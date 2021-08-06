實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄8/06 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3707 漢磊 08/12 上櫃增資 08/06-08/10 510 63.90 63.90 凱基 01 08/11 3230 錦明 08/13 上櫃增資 08/09-08/11 1020 15.00 15.00 元富 02 08/12 3557 嘉威 08/16 上市增資 08/10-08/12 680 76.00 76.00 台新 01 08/13 2486 一詮 08/16 上市增資 08/10-08/12 1700 43.00 43.00 福邦 01 08/13 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。