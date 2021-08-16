【安聯投信】美國股市淨流入金額居全球之冠 量價同步成長

美國 7 月關鍵經濟數據整體正向，而疫情反覆與陸續公布的企業財報等多空消息也拉扯市場，全球股市資金走向分歧。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周包括亞洲不含日本、歐非中東及拉丁美洲等地股市小幅淨流出約 1-3 億美元不等；而全球新興市場、已開發歐洲及美國等股市則是迎來資金淨流入，其中美國以 62.03 億美元的淨流入，動能居全球之冠。

安聯投信表示，美國 7 月生產者價格指數上漲超過預期，消費者物價上漲速度則放緩，基本符合預期，聯準會官員預測通膨率居高勢頭不會持久，長期來說將回歸 2% 目標。此外，變種病毒持續蔓延影響部分市場對於經濟復甦預期，但陸續公布的美國指標企業表現正向也帶來正面提振，在多空紛雜的消息干擾下，美股主要指數仍震盪走高，包括標普 500 與道瓊兩大指數一周內連續四日創下歷史新高，與淨流入的資金呼應，量價同步成長。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，美國 7 月消費者物價指數 CPI 雖持續上漲但增速減弱，市場預期通膨可能在近期來到相對高點，接下來隨著低基期的因素消失後，通膨幅度可能會開始趨緩，逐漸回歸到正常走勢；但觀察近期公布遠優於預期的非農就業數據以及整體正向的美股主要企業財報表現與展望，可發現由經濟復甦帶動的企業獲利整體成長態勢方向，仍未出現明顯轉折。

謝佳伶表示，綜觀全球市場，美國因當前仍執全球產業與經濟牛耳、企業基本面底子佳，加上政府有能力推出具有一定規模及彈性的政策支持，其企業與相關資產在全球仍為相對強勢者。近來雖因變種病毒的傳播，疫情反覆現象在全球各地未歇，相關消息不時對市場情緒帶來衝擊，但美國股市整體仍穩健走揚，其中如道瓊、標普 500 整指數更是連續數周創下歷史紀錄新高；與此同時，拜登政府推出的基建計畫近日也於參議院通過，若順利實施不但有助於強化國家基本面體質，更有望對相關受惠族群資產帶來提振。

在投資建議上，謝佳伶表示，雖今年以來受到市場風格轉換影響，科技成長股表現不若部分傳產循環股亮眼，但因許多科技族群仍符合中長期成長趨勢，建議投資上仍應持續參與，作為長期驅動整體資產成長的動力；但同時也建議可留意受惠於景氣回溫與復甦行情的如非必須消費、能源、通訊服務等產業，循環與成長契機皆不錯過。

在台股方面，安聯投信台股團隊表示，過去一周台股受到包括美國變種病毒疫情增溫，以及部分對交易新制傳言的擔憂等雜音影響，大盤大致呈現震盪走跌的格局。不過除了市場雜音外，盤面上缺乏主流股及追價力道，也是近期牽動台股走勢的主要原因。



安聯投信台股團隊表示，第二季以來漲幅較為明顯的電子或非電族群，近期雖在基本面如財報及展望反應正面，但市場部分資金仍認為相關利多已被反映，加上獲利了結與資金調節等考量，近期相關族群也面臨了整理及回檔的壓力。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，儘管目前盤面缺乏主流，部分產業的能見度仍需進一步明朗化，但若回歸基本面，電子股的機會仍較非電族群為多；而非電中可留意的主要則為航運、散裝貨櫃等未來可能有表現機會的族群。

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