我們將支持的資產之一是 PENDLE/ETH Sushiswap 池，我們簡稱爲 Pe。

用戶將 SLP-Pe 存入 Pendle，YT 和 OT 將被鑄造。 SLP-Pe 的 YT 和 OT 將與 PENDLE 進行交易。 那些爲 YT 和 OT 池提供流動性的人基本上持有一個由 YT 或 OT （SLP-Pe ）和 PENDLE 組成的頭寸，因此縮寫爲 (Pe,P)。

(Pe,P) 實現了 3 件事：

持續激勵更深的 $PENDLE 流動性

爲 Pendle 協議提供有用的流動性

獎勵那些在與這個遊戲利益捆綁最深的人

聽起來不錯。我如何參與這個（Pe,P）挖礦？

要圖簡單，可以這樣操作：

DeFi 高手可以這樣操作：

以上是什麼意思？

OT (Pe,P) 爲人們推測 PENDLE/ETH LP 的價值提供了流動性。

YT (Pe,P) 提供流動性供人們推測 PENDLE/ETH LP 的未來交易費用。

以上兩個頭寸主要以 PENDLE 計價，因此降低了無常損失風險。例如：OT(Pe,P) 質押者持有類似於 75:25 PENDLE/ETH Balancer 池的頭寸。