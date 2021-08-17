大額融資頻現，a16z 領投 Helium 超億美元代幣融資 | 投融資週報

此外，數字資產金融服務機構 FalconX、借貸初創公司 Upgrade、加密貨幣稅務軟件 TaxBit 也完成了億美元級融資。

據鏈聞統計，8 月 7 日至 8 月 13 日期間，加密市場共發生 21 筆投融資事件，已披露投融資總金額爲 8.736 億美元，投融資筆數較上週小幅上升，但總金額上升幅度較大。

從賽道分類來看，本週融資事件集中在 CeFi、 DeFi、基礎設施和工具領域。共發生 4 筆億美元級大額融資，其中 2 筆發生在 CeFi 領域，分別爲數字資產金融服務機構 FalconX 以 37.5 億美元估值完成 2.1 億美元，以及借貸初創公司 Upgrade 完成 1.05 億美元 E 輪融資。另外 2 筆爲加密貨幣稅務軟件 TaxBit 以逾 13 億估值完成 1.3 億美元融資，以及去中心化無線通信網絡 Helium 完成 a16 領投的 1.11 億美元代幣融資。

此外， Reddit 獲得由富達投資領投的 4.1 億美元融資，體育用品公司 Fanatics 獲 3.25 億美元融資用以擴展旗下體育博彩、票務、NFT 等領域業務。上述兩家獲得鉅額融資的公司均有涉及加密貨幣業務，但由於主體業務不在加密貨幣領域，未被統計在融資筆數和總金額數據中。

從機構活躍度看，本週持續活躍機構包括 Tiger Global、Coinbase Ventures、LD Capital、a16z、Galaxy Digital、Hashed 等，普遍聚焦於 DeFi、CeFi 和基礎設施等領域。

注：統計中融資筆數和總金額不包含投資基金的募資、Reddit 和 Fanatics。

CeFi

數字資產金融服務機構 FalconX 以 37.5 億美元估值完成 2.1 億美元 C 輪融資

數字資產金融服務機構 FalconX 以 37.5 億美元估值完成 2.1 億美元 C 輪融資，硅谷投資公司 Alimeter Capital、Sapphire Ventures、Tiger Global、B Capital Group 領投，Amex Ventures、Mirae Asset 跟投。

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借貸初創公司 Upgrade 完成 1.05 億美元 E 輪融資，曾於上月推出比特幣消費返利卡

上個月與 NYDIG 合作推出比特幣消費返利 Visa 卡的借貸初創公司 Upgrade 在 E 輪融資中籌集到 1.05 億美元，由 Koch Disruptive Technologies 領投。

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印度加密交易所 CoinDCX 完成 9000 萬美元 C 輪融資，Facebook 聯合創始人 Eduardo Saverin 旗下風投機構 B Capital 領投

印度加密資產交易所 CoinDCX 完成 9000 萬美元 C 輪融資，Facebook 聯合創始人 Eduardo Saverin 旗下風投機構 B Capital 領投，現有投資者 Coinbase Ventures、Polychain Capital、Block.one、Jump Capital 和其他天使投資者參投。

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印度尼西亞加密貨幣交易所 Pintu 完成 3500 萬美元 A 輪融資，光速創投領投

印度尼西亞加密貨幣交易所 Pintu 完成 3500 萬美元 A 輪融資，光速創投領投，Alameda Ventures、Blockchain.com Ventures、Castle Island Ventures、Coinbase Ventures 等參投。

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數字資產交易所 Blocktrade 完成 2580 萬美元 A 輪融資

總部位於盧森堡的數字資產交易所 Blocktrade 完成 2200 萬歐元（約合 2580 萬美元） A 輪融資，具體投資方暫未披露。

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加密資產託管解決方案 CYBAVO 完成 400 萬美元 Pre-A 輪融資

加密資產託管解決方案 CYBAVO 宣佈完成了 400 萬美元的 Pre-A 輪融資，由 500 Startups、臺灣 H&D 資產管理公司和 New Economy Ventures 聯合領投，還有來自臺灣、硅谷、新加坡、香港、日本的其他公司和投資者也參與了這一輪融資。

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加密資管平臺 Mudrex 完成 250 萬美元種子輪融資，此前曾獲 Y Combinator 投資

總部位於加利福尼亞州舊金山的加密資產管理平臺 Mudrex 完成 250 萬美元種子輪融資，Nexus Venture Partners 領投，Village Global、印度金融科技初創公司 Cred 創始人 Kunal Shah 和其他幾位天使投資人等參投。

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DeFi

基於 Solana 的跨保證金交易平臺 Mango Market 通過代幣銷售籌資 7000 萬美元

Solana 生態去中心化跨保證金交易平臺 Mango Market 在關於 MNGO 代幣的銷售中籌集了逾 7000 萬美元（70462383 美元），且 24 小時的銷售過程中最高有 5 億美元左右的資金湧入。

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固定收益協議 Exactly Finance 完成 300 萬美元種子輪融資，拉丁美洲風投基金 Kaszek 領投

固定收益協議 Exactly Finance 宣佈完成 300 萬美元種子輪融資，拉丁美洲風投基金 Kaszek 領投， 6th Man Ventures、Baires DAO、11-11 DG Partners、Newtopia VC、NXTP Ventures、Sur Ventures 以及天使投資人 Esteban Ordano (Decentraland)、JP Thieriot (Uphold)、Ariel Barmat (The Graph)、Matias Woloski (Auth0) 、Marcos Galperin (MercadoLibre) 等參投。

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NEAR 和 Aurora 生態 DeFi 聚合器 NearPad 完成 200 萬美元種子輪融資

NEAR 和 Aurora 生態 DeFi 聚合器 NearPad 宣佈完成 200 萬美元種子輪融資，參投機構包括 NGC Ventures、NEAR 基金會、OWC、Ellipti、LD Capital、Flow Ventures、SuperNova Fund、ExNetwork、Genblock Capital、Arkn 等。

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DeFi 透明度和項目評級平臺 DeFi Safety 完成 100 萬美元種子輪融資，Andre Cronje 領投

DeFi 透明度和項目評級平臺 DeFi Safety 宣佈完成 100 萬美元種子輪融資，yearn.finance 創始人 Andre Cronje 領投，Cream Finance 聯合創始人 Leo Cheng、MetaCartel Ventures、Feleman、Owl Ventures、NetX Fund、Turn Capital 和 Immunefi 等參投。

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去中心化金融服務 everFinance 獲得 Arweave Grant 資助

基於 Arweave 的去中心化金融服務 everFinance 宣佈獲得 Arweave Grant 資助，將用該筆資助刺激 Wrapped AR 在以太坊上的增長。

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基礎設施

去中心化無線通信網絡 Helium 完成 1.11 億美元代幣融資，a16z 領投

去中心化無線通信網絡 Helium 宣佈完成 1.11 億美元代幣融資，由 a16z 領投，Ribbit Capital、10T、Alameda Research 和 Multicoin Capital 參投。

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區塊鏈開發商 SIMBA Chain 完成 2500 萬美元 A 輪融資，Valley Capital Partners 領投

區塊鏈開發商 SIMBA Chain 完成 2500 萬美元 A 輪融資，Valley Capital Partners 領投，Notre Dame Pit Road Fund、Elevate Ventures、Stanford Law School 及來自 KKR、Lightspeed Venture Partners 和 New Enterprise Associates 的個人投資者參投。

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多鏈錢包 Liquality 完成 700 萬美元融資，Hashed 和 Galaxy Digital 等參投

內置原子互換的多鏈錢包 Liquality 宣佈完成 700 萬美元融資，Hashed、Galaxy Digital、White Star Capital、Accomplice、Coinbase Ventures、Alameda Research 等參與投資。

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DAO 治理基礎設施 Tally 完成由 Blockchain Capital 和 Placeholder 領投的 600 萬美元融資，多個 DAO 組織參投

DAO 開發治理基礎設施的初創平臺 Tally 獲得 600 萬美元融資，Blockchain Capital 和 Placeholder 領投。另外，融資中約 25% 的資金來自於 DAO，包括：The LAO、MetaCartel Ventures、Fire Eyes DAO 以及與 DAO 有關聯的天使投資者，包括 Bankless 創始人 Ryan Sean Adams。

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雲計算平臺 4EVERLAND 完成 150 萬美元種子輪融資

雲計算平臺 4EVERLAND 完成 150 萬美元種子輪融資，Fenbushi Capital、FBG Capital 、Bixin Ventures 、Mint Ventures 、Random Number Capital 參與本輪融資。

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工具

加密貨幣稅務軟件 TaxBit 以逾 13 億估值完成 1.3 億美元融資，IVP 和 Insight Partners 領投

加密貨幣稅務軟件 TaxBit 宣佈以超過 13 億美元估值完成 1.3 億美元 B 輪融資， 由 IVP 和 Insight Partners 領投，Tiger Global Management、Paradigm、9Yards、Sapphire Ventures LLC、Madrona Venture Group LLC、Anthony Pompliano （Morgan Creek Digital Assets） 參投。

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區塊鏈大數據初創公司 Nakji Network 完成 880 萬美元融資

區塊鏈大數據初創公司 Nakji Network 宣佈完成 880 萬美元融資，參投方包括 Animoca Brands、CMS Holdings、Primitive Ventures、GBV、LD Capital、Rocket Fuel、One Block 和 Panony 等。

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數據分析工具 Dune Analytics 完成 800 萬美元融資，USV 領投

加密貨幣數據分析平臺 Dune Analytics 宣佈完成 800 萬美元 A 輪融資，由 Union Square Ventures 領投，Redpoint Ventures、Dragonfly Capital、Multicoin Capital 參投。

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NFT

元宇宙概念交易市場 Highstreet 完成 500 萬美元融資，Mechanism 和 Jump Trading 等參投

以商業爲中心的元宇宙概念 VR 交易市場 Highstreet 宣佈完成 500 萬美元融資，投資方包括 Mechanism Capital、NGC、Palmdrive Capital、Jump Trading、GBV、Panony、Shima Capital、Encrypt Club、Mr. Block 和 Miss Bitcoin 等。

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其他

Reddit 獲得由富達投資領投的 4.1 億美元的 F 輪融資，預計此輪融資額將達到 7 億美元

社交網絡公司 Reddit 獲得由富達投資領投的 4.1 億美元的 F 輪融資，估值超過 100 億美元。Reddit 表示，預計其現有的一些投資者也將參與此輪融資，因此這一輪融資可能會增長，預計總投資額將達到 7 億美元。

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體育用品公司 Fanatics 獲 3.25 億美元融資，用以擴展旗下體育博彩、票務、NFT 等領域業務

體育用品公司 Fanatics 獲 3.25 億美元融資，美國著名嘻哈歌手 Jay-Z 及其娛樂公司 Roc Nation 參投。

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風投公司 AppWorks 爲其第三支基金籌集到 1.5 億美元，主打區塊鏈和 AI 方向

總部位於中國臺灣的風投公司 AppWorks 爲其第三隻風投基金 AppWorks Fund III 超額籌集到 1.5 億美元，原計劃籌集 1 億美元，投資者包括臺灣移動（Taiwan Mobile）、Axiom Asia Private Capital、Fubon Life、TransGlobe Life、宏泰集團、緯創資通、國泰航空等。

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加密貨幣衍生品交易所 Bybit 向去中心化自治組織 BitDAO 財庫捐款約 4720 萬美元

加密貨幣衍生品交易所 Bybit 宣佈已向去中心化自治組織 BitDAO 的財庫提供了約 4720 萬美元的捐款（以 ETH、USDT 和 USDC 的方式），該筆資金相當於 7 月 25 日至 8 月 8 日期間期貨交易量的 0.025%。

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NEAR 與 Filecoin 共同推出 30 萬美元聯合贈款計劃，用於支持開發人員以推進二者生態發展

NEAR Protocol 與 Filecoin 共同推出 30 萬美元聯合贈款計劃，用於鼓勵任何支持 Filecoin 和 NEAR 進行集成的項目的資助申請，所有符合條件的項目都將獲得進一步發展的資金支持。

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