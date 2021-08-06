反彈前景存疑，期權 PCR 偏空預期已達年內峯值 | 加密衍生品週報

撰文：7

擴展閱讀：衍生品週報中這些數據有何意義，又該如何解讀？



比特幣期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、CoinFlex、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

爆倉概況

上週（7 月 26 日至 8 月 1 日）比特幣持續上漲，行情延續了此前一週的上漲勢頭，短期市場偏多情緒進一步發酵，此前市場在已經出現 V 型反轉的情況下並沒有表現出明顯的看漲態度，而在經歷了又一週的上漲過後，這種情緒會否發生變化將是本期週報的關鍵看點。

隨着市場波幅的重新放大，上週爆倉總量又出現了比較明顯的上升，單週爆倉總額自前一週的 10 億美元翻倍至約 20 億美元，其中僅僅是上週一（7 月 26 日）一天爆倉額就達到了 9.03 億美元，已經幾乎超過了此前一整週的爆倉總額，值得一提的是，其中有約 6 億美元的空單爆倉，而當日的爆倉數額也創出了 5·19 大跌以來新高。前期弱勢表現積累的偏空情緒在上週周初的快速拉昇中遭到「洗劫」，不過在這種極端爆倉發生過後，短期市場做空力量必然會遭到一定削弱，這對於行情進一步反彈會起到一定「保護」作用。

比特幣期貨爆倉數據統計，來源：Skew

交易量

上週比特幣期貨交易量伴隨行情走高同樣大幅回暖，整週交易量達到 4740 億美元，創近一個月新高，且相比上一統計週期取得了超 70% 的大幅上漲。價格回暖對於市場活躍度的刺激效應非常明顯。

比特幣期貨交易量，來源：Skew

持倉量

合約持倉量在上週先漲後跌，一度創出近兩個半月新高後上周後半段出現了明顯回落，持倉量上的倒 U 型反轉導致整週的持倉量實際增幅非常有限。這種市場表現某種程度上可以解讀爲短期市場對於行情現有的反彈幅度已經較爲「滿足」，一定規模的資金在反彈發生後隨即獲利了結，並沒有繼續加碼押注未來的上漲潛力。大幅走高的市場成交量配合較爲「保守」的持倉量變化，或意味着短期內期貨市場參與者對於比特幣反彈就此告一段落的預期較強。

比特幣期貨持倉量，來源：Skew

基差

行情的持續反彈並沒有影響比特幣合約基差呈現普遍正值的近況，從期貨基差的數據上來看，市場對於反彈到此爲止的預期仍然較強，普遍認爲新一輪的回調即將開啓。

比特幣期貨合約基差，來源：Skew

以太坊期貨的統計範圍包括 BitMEX、幣安、Bitfinex、Bakkt、Bybit、CME、CoinFlex、Deribit、FTX、火幣 和 OKEx。

爆倉概況

上週（7 月 25 日至 8 月 1 日）以太坊的盤面表現與比特幣高度相似，都走出了一整週的持續上漲表現。

以太坊期貨合約過去一週的爆倉總量爲 5.72 億美元，雖然同樣有所上升，但是相比前一統計週期的 4.37 億美元增幅有限，前期以太坊大幅下跌過程中導致的資金離場以及在上週周初的快速上漲過程中以太坊相對緩和的上漲表現讓市場整體的爆倉量相對有限。

以太坊期貨爆倉數據統計，來源：Skew

交易量

以太坊期貨合約交易量在上週同步上升，自整週 1470 億美元進一步上升至 1840 億美元，該數據同樣創出近一個月新高，不過交易量的上升幅度相比比特幣而言同樣有所不及，在此前持續偏弱的大環境下，以太坊市場活躍度的回暖速度明顯不及比特幣。

以太坊期貨交易量，來源：Skew

持倉量

以太坊合約持倉量在過去一週內同樣先漲後跌，不過比較有趣的一點是，以太坊合約持倉量的回落幅度相對較小，基本保存了前半周持倉量的漲幅，短期市場走高帶來的資金在以太坊市場中的「留存」狀況更加樂觀，不過這也是因爲前期基數相對有限。

以太坊期貨持倉量，來源：Skew

基差

以太坊合約的基差狀況變化不大，合約投資者對於後市的展望偏空思路延續，市場對於價格進一步上衝的前景仍持保留態度。

以太坊期貨合約基差，來源：Skew

比特幣期權統計範圍包括幣安、Bit.com 、CME、Deribit、火幣、LedgerX 和 OKEx。

交易量

上週比特幣期權交易量大幅上漲，相比前一統計週期出現了接近翻倍的增長表現，月度合約到期一定程度上促成了這種活躍度的短時攀升，不過行情的走強也讓市場對於更容易提高資金利用率的期權產品受到了更多人的關注。

比特幣期權交易量，來源：Skew

持倉量

比特幣期權持倉量明顯回落，月度合約到期後雖然市場成交量大幅上升，但是補倉換倉的倉位並不足以抹除上週五的到期倉位水平，不過也正因如此並不建議對這種持倉量的下降做過度解讀，未來一週內持倉量回復出現明顯擡頭跡象將決定短期市場對於期權產品究竟作何取捨。

比特幣期權持倉量，來源：Skew

波動率

最新統計週期內波動率指標整體表現平穩，行情的穩步上漲反而讓這一情緒指標的波動明顯放緩，當下波動率指標所能夠提供的導向信息非常有限，本週該數據價值不大。

比特幣已實現波動率，來源：Skew

比特幣隱含波動率，來源：Skew

PCR

過去一週比特幣成交量 PCR 和持倉量 PCR 繼續同步下行，其中持倉量 PCR 再度創出年內新低，該指標目前已經走到了一箇中長期相對極端的水平，意味着市場對於短線止漲轉跌的預期進一步增強，對於行情進一步上漲的前景並不樂觀。

比特幣 PCR，來源：Skew

期權到期情況

本週期權到期量大幅下降，換月後本週五比特幣期權合約到期量僅爲 15400 枚，預計影響不大。

比特幣期權到期情況，來源：Skew