台股強選手 元大五小福再傳捷報

中華代表隊選手今年東京奧運屢傳捷報，桌球、羽球、舉重、體操、拳擊、高爾夫球等多個項目都傳出捷報，創下歷年團隊最佳成績，像極了台股 ! 在半導體、5G、航運、鋼鐵、金融輪番表現下，台股今年氣勢如虹，加權指數寫歷史新高。如果選對台股基金，例如「元大五小福」台股系列基金，今年漲幅完勝台股，其中元大高科技、元大 2001 在台股 7 月以來修正中，8/4 領先台股創下淨值新高，是投資組合中「最美的風景」。

隨疫苗開發順利展開施打，美國帶頭引領全球經濟穩步復甦，外銷為主的台灣企業，即便也遭逢疫情爆發威脅，但受損有限，指數修正後快速回復，惟若細究個股今年來表現差異甚大，統計加權指數 928 檔成分股中，只有 36% 的個股漲幅超過整體大盤的漲幅，再加上產業輪動頻繁，此時選股及操作功力重要性不言而喻，專業團隊的優勢特別能發揮。

元大投信下半年主打「元大五小福」台股系列基金，都是成立 20 年以上，經歷多空循環洗禮的選手，全方位捕捉台股中大型股、小型股、科技股、傳產股、原物料等題材投資機會。

進一步觀察五小福各檔基金特色: 元大卓越基金，掌握趨勢輪動，追求波段獲利，目前主攻電動車概念股；元大高科技基金主要配置在大型科技績優股，強進 5G 商機；至於元大經貿基金注重經建與外銷股，持股關注 5G 與綠能題材；元大多福基金與元大 2001 基金以挖掘中小型優質潛力股為主，近期分別關注 IC 設計與半導體等。

台灣優質企業歷經千錘百鍊的國際競爭力，就像我們的奧運代表隊，正在世界舞台上發光，老幹新枝未來不可限量。建議投資人把握優惠活動，即日起至 2021/9/30，透過線上定期定額申購台股系列基金，包含元大台灣高股息優質龍頭基金、元大卓越基金、元大經貿基金、元大高科技基金、元大多福基金、元大 2001 基金，以及元大台灣卓越 50ETF 連結基金、元大台灣高股息 ETF 連結基金，輸入夏日特惠活動序號: SUMMER(英文大寫)，可享定期定額手續費優惠。