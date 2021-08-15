商業視角分析 DCG 旗下礦業公司 Foundry 的崛起之路

從礦業金融起家，這家美國礦業公司如何在紅海市場中突出重圍。

撰文：Eric

去年 8 月，美國加密貨幣行業巨頭 DCG （Digital Currency Group）突然宣佈推出礦業公司 Foundry，並計劃在 2021 年投資至少 1 億美元。作爲坐擁全球最大加密資產管理公司灰度、經紀商 Genesis 和媒體 CoinDesk，並投資了包括 Coinbase 在內上百家加密領域公司的 DCG，突然向已經幾乎可以說被中國壟斷的礦業出手，甚至在推特放出豪言稱會「讓比特幣算力回到美國」，這一系列操作在礦圈引發了不少討論。

或許 DCG 在金融領域所向披靡，但面對擁有了從礦機制造、礦場建設、電力供應甚至資本投入都相當成熟的中國，DCG 這一高調的舉動並未被所有人看好。今年 1 月，DCG 創始人 Barry 在推特表示 Foundry 會進入礦池算力排名前五更是讓人覺得誇大其詞，在螞蟻礦池、魚池、幣印礦池、BTC.com、火幣礦池以及去年異軍突起的幣安礦池的圍追堵截下，這看似是一個不太可能完成的任務。

但中國政府的一紙禁令讓事情發生了戲劇性的轉折，海外礦機銷量陡增，曾經的「不可能」似乎一夜之間變成了「順理成章」。

礦業金融起家

在礦池業務推出之前，Foundry 是一個礦業金融公司，幫助有挖礦需求的企業進行貸款或者幫助採購礦機。雖然 DCG 在 2020 年才正式對外宣佈 Foundry 的存在，但實際上 Foundry 在 2019 年就已經成立。據公開消息，Foundry 曾向 Core Scientific 投資了 2300 萬美元的礦機設備、向 Hut 8 借款 2000 萬美元用於礦機採購、幫助 Hive Blockchain 採購了 3019 臺礦機、出售給 Greenidge Generation Holdings2300 臺 Whatsminer M30S 礦機，並資助其購買了 6000 臺 Antminer S19 礦機。

簡單點說，Foundry 就是一個礦機的二道販子，也順帶向這些想要挖礦的公司（多爲上市公司或計劃上市的公司）提供貸款服務。就在 DCG 宣佈推出 Foundry 的第二個月，比特大陸和比特微紛紛宣佈與其達成合作，但實際上或許早在此前 Foundry 已與國內的礦機廠商達成合作協議，亦或是通過大批量採購後加價賣出。

我們就這項業務本身的設計來看，作爲國內礦機廠商在海外「代理商」很容易理解。而對於爲想要挖礦的公司提供貸款這項業務來看，也可以說是切入了一個市場比較重要的痛點。對於挖礦這項業務而言，雖然利潤率非常可觀，但前期的投入和電力的消耗對現金流的要求非常之高。其中，前期的投入包括了礦場的建設、挖礦設備的購買等，而電費也是每個月固定的大額支出，對於一個想要進入礦業的公司來說，就算前期可以負擔得起如此巨大的支出，也難保在比特幣價格出現波動等意外情況下可以有足夠的容錯空間。

此時，如果公司選擇向銀行貸款，可能會出現的問題就在於沒有優質的抵押資產。一般類似的業務銀行會以後續持續產出的比特幣或者作爲抵押資產，而一旦出現問題，比特幣和礦機能以怎樣的價格處理，銀行或許也頭疼。此時，Foundry 的出現解決了這一痛點，一方面，Foundry 通過貸款將閒置資金利用起來獲得穩定的收益，另一方面，挖礦的公司也避免了前期過高的投入，將礦機成本進行了轉嫁。

如果故事僅僅到此就結束了，那 Foundry 前期的低調也就沒有了意義，畢竟上述的業務設計並不難想到，而之後礦池的推出，纔是 Foundry 的點睛之筆。

面世即巔峯的 Foundry 礦池

據 BTC.com 數據顯示，Foundry 比特幣礦池有記錄以來的挖出的第一個塊的時間爲 2020 年 11 月 4 日，該月 Foundry 的爆塊數爲 11 個。綜合 DCG 在今年 3 月宣佈 Foundry 礦池在 Beta 測試 5 個月之後開始向機構客戶開放的消息看來，Foundry 的比特幣礦池上線時間應該就在 10 月底或 11 月初。

目前 Foundry 礦池算力全網排名第 7，總算力接近 10EH/s，近一個月出塊數量佔到了全網的 7.5% 以上。相比於幾個已經運營了數年的頭部礦池，Foundry 僅用了半年左右的時間就穩坐了前十的位置，依靠的是其前置業務的鋪墊和增值服務。

前置業務鋪墊

在礦業金融業務和礦機銷售業務的鋪墊下，礦池的推出可以說是一個非常好的承接，藉由之前雙方合作的信任和慣性，順理成章的讓 Foundry 的早期客戶也紛紛變成了礦池的忠誠客戶。這種利用信任和業務連接性的方法也在螞蟻礦池中有所體現，比特大陸作爲礦機廠商，購買其礦機的客戶也有相當一部分因爲有過成功合作的信任而加入，從而實現了螞蟻礦池在比特幣的算力榜上長期佔據前三甚至多數時間處於第一位寶座。

增值服務

Foundry 礦池在 DCG 其他業務的加持下，擁有了除礦機制造和礦場建設之外的幾乎任何一方面的解決方案。對於機構客戶，Foundry 可以提供包括託管、變現、貸款、投資、宣傳等一系列的服務。託管和變現可以由 Genesis 或 Coinbase 完成（Foundry 的客戶託管的比特幣還可以產生類似銀行存款的收益），貸款和投資甚至包括提供礦機都是 Foundry 此前成熟的業務，而對於某些上市公司希望用相關消息來影響公司市值，或是藉機宣傳公司，CoinDesk 也可以提供幫助。說得簡單點，你找個場地和供電再出點錢就能挖礦賺錢，甚至你不用出錢都可以，我可以借給你。這種一整套的解決方案對於機構客戶而言可以大大降低門檻，並減少試錯的成本。

現在我們回過頭來看，如果 Foundry 上線就直接推出礦池業務，或許可以解決客戶處理挖礦產出的問題，但卻無法把握住客戶真正從想要挖礦到實現挖礦的階段，一定程度上降低了客戶的忠誠度。另外，上文提到的增值服務，如果沒有前置業務的鋪墊，或許也會成爲一個可有可無的存在。所以，對 Foundry 而言，無論其推出業務的順序是有意爲之還僅是運氣，都是一次商業邏輯上的神來之筆。

Foundry 未來有沒有一戰之力？

目前 Foundry 比特幣礦池的算力中，老客戶究竟貢獻了多少，後續有沒有與老牌礦池抗衡的實力，我們從公開消息中獲得的數據，粗略計算一下截止到今年年底，Foundry 的已知客戶可以貢獻多少算力：

Hut 8 Mining

據 Hut 8 Mining 在 7 月發佈的消息稱，其已購買了近 1.2 萬臺 MicroBT 礦機，且將在年底前完成全面部署，屆時其總算力將達到 2.5EH/s。

Core Scientific

作爲北美最大的 S19 螞蟻礦機經銷商和第一個比特大陸在北美的礦機維修中心，Core Scientific 有託管礦機和自營挖礦兩項業務，其前高級副總裁 Mike Colyer 正是 Foundry 的首席執行官。據公開報道，Core Scientific 於今年 4 月底與比特大陸簽訂超 11 萬臺 S19 系列螞蟻礦機，若全部部署，其算力將提升至超過 18EH/s，而其總算力將超過全網算力的 10%。

Blockcap

今年 4 月，Blockcap 宣佈完成 3800 萬美元融資，Off the Chain Capital 和 Foundry 領投，Blockcap 彼時已購買 4.2 萬臺 ASIC 礦機，其中 1.2 萬臺已經投入使用，該公司計劃在第四季度前再上線 1.8 萬臺礦機，屆時總算力將達到 3.5 EH/s。值得一提的是，Blockcap 的創始人來自於 Core Scientific。

Hive Blockchain

加拿大上市礦企 Hive Blockchain 曾在今年一月向嘉楠科技採購 6400 臺阿瓦隆礦機時預測其年底前算力將達到 1.2EH/s 左右，加之其 7 月向 Foundry 採購的 3000 多臺礦機，目前來看到年底其算力最高可達到 1.5EH/s 左右。

Bitfarms

Foundry 於今年 4 月在其官網宣佈，加拿大上市礦企 Bitfarms 加入 Foundry 礦池，而據 Bitfarms 在此前公佈的半年報中表示，其目前佔到了比特幣全網算力的 1.5% 左右，而公司計劃在 2022 年底將算力提升至 8EH/s。據此估算，理想狀態下，其在 2021 年底算力可能達到 3.4EH/s 左右。

其他

除去上述與 Foundry 合作較爲緊密的礦企，還包括 Greenidge （目前已向 Foundry 貢獻 800PH/s 算力）、Bit Digital （於 5 月宣佈加入 Foundry，目前公司擁有的總算力爲 2EH/s 左右）以及由吳忌寒創立的 Bitdeer 等。

加上 Foundry 自身部署的算力以及可能我們目前暫未了解到的合作伙伴，預計到今年年底，Foundry 比特幣礦池的總算力很可能可以超過 14EH/s，這已經超過了目前全網算力第二的礦池 ViaBTC。當然，這一切只是粗略預估的數據，期間可能會遇到很多未知的情況，其他礦池可能也會再此期間招攬更多客戶，但就目前的發展趨勢來看，Foundry 成爲比特幣全網算力前三的礦池似乎只是時間問題了。

小結

在此，編者想拋開區塊鏈行業中 DeFi、NFT 這種原生項目的思維，單純從商業角度去思考 Foundry 成功的原因。你可以說 Foundry 的成功離不開 DCG 本身的資源優勢，離不開「政策紅利」，也離不開本輪牛市帶來的巨大挖礦收益。但我想說的是 Foundry 在 19 年已經成立，也走過了去年年初的低谷，其成功固然有運氣的成分在，但也掩蓋不了 DCG 對於挖礦行業的理解與遠見。通過自己擅長的金融業務切入，利用簡單的業務邏輯鎖定客戶，再在礦業在北美迅速發展的時候利用其除主營的礦池業務之外的附加服務牢牢把握住老客戶並積極拓展新客戶，這一系列的動作一氣呵成。

這一切其實給了我們一個很好的案例，作爲在區塊鏈產業中最偏向於傳統行業的礦業的發展，需要一些更加偏向於商業邏輯與模式方面的思考。這一未來區塊鏈世界的基礎設施，是一個需要不斷探索的領域，除了不斷追求例如 NFT 這樣的新領域，礦業這樣的區塊鏈「傳統行業」，依然有值得進一步深挖的價值與空間。