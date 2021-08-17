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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日    迄8/17
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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5538   東明-KY     08/17  第一現增    08/11-08/13      2550   36.00     36.00  凱基       01   08/16    135470
2888   新光金      08/17  上市增資    08/11-08/13     85000    8.20      8.20  永豐金     05   08/16    201145
2062   橋椿        08/19  上櫃增資    08/13-08/17      3160   25.50     25.50  元大       01   08/18     49229
6668   中揚光      08/20  上櫃增資    08/16-08/18       850   50.00     50.00  元大       01   08/19     18717
6248   沛波        08/23  上市增資    08/17-08/19      1275   19.00     19.00  國票       01   08/20
6241   易通展      08/23  上櫃增資    08/17-08/19       850   16.00     16.00  兆豐       01   08/20
3597   映興        08/24  上櫃增資    08/18-08/20       340   22.00     22.00  德信       01   08/23
3147   大綜        08/25  上櫃增資    08/19-08/23       425   47.00     47.00  國票       01

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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