下週前瞻 | 美 SEC 迎新掌門，比特幣 ETF 或迎通過「最佳機會」？

下週，美 SEC 將決定是否通過 Valkyrie 比特幣 ETF 及 VanEck 比特幣 ETF 的申請，此外，比特幣核心客戶端 Bitcoin Core 可能會發布版本號命名規則修改後的首個正式版 22.0。

下週二（8 月 10 日），美 SEC 將決定是否通過 Valkyrie 比特幣 ETF 及 VanEck 比特幣 ETF 的申請。根據統計，目前已經有 11 家機構向 美 SEC 提交了比特幣 ETF 申請，其中 VanEck Bitcoin Trust 最早遞交申請，美 SEC 於今年 3 月開始審覈，若獲得批准，將成爲首個獲得美國 SEC 批准的比特幣 ETF。但在 4 月 和 6 月SEC 兩次推遲申請決策，並表示希望進一步徵求公衆意見。Valkyrie 於今年 1 月 向 SEC 提交比特幣 ETF 的申請，按照此前規定 6 月 26 日爲決策日期，但也被一度延期至今。

而在本週週二，美國證券交易委員會（SEC）主席 Gary Gensler 在阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）上 發言 中提及了對於提供加密資產相關的投資工具（例如 ETF）需要金融市場工作組的工作人員進行進一步審查。此前，由於 Gary Gensler 的加密貨幣行業學術背景，一度讓外界認爲 Gensler 擔任 SEC 主席後，SEC 有望首次批准比特幣 ETF。但從 Gensler 當前的表態來看，Valkyrie 及 VanEck 比特幣 ETF 的申請是否會被決策通過還未可知。

此外，比特幣核心客戶端 Bitcoin Core 可能會在下週發佈版本號命名規則修改後的首個正式版，也就是 22.0，此前該版本曾被推測目標 發佈日期 爲 8 月 1 日，但並未如期而至。Github 顯示，比特幣核心客戶端於 7 月 21 日發佈版本號命名規則修改後的首個版本 22.0 RC1，8 月 3 日發佈了修改版本號命名規則後的第二個版本 22.0 RC2。根據此前版本的發佈節奏，22.0 正式版本很可能會在下週正式發佈。

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