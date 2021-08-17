實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄8/17 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5538 東明-KY 08/17 第一現增 08/11-08/13 2550 36.00 36.00 凱基 01 08/16 135470 2888 新光金 08/17 上市增資 08/11-08/13 85000 8.20 8.20 永豐金 05 08/16 201145 2062 橋椿 08/19 上櫃增資 08/13-08/17 3160 25.50 25.50 元大 01 08/18 49229 6668 中揚光 08/20 上櫃增資 08/16-08/18 850 50.00 50.00 元大 01 08/19 18717 6248 沛波 08/23 上市增資 08/17-08/19 1275 19.00 19.00 國票 01 08/20 6241 易通展 08/23 上櫃增資 08/17-08/19 850 16.00 16.00 兆豐 01 08/20 3597 映興 08/24 上櫃增資 08/18-08/20 340 22.00 22.00 德信 01 08/23 3147 大綜 08/25 上櫃增資 08/19-08/23 425 47.00 47.00 國票 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。