【百達投顧】百達林木資源策略 第二季財報結果解讀

以下是林木資源策略投資團隊針對第二季財報的最新解讀

‧ 第二季林木資源策略持股約 85% 公司財報優於市場預期

‧ 木材在 600 美元附近應有支撐，未來幾個月可能再度上升

‧ 紙箱與包裝用紙產品價格可望再走高

‧ 房屋建商庫存木材有限，將趁價格回落回補庫存

‧ 全球對永續的追求，將促成相關企業垂直整合

近期看見 2021 年第二季財報表現強勁，投資組合中大約 85% 的公司財報輕鬆超過市場預期，並對 2021 年下半年甚至到 2022 年初傳達強烈的正面前景。在許多林木資源策略的次產業中，需求表現仍強於預期，總體而言，我們認為目前市場共識尚未反應正向的前景。

木材與木頭產品

木材價格從幾週前 1,500 美元的歷史高峰回落至 600 美元，這是 2018 年當時的歷史紀錄價格，而長期歷史平均值約為每 1,000 板英尺 350 美元。自 2000 年以來，在此次週期之前僅有 2004 年、2013 年和 2018 年，共計 3 次價格超過 400 美元的水準，多數時間價格在 200 美元或以下，因此一般假設是先前供應鏈問題導致極高的價格是不可持續的。由此來看，目前的木材價位仍然很高，對這些公司來說最重要的是全年的平均價格，即使目前的價位保持不變或更低，也應該在 2021 年全年為這些公司帶來極佳獲利。

600 美元大關的支撐來自於加拿大西部木材生產商的成本所推估。若低於這個價位，這些公司將停止生產並削減已受到當地森林大火影響的產能。因此，在供給減少、住房和紙箱的需求依然保持強勁下，很可能會導致未來幾個月價格再次上漲。

紙箱用紙和包裝

電子商務的發展在去年封城期間不但並未受到影響而減弱，對紙箱的需求反而持續強於預期，造成牛皮紙、回收箱紙板以及終端產品的價格出現前所未有的上漲。公司財報指出，這種趨勢將在未來幾個季度持續下去，而這種發展尚未反應在股價表現上。

房屋建築商

當前的討論很有趣：一方面，總體經濟學家和專家指出，新訂單放緩是未來房地產市場放緩的訊號；另一方面，許多房屋建築商股票分析師指出，建築商故意調整未來的銷售節奏，以降低成本超支的風險和維持土地的可用性。根據負擔能力指數顯示，美國的住房仍處於 2013 年以來最負擔得起的水準。大部分房屋建築商報告顯示房屋市場活躍，因為低木材庫存無法滿足帳上的訂單量，並且正在等待更具吸引力的價格補貨。房屋建築商是林木資源策略在 7 月表現的強勁貢獻者，而主要的拖累者是拉丁美洲的紙漿公司，除受紙漿和當地情況（智利、巴西）較悲觀的看法影響外，外匯波動也是影響當地企業獲利的因素之一。

總結

林木公司將持續發展新的業務活動，以符合美國和歐盟的永續發展政策，研發創新材料的北歐企業在 7 月份取得成功垂直整合的結果，也都對績效有明顯貢獻。

儘管有這些強勁的消息，但在最近價值股／週期股輪動停滯的背景下，許多投資者變得較為謹慎，並正在等待下半年的方向。至於林木產業，許多人擔心可能重演 2018 年當時情況，我們認為基本面目前依然保持強勁，且寬鬆的貨幣環境也比當時更加有利（相比於 2018 年 Fed 大幅升息，扼殺新生的房地產市場），因此我們對年底之前的表現仍充滿期待。

價值面：由於近期林地公司股價修正，其淨值相較於隱含價值的折價水準已再次擴大（來源：瑞士百達資產管理，factset，美元，2021/7/30）

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