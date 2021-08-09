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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

※來源：台灣證期會
                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日    迄8/09
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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3707   漢磊        08/12  上櫃增資    08/06-08/10       510   63.90     63.90  凱基       01   08/11
3230   錦明        08/13  上櫃增資    08/09-08/11      1020   15.00     15.00  元富       02   08/12
3557   嘉威        08/16  上市增資    08/10-08/12       680   76.00     76.00  台新       01   08/13
2486   一詮        08/16  上市增資    08/10-08/12      1700   43.00     43.00  福邦       01   08/13

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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