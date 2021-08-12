【中信投信】納入零股熱門標的 滿足小資需求 中信小資高價30（00894）13日掛牌

對於工作忙碌的投資人而言，ETF 能夠做到分散配置同時省去挑選個股等優點，受到不少投資人的喜愛。然而，在台股大盤節節升高之際，發行時間較長的台股 ETF，價格也跟著水漲船高；使得不少投資人透過零股交易的方式布局 ETF。然而，零股交易撮合時間較長，手續費與買賣價也可能讓投資人的報酬率相對落後。看準投資人需求，中信小資高價 30 （00894）將於 13 日於證交所掛牌，提供投資人以較低的金額，直接入手整張 ETF，交易更便利，投資更有效率。

中信小資高價 30（00894）經理人張逸敏表示，儘管零股交易較有彈性，但多數券商設有零股交易最低手續費，因此買太少或進出頻繁，將提升交易成本。此外，零股需要撮合，不少投資人常會因此買得比較貴，或是賣得比較便宜，造成報酬率與投資整張間的落差。

有鑑於此，中信投信推出中信小資高價 30（00894），追蹤指數為臺灣指數公司特選小資高價 30 指數，成分股以高價股為主軸，透過 ETF 篩選機制，替投資人挑選出財務體質佳、股利發放穩定、熱門零股標的及公司治理評鑑優良之企業，提供給預算有限的投資人，也能投資於產業龍頭，跟著法人錢進高價股。

比較目前台股 ETF 追蹤之指數，可發現中信小資高價 30（00894）追蹤的指數不但平均股價較高，且近 4 季的平均營收也較為突出。張逸敏表示，這檔 ETF 的指數成分股多為產業龍頭股，法人持有比率約介於 4 成至 7 成之間，顯著高於大盤平均值，長期表現也較為強勢。對於有預算考量但又看好相關企業的投資人來說，透過 ETF 適當配置高價股，能精準掌握台股多頭升浪，並兼顧風險分散效果。

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本基金之操作目標為追蹤標的指數之報酬，而標的指數成分股票價格波動 (包括但不限於受利多、利空或除息等因素影響) 將影響標的指數的走勢，然本基金追求標的指數報酬之目標，不因標的指數劇烈波動而改變。本基金雖以追蹤標的指數報酬為目標，惟可能因包括但不限於基金所持有的有價證券或期貨部位、基金應負擔費用、匯率波動等因素而使基金報酬與標的指數報酬產生追蹤偏離，且偏離方向無法預估。投資人交易本基金需承擔匯率波動風險外，應特別注意標的指數成分國家之證券市場交易時間與台灣證券市場交易時間可能有所不同，因此本基金集中市場交易可能無法完全即時反應標的指數之價格波動風險。本基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。投資人於基金成立日(不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自上市掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生之折 / 溢價的風險。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格依台灣證券交易所規定(目前無升降幅度限制)。基金於上市日後，本公司將於台灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，基金實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

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