3大關鍵主導市場 多空紛雜一招搞定

讀完本篇，您將了解： 經濟重啟伴隨市場雜音，該關注那些市場議題，來應對市場？

原物料行情再起，這次有什麼不一樣？

隨著美國勞工部公布 7 月消費者物價指數（CPI）較前月上漲 0.5%，不過與去年同期相較，美國 7 月 CPI 漲幅仍高達 5.4%。數字似有緩解通膨壓力，但是高傳播力的變種病毒仍肆虐，而且聯準會是否會開始縮減購債，也是未知數。不確定性的投資環境，一般投資人該如何因應布局？(資料來源：2021/8/11，美國勞工部，貝萊德整理)

經濟重啟伴隨雜音紛擾 投資人須關注 3 大議題

雖然利空消息不斷，但實體經濟復甦腳步卻未見停歇，根據美國 7 月發布的褐皮書報告，當地經濟活動近兩個月持續增強；貝萊德智庫研究資料也顯示，強而有力的經濟重啟正在各地擴大中，以中國為例，其經濟水準已超越 2020 年疫情爆發前的趨勢估計值；美國經濟活動也已回到疫情前的水準，而歐元區和日本的重啟動能也正在回升 (如下圖所示)。

有別於金融海嘯後，伴隨經濟成長乏力與低通膨環境的漫長去槓桿化過程，貝萊德認為，此次疫情後的經濟復甦，將呈現截然不同的樣貌，「新名目利率環境」將會是基本主調，預期聯準會在新貨幣政策框架下，將以相較於以往更溫和的步調，讓貨幣政策調整落後於通膨走勢，使得中期將出現較高的通膨環境。

因此，面對如此紛擾且史無前例的經濟重啟過程，以下三大熱門議題將持續影響投資市場，投資人也應該做好最佳準備，學習與「波動的經濟數據、過度的市場反應」共存。

1. 經濟復甦力道：

雖然高傳播率的 Delta 變種病毒，已在全球引發新一波疫情，但目前研究顯示，兩劑疫苗施打在對抗 Delta 變種病毒方面，能有效降低重症比例及住院率，經濟重啟步調不至於脫離原先軌道，隨著全球疫苗施打比例提高，主要經濟體將逐漸回復疫前水平。

2. 通膨中期升溫：

為了抵禦疫情衝擊，全球政府推出前所未見的貨幣政策與財政政策，這將帶來較高通膨的環境，在「新名目利率環境」下，預料中期內仍會維持較高的通膨水準。

3. 政策長線趨緊：

全球經濟強勁復甦下，主要經濟體將逐漸恢復疫情前水平。市場普遍預期聯準會將於年底宣布縮減購債規模，並在兩年內重啟升息。聯準會政策調整步伐，將是市場關注焦點。

面對三大關鍵議題持續影響的市場環境，無論對股票或債券投資人來說，都有不同的挑戰需面對。對追求穩定配息的債券投資人而言，可能須留意殖利率上升、債券價格下跌的利率風險；對追求資本利得的股票投資人來說，可能須面對資金迅速移動、股價大幅波動的考驗。

因此，貝萊德建議投資人，面對紛擾的市場環境，可採取兩大策略來參與經濟重啟行情：

策略一：多元資產固核心 三大議題一次解決

股債兼具的多元資產，透過分散布局以降波動並同時掌握投資機會，是應對變動市況的最佳策略之一，也是核心資產的必備元素之一。其中，老字號的貝萊德環球資產配置基金，更是其中佼佼者之一。

貝萊德環球資產配置基金，不只能廣泛布局各項資產，靈活不受限制的投資架構，更是其特別之處。結合貝萊德集團全球資源，依市場環境彈性靈活配置各資產類別，以較低波動策略創造具有競爭力的報酬，適合全天候長期持有。

舉例來說，此檔基金看好疫苗施打普及後經濟復甦，歐洲可望逐漸追上美國重啟腳步，提前加碼成熟市場股票及歐洲股票來掌握重啟機會；而面對中期通膨升溫，則增持受惠重啟的週期性類股，以及降低債券存續期以避免利率市場波動；另外，也提前佈局金融股與利率敏感度較低的的高收益信用債，以面對未來貨幣政策長期趨緊的情境。對投資人而言，只須布局一檔多元資產基金，就可一次搞定三大議題下的種種挑戰與機會，可望同步鞏固資產收益力。

攤開過往資產配置變化，更能看出基金管理團隊針對市況，靈活調整各類資產配置的能力。舉例來說：

疫情爆發後，公債避險效果減弱之際，基金快速調降整政府公債部位； 在 2020 年秋季，增加了現金與信用債配置比重，成功規避利率風險； 2021 年疫苗施打樂觀之際，即加碼受惠景氣復甦的股票部位。展現本基金在不受限的投資架構下，能因應各種市場變化，靈活調整各類資產配置比重。兼顧風險與機會，適合投資人作為核心配置長期持有。

策略二：原物料行情正起飛 戰略配置搭趨勢

隨著全球經濟增溫、通膨高漲，由成本推動與需求拉抬的原物料行情也正起飛。貝萊德建議，投資人在核心配置多元資產之餘，亦可戰術性配置原物料概念基金，搶搭此波原物料行情浪潮。

有別於前一次的原物料行情，是單純由新興國家大舉興建鐵路、通路等基礎建設所帶動，本次的原物料行情，主要受惠三大趨勢：

1. 全球投入基礎建設：

為達成淨零排放目標，全球重要國家均投入新能源相關基礎建設，有利於鋼鐵、銅等基本金屬行情。其中值得注意的有：計畫 5 年投入達 10.6 兆人民幣的中國十四五計畫，鎖定充電樁、高效高壓電網的新能源技術領域；歐洲綠色政綱則計畫投入達 10 億歐元財政支出，聚焦能源效率提升、再生能源擴建、以及電動交通基礎建設等領域；美國政府則計畫推行 2 兆美元執行基礎建設計畫，其中包含再生能源基礎建設等方向。(資料來源：彭博、European Union, 貝萊德整理，截至 2021 年 6 月)

2. 電動車趨勢：

歐洲國家計劃逐漸限縮燃油車路權後，電動車發展更如火如荼，也帶動相關金屬行情：除了受惠於電池需求的鋰、鈷、錳等金屬；使用於輕量化車體結構的鋁，及應用於充電系統、導線的銅都可望受惠。

3. 供需失衡：

由於前次原物料行情在中國等新興國家需求大幅縮減下，相關礦產企業資本支出大幅下降，針對持續不斷上升的需求，供給無法快速提升。

而以有「新石油」之稱的銅礦為例，根據高盛預估，電動車的相關需求，將使銅礦在 2030 年之前達到 2.4 百萬噸的驚人用量。

由於原物料屬於景氣循環趨勢財，建議投資人可適度地戰術配置，可選擇受惠於長期趨勢的金屬相關類別。以貝萊德世界礦業基金為例，此檔基金聚焦於金屬礦業產業，主要工業金屬占比超過七成，基金團隊可隨市場變動，策略性調整基本金屬及貴金屬比重。其選股更導入 ESG 研究流程，特別著重布局銅、鋰等永續礦業核心金屬，是搶搭金屬原物料行情者的投資標的之一。 (資料來源 : 晨星，截至 2021 年 7 月底。本文所提及之有價證券僅供舉例說明之用，不代表任何金融商品之推介或建議，亦不代表基金未來投資。投資分布會隨市場變化而調整)

面對如此紛擾且前所未見的經濟重啟過程，機會與風險並存下，可預料波動的經濟數據與市場的過度反應都會持續影響市場情緒。投資人可利用投資架構靈活不受限的貝萊德環球資產配置基金，做好核心配置，一舉解決惱人的三大議題。再戰術性搭配貝萊德世界礦業基金，積極搶搭金屬原物料行情順風車，是目前紛擾環境中「進有攻、退有守」的絕佳策略。

基金投資涉及一定程度之風險, 建議投資人應一併審視自己的風險承受度及投資目的, 再選擇最適合的投資標的。

鉅亨精選基金：

>> 貝萊德環球資源配置基金

>> 貝萊德世界礦業基金

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