Solana 生態預言機 Pyth 與 Chainlink 有何不同？

Pyth Network 沒有中間節點「賺差價」，由頂級數據提供者直接在鏈上提交價格進行聚合。

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撰文：張安靜

預言機作爲鏈上應用獲取真實世界數據的重要橋樑，在 DeFi 的熱潮中扮演了非常關鍵的基礎設施角色，而去中心化預言機 Chainlink 憑藉在數據準確度和機制設計上成熟的表現，已成爲區塊鏈世界中應用度最高的工具之一。不過隨着市場的成熟和發展，預言機賽道也出現了越來越多的挑戰者，意圖從機制設計以及性能等維度，對 Chainlink 發起衝擊，而 Pyth Network 已經展現出了相當的競爭力。

Pyth 團隊來自於傳統金融領域的高頻交易公司 Jump Trading，其提出的預言機解決方案結合了 Solana 的性能和特性，實現了極低延遲的數據獲取。此外，Pyth 還與來自金融行業的一衆頂級做市商達成了合作關係，其中包括紐約證券交易所最大的指定做市商 GTS 以及美國證券交易所 IEX Group 旗下平臺等，這些頂級機構都已經成爲了 Pyth 的數據提供方。

不過對於 Pyth 來說，豐富的數據源和低延遲的性能優勢只是「錦上添花」，其真正的亮點，其實是與 Chainlink 截然不同的機制設計方案。

與 Chainlink 的核心差異：去除「中間商」

一個問題就可以解答 Chainlink 與 Pyth 的不同：誰在鏈上提交數據進行聚合？

Chainlink 生態裏包含數據需求方、預言機節點和數據源三種角色，提交數據進行聚合責任由第三方節點運營商承擔。第三方在這裏意味着他們不是數據的發起者，而是作爲中間人來拉動和提交數據。而 Pyth 的設計機制是通過讓數據提供者直接把他們的數據放在鏈上，來消除中間人的操作。這就是兩者最大的不同。

Chainlink 的機制中的數據提供者需要和第三方節點共享收益，而 Pyth 通過解除第三方預言機的中間環節，不需要與節點分享收入，可以提高數據提供者本身的盈利能力。

Chainlink 的數據聚合可以發生在鏈上或鏈下，這兩種方法的主要區別在於其 Gas 成本，對於鏈上聚合，每個預言機節點在向鏈上合約提交價格時都需要支付 Gas 費。對於鏈下聚合，只有一個聚合的價格被提交到鏈上，所以鏈下集合是比較便宜的方法。雖然 Pyth 是讓數據提供者直接在鏈上提交他們的價格進行彙總，但是因爲其建立在高性能公鏈 Solana 上，網絡的可擴展性提供了一個低 Gas 的環境。

通過 Wormhole 將預言機服務跨鏈提供給其他鏈

那麼如何將彙總的價格從 Solana 傳達給存在使用數據需求的其他鏈呢？爲了完成這種通信，Pyth 將依靠 Solana 推出的以太坊雙向跨鏈橋 Wormhole。Wormhole 是一個去中心化的證明引擎，利用它的守護者網絡，在它支持的鏈之間建立「無信任」的信息橋樑，允許用戶將 ERC20 代幣轉換成 Solana 的 SPL 標準代幣，以用於 DeFi 應用中，Wormhole 支持 Solana、Terra 和以太坊網絡之間的傳輸。Wormhole 也可以擴展到任何其他基於 EVM 的鏈，所以當以太坊擴展到二層擴容解決方案時，Pyth 也可以與其建立通信。

圖片來源：《Pyth x Wormhole》

相比代幣懲罰，「聲譽」會對數據提供商形成更好的約束

在安全性的問題上，Chainlink 採用了深度防禦機制，其中包括隱私保護加密技術 DECO、可信硬件、隱性 / 顯性權益質押的加密經濟安全機制以及聲譽系統等等。Chainlink 的質押機制是由第三方節點提供 LINK 代幣作爲押金，Chainlink 通過調用聲譽合約來統計每個節點的歷史服務情況，對存在不當行爲的節點扣減聲譽評分和罰沒質押的 LINK 代幣。

在 Pyth 中，由數據提供者提供質押金，當罰沒 （Slashing） 事件發生時，數據消費者是獲得賠償的人。數據提供者本身將他們的聲譽放在 Pyth 上，並且參與數據提供的知名公司相對於 Chainlink 中大多數完全匿名的第三方節點更加註重聲譽，能改善消費者對預言機的信任。Pyth 中還有委託人機制，但這不是每次必要的，可視情況使用，委託人也需要交質押金，當 Slashing 事件發生時可以增加數據消費者獲得的賠償金。

圖片來源：《The Oracle (Report) Of Delphi》

已合作的數據供應商

對於預言機項目來說，權威且全面的數據資源就是預言機的護城河。近一個月，Pyth 已經和 10 個數據提供商達成合作，這些數據供應商包括來自金融領域和加密行業的頂級機構，給 Pyth 提供股票、外匯、期貨、加密貨幣等市場的數據。

這些數據供應商中包括紐約證券交易所的指定做市商 GTS 以及世界領先的全電子離岸證券交易所百慕大證券交易所 BSX。Pyth 直接從這些機構實時獲取一手數據，以毫秒級提供準確的結算價格以防止價格波動影響，解決預言機的延遲性和數據間斷問題。

紐交易所指定做市商 GTS 提供跨資產市場數據

GTS 是紐約證券交易所最大的指定做市商，於今年 6 月 3 日 表示 將要爲預言機解決方案 Pyth Network 提供跨資產市場數據，GTS 擅長的資產定價的複雜整合，其交易量佔美國每日現金股票交易量的 3-5%，在全球交易超過 5 萬種不同的工具，負責近 13 萬億美元的市值。

機構交易所 LMAX Group 提供外匯和加密交易數據

機構交易所 LMAX Group 於今年 6 月 22 日 宣佈 將向 Solana 生態的預言機解決方案 Pyth Network 提供外匯和加密貨幣交易數據。

LMAX Group 是一家成立於 2010 年的全球金融科技公司，旨在提供受 LMAX 規則手冊管轄的受監管、基於規則、沒有「最後一眼」的交易環境，確保爲其所有客戶和做市商提供完全透明和公平的執行。該公司爲基金、銀行、經紀公司、資產管理公司和自營交易公司提供服務，提供匿名、受監管和基於規則的交易環境，以超低延遲執行嚴格的價格和時間優先訂單。客戶可以訪問實時流媒體市場和交易數據，從而能夠控制執行質量和總交易成本。

大型高頻交易做市商 Virtu Financial 提供股票、外匯、期貨和加密市場數據

大型高頻交易做市商 Virtu Financial 於今年 6 月 24 日 宣佈 將向 Solana 生態預言機解決方案 Pyth Network 提供股票、外匯、期貨和加密貨幣市場數據。

Virtu Financial 是最大的高頻交易（HFT）和做市商之一，於 2015 年在納斯達克上市，爲世界各地的金融市場提供流動性。Virtu 利用其全球做市專業知識和基礎設施，提供強大的產品套件，包括執行、流動性採購、分析和經紀人中立的多交易商平臺工作流技術。Virtu 的產品允許客戶在 50 多個國家的數百個場所和多種資產類別進行交易，包括全球股票、ETF、外匯、期貨、固定收益和無數其他商品。此外，Virtu 的集成式多資產分析平臺提供一系列交易前、交易內和交易後服務。

百慕大證券交易所 BSX 提供實時股票市場數據

百慕大證券交易所 BSX 於 7 月 1 日 宣佈 將爲 Pyth Network 提供實時股票市場數據。百慕大證券交易所 (BSX) 是世界領先的全電子離岸證券交易所，爲國內和國際發行人提供價格合理、監管完善的上市場所。

場外數字資產交易公司 Genesis Global Trading 提供機構級市場數據

場外數字資產交易公司 Genesis Global Trading 於 7 月 1 日 宣佈 將爲 Pyth Network 提供機構級市場數據，Genesis 爲市場參與者提供了一個完全集成的平臺來交易借入、借出和託管數字資產，受美國證券交易委員會和美國金融業監管局監管，是紐約首批獲得 BitLicense （虛擬貨幣的活動營業執照）的公司之一，用於爲高淨值人士和機構投資者代理加密貨幣交易。

加密衍生品交易所 FTX 提供加密價格數據

加密衍生品交易所 FTX 於 7 月 2 日 宣佈 爲 Pyth Network 提供加密貨幣價格數據。

FTX 成立於 2019 年 5 月，提供衍生品、期權、波動率產品、代幣化股票、預測市場、槓桿代幣和場外交易等產品，自成立以來快速增長，在 2 年的時間裏成爲大型加密衍生品交易所之一。

芝加哥交易公司 CTC 提供加密市場、股票數據

芝加哥交易公司 CTC 於 7 月 7 日 宣佈 將初步爲 Pyth Network 提供加密市場數據，之後擴展到股票市場數據。CTC 是全球衍生品交易所公認的領先流動性和定價提供商，每週交易 6 天，每天交易時間超過 20 小時。

高頻交易做市商 Akuna Capital 提供其加密資產市場、期權數據

主營期權做市的高頻交易做市商 Akuna Capital 7 月 19 日 宣佈 最初將向 Pyth Network 提供其加密資產市場數據，之後將擴展到其他期權產品的基礎資產。

Akuna 於 2011 年在芝加哥成立，專注於利用其專有技術進行期權做市，交易多種產品的期權，包括指數、商品、貨幣和國債。該公司在加密貨幣領域、交易現貨、交易所和場外交易的期貨和期權方面也非常活躍，涵蓋所有主要貨幣。

美國證券交易所 IEX Group 旗下 IEX Cloud 提供股票市場數據

美國全國性證券交易所 IEX Group 旗下雲金融數據平臺 IEX Cloud 向 Solana 生態預言機解決方案 Pyth Network提供 股票市場數據。

IEX 於 2016 年獲得美美國證券交易委員會（ SEC） 批准，推出了美國將投資者的利益放在首位的投資者交易所，IEX 開發並引入了旨在爲所有市場參與者提供公平競爭環境並提供卓越性能的創新，通過 IEX 的「減速帶」確保交易所以正確的價格執行交易，並開發了一種基於機器學習的信號，旨在保護投資者在價格不穩定時進行交易。

IEX 成立背後的故事記錄在邁克爾·劉易斯 2014 年的著作《 閃電男孩：華爾街起義》中，該書對美國市場上的高頻交易中的種種黑幕進行披露，指責高頻交易公司利用高頻交易的背後的物理優勢進行不公平交易。

加密貨幣投資公司 CMS 提供機構級市場數據

加密貨幣投資公司 CMS 將爲 Pyth Network提供 機構級市場數據並加速 DeFi 的發展。

CMS 由加密資產公司 Circle 旗下場外交易（OTC）交易平臺 Circle Trade 的前負責人 Daniel Matuszewski 創立，該公司的其他合夥人包括經紀商 Cumberland DRW 加密部門前交易主管 Bobby Cho 和前 Circle 的技術主管 Julien Seguin。

小結

Pyth 的各個數據提供商不僅涵蓋多種數據，並且其中的多個提供價格的做市商都注重「公平交易」在市場中的重要性，而這也契合了 Pyth 爲去中心化金融建立基礎設施的願景。雖然 Pyth 目前還處於非常早期開發階段，但它提出的理念或許會改變預言機賽道當下的競爭格局。