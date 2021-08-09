【安聯投信】投資級債與新興市場債迎來資金淨流入

變種病毒影響持續、製造業相關數據走緩，優於預期的失業數據顯示經濟持續復甦，債券資產多數走跌。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周債市資金流向分歧，投資級債淨流入約 50.8 億美元、高收益債淨流出約 5.1 億美元，新興市場債則小幅淨流入 0.9 億美元

安聯投信表示，美國企業近期財報表現亮眼，以及優於預期的非農就業數據顯示經濟持續朝復甦前進，但轉佳的就業數據及部分聯準會官員談話推升市場對緊縮政策的預期，加上 Delta 變種病毒帶來的憂慮仍未消除，多空情緒拉扯市場。

安聯投信指出，從市場情緒指標美國 10 年期公債來看，其殖利率上周上升 7 個百分點走高至 1.3% 左右水準，風險情緒較前一周略有改善；觀察全球主要債市資產，上周除歐洲高收益債、投資級債與可轉債等指數外，全球主要債市多數走跌，但其中公債資產跌幅明顯較大，信用債則是普遍相對輕微，多在 1% 以下。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，在變種病毒的影響下，近期部分國家陸續出現確診病例數增加的狀況，進而引發市場對經濟復甦是否受到影響的擔憂，風險性資產如股票於 7 月前半出現一波修正。但隨著市場消化逐漸利空，市場風險情緒也逐漸恢復，在 7 月下半時可發現包括股市、高收益債等皆止穩走揚，原本修正的產業反彈力道也更為強勁。

謝佳伶表示，雖然有變種病毒等各式雜音干擾，部分產業的風險性資產如高收益債在 7 月前半走勢較為震盪，但從整體來看，美國經濟數據及業獲利等基本面狀況動能持續強勁，目前看來經濟復甦方向仍未改變，加上美國疫苗施打率已過半近期來到 60% 左右，包括能源、飛機租賃與娛樂等產業後續有望受惠於經濟復甦與解封步調，其所發信用債如高收益債後市也有更多表現潛力。

謝佳伶指出，除了疫情反覆外，當前影響市場、特別是債市投資情緒的，還有美債殖利率走勢及聯準會的政策走向。過去幾個月以來，美國 10 年期公債從一度走升到 1.7% 左右，又下滑至現今的 1.2%-1.3% 水平；雖然走勢有所波動，但隨著聯準會貨幣政策遲早將逐步正常化，美國公債殖利率長線來說還是會逐步走升。

謝佳伶進一步指出，根據過去經驗，在殖利率上升的期間，包括美國公債、投資級債等平均存續期較長的資產表現大多走跌；舉例來說，在今年 2 月 15 日至今年 3 月 31 間，美國 10 年期公債殖利率由 1.2% 走升至 1.7% 今年相對高點時，包括美銀新興高收益債、美國投資級與美國公債等指數分別有 1.4%-2.85% 的跌幅，美國短年期高收益債指數在同期間卻逆勢收紅，顯示在殖利率彈升期間，美短高有望受惠於較短存續期的優勢，減緩利率風險對資產價格帶來的衝擊。

展望後市，謝佳伶指出，隨著美債殖利率長期應會隨著經濟復甦逐步走升，也代表了控管利率風險將是接下來債市投資的關鍵之一，建議可聚焦於較短存續期（1-2 年）、且具較佳信評（B、BB）的美國短年期高收益債，在提供投資人穩定息收的同時，對抗接下來可能發生的潛在利率波動風險。

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