加密貨幣錢包的下一個戰場從移動端走向瀏覽器插件？

挑戰 MetaMask 壟斷地位的攻堅戰已經打響。Coinbase Wallet、Coin98 Wallet、Liquality Wallet、麥子錢包插件、DeBank 新推出的 Rabby、XDEFI Wallet 等支持以太坊的瀏覽器插件錢包值得關注。

撰文：Karen

移動互聯網的熱潮下，imToken、Trust Wallet 以及 Argent 等移動端錢包百花齊放，MetaMask 一度成爲了以太坊瀏覽器插件錢包的唯一選擇。不過，隨着多鏈 DeFi 應用數量和場景的持續拓展， 瀏覽器插件錢包 在迭代速度、配置便利性以及可組合性等方面的優勢愈發凸顯，一時間已經成爲了資本追逐的又一熱門賽道。硅谷風投巨頭 a16z 近期領投了即將支持以太坊的插件錢包 Phantom，產品線涵蓋錢包插件的越南項目 Coin98 也完成由 Hashed 和 Spartan Group 領投領投的 1125 萬美元融資。

隨着 Coinbase 旗下錢包加入 MetaMask 主導的插件錢包競爭行列，以及諸如麥子錢包、Coin98 Wallet、XDEFI Wallet、Phantom 等在多鏈或跨鏈兌換、可組合性、錢包內內置其他諸如質押和集成 DApp 等功能以及用戶交互體驗上的不斷探索和打磨優化，錢包插件競爭悄然拉開序幕。

鏈聞將帶你全方位瞭解 Coinbase Wallet 、 Coin98 Wallet 、 Liquality Wallet 、 麥子錢包插件 、 Phantom 、 DeBank 的 Rabby 、 XDEFI Wallet 、 GasNow （目前支持連接硬件錢包） 等幾款支持以太坊的錢包插件以及各自的核心特點。

Coinbase Wallet

Coinbase 旗下錢包 Coinbase Wallet 在今年 5 月份推出了 基於桌面瀏覽器 Chrome 的插件錢包 ，可供用戶訪問 DEX、DeFi 協議以及收藏品等其他應用程序，在推出之時，Uniswap、Compound、Rarible、Aave、Synthetix、Matcha、dYdX、Oasis、Instadapp、SushiSwap、Zora、ZapperFi 和 OpenSea 等主流應用就已支持 Coinbase 插件錢包。

在下載插件後，用戶可通過 Coinbase Wallet 移動應用程序掃描插件錢包上的 QR 碼，一鍵連接並訪問桌面上的 DApps 和 DeFi 應用。

不過，目前來看看，Coinbase 插件錢包頁面過於簡單，相關交易紀錄只能在 App 端瀏覽，另外，出於安全原因，用戶必須在移動應用中確認插件中的所有交易。

Coinbase Wallet APP 端是一種 去中心化的非託管錢包產品 ，可供用戶將其加密貨幣和 NFT 存儲至一個地方以及進行代幣交易，用戶不需要註冊 Coinbase 賬戶即可使用。

而在七月中旬，Coinbase Wallet 還宣佈 支持 Polygon 網絡 ，用戶可以通過 Coinbase 錢包在 Polygon 網絡上進行交易和訪問 DApps，未來幾個月內 Coinbase 錢包將支持更多 Layer 2 擴展方案。截至目前，Coinbase Wallet 支持以太坊、Polygon 和 Optimism。

Coin98 Wallet

Coin98 Wallet 是越南項目 Coin98 旗下的多鏈錢包，有移動端和錢包插件 （適用於 Google Chrome 和 Firefox） 兩種， 主打成爲非託管的多鏈錢包和 DeFi 網關 ，目前已集成以太坊、幣安智能鏈、Solana、波卡、Kusama、Avalanche C-Chain、火幣生態鏈、Near、TomoChain、Tron、Polygon、Fantom 等 18 種 區塊鏈網絡 ，之後將集成更多區塊鏈。

除此之外，Coin98 錢包插件支持可一鍵轉賬至多個地址的功能 Multi-Send ，目前該功能僅適用於 Solana、幣安智能鏈以及以太坊。

Coin98 錢包還針對 Gas 費用會自動優化，並可讓用戶可以自己滑動 Gas 進度條來調整 Gas 費用。

另外，Coin98 移動端錢包內置 LunaSwap （Solana） 、PancakeSwap （幣安智能鏈） 、Uniswap 和 SushiSwap 等 DEX 供用戶進行交易，類似於麥子錢包也提供了一個 DApp 入口，用戶可訪問多個 DEX、借貸協議、IDO 平臺、流動性質押平臺以及遊戲等多個 DApp （之後將在插件中也集成 DApp） 。

Coin98 移動端錢包中另外一個比較重要的功能是，支持將不同交易所平臺的賬戶連接到 Coin98 錢包，如 FTX、幣安、火幣和 OKEx 的賬戶， 從錢包功能衍生到了資產組合管理工具 。

除錢包外，Coin98 旗下還涵蓋交易所 （聚合器） 、投資組合管理工具以及跨鏈兌換產品 Space Gate 等，其中，Space Gate 會支持以太坊、Solana、幣安智能鏈、Near、Avalanche 以及 Tron 間跨網絡轉賬，之後將支持 Layer 2 解決方案。

本月，Coin98 還完成由 Hashed 和 Spartan Group 領投的 1125 萬美元戰略輪融資，ParaFi Capital、IOSG Ventures、GBV Capital、Nascent、SNZ、Asymm Ventures、NGC Ventures 等參投。而在今年 4 月份，Coin98 還相繼獲得 Alameda Research 的 400 萬美元投資和由 Hashed 等領投的 125 萬美元種子輪融資。

麥子錢包插件

麥子錢包早在 2019 年就發佈了插件錢包，目前適用的瀏覽器有 Chrome、360 瀏覽器、Brave 以及 Firefox，集成的網絡也較爲豐富，支持 超 60 個區塊鏈 網絡 （包括分叉鏈、側鏈以及二層擴容網絡等） 和及其 DApp 生態，還支持連接硬件錢包 Ledger。不過，轉賬需要打開 Web Wallet 進行操作。

麥子錢包插件更注重的是提升用戶與 DApp 應用交互和探索體驗，可供用戶一鍵訪問 DApp 應用商店，App 端還提供跨鏈兌換、質押等服務。

麥子錢包此前已通過兩輪融資共籌集到近 2000 萬美元，主要投資方包括 Alameda Research 、 Multicoin Capital 、 幣安 Labs 以及 NGC Ventures 等等。

Liquality Wallet

Liquality Wallet 是 Liquality 旗下一款 內置原子互換 （Atomic Swap） 功能的非託管多鏈錢包 ，由孵化 MetaMask 的以太坊技術研發公司 ConsenSys 孵化，並已通過 ConsenSys Diligenced 的審計。

Liquality 一個重要特點爲可組合性，可供未下載 MetaMask 的用戶與 DApp 進行交互。

原子互換 是一種支持兩種運行在不同區塊鏈網絡上的加密貨幣進行快速交換的技術，本質上是跨鏈的點對點交易。

目前該錢包支持用戶訪問比特幣、以太坊、 Rootstock、NEAR 和 Polygon 上的應用。根據 Consensys 在 3 月份的更新，Liquality Walle 提供 BTC、ETH 和部分 ERC20 代幣 （包 括 DAI、USDC、USDT、WBTC 和 UNI） 、RBTC （Rootstock） 和 SOC （Sovryn） 、BNB、NEAR、MATIC 和 PWETC （Polygon Wrapped Ether） 代幣之間的原子互換服務。

Liquality 錢包插件原子互換頁面

除錢包外，Liquality 還爲用戶構建了一個原子互換接口，用戶可使用 Ledger 或 MetaMask 錢包進行原子互換。

Rabby

DeBank 團隊在本週發佈了一款基於桌面瀏覽器的開源插件錢包 Rabby，現已支持以太坊、幣安智能鏈 （BSC） 、xDai、Polygon、Fantom、OKExChain、Heco 在內的 7 條公鏈。

值得注意的是，爲提升用戶體驗和資金安全，Rabby 還支持 自動切換網絡 、 交易風險掃描以及交易前後餘額變動查看功能 。

也就是說，用戶訪問相關 DeFi 站點時錢包會自動識別並切換到對應網絡，並基於安全規則引擎進行交易前風險掃描，同時在簽名頁爲用戶解析交易內容，幫助用戶在交易前知曉賬戶餘額將要發生的變動。

風險掃描功能在其他插件錢包中還不常見，Rabby 會在發現交互合約之前被攻擊過或鏈上不存在收件方地址等潛在漏洞或可能會導致用戶損失資金的活動時對用戶發出提醒，從而儘可能地識別潛在風險或安全漏洞。

另外，DeBank 表示，Rabby 作爲獨立第三方，不參與構建任何交易，僅幫助用戶確認並簽署交易，轉賬和兌換功能會切換到 DeBank 網頁頁面。部分用戶反饋稱，不太習慣轉賬和兌換需轉到 DeBank 進行，對此，DeBank 迴應稱，本意是儘量精簡插件本身，所以把複雜功能都儘量剝離了出來。

除支持導入硬件錢包和通過助記詞等導入地址之外，Rabby 還支持 觀察模式 （watcher mode） ，無需導入私鑰就可體驗 Rabby 功能。

XDEFI Wallet

XDEFI Wallet 是一個 去中心化的跨鏈錢包插件 ，於去年後半年由 THORChain 孵化，此後構建了一個適用於 Brave 和 Chrome 瀏覽器 （之後還將支持 Firefox） 的跨鏈錢包擴展插件，目前仍處於封閉測試階段，需要有推薦碼才能訪問，未來還將發佈移動版本。

儘管尚處於內測階段，但是 XDEFI Wallet 的社區非常活躍，用戶需要再在社羣中完成多項任務，才能獲得內測推薦碼。這種被稱爲「Golden Token」的內測碼一直一票難求。

該錢包在去年年底完成由 Mechanism Capital 領投的 120 萬美元種子輪融資，Delphi Ventures、Morningstar Ventures、Alameda Research、ShapeShift 首席執行官 Erik Voorhees、Zapper 聯合創始人 Sebastien Audet 和 Suhail Gangji 以及 Aave 集成主管 Marc Zeller 等也參與了投資。

XDEFI Wallet 支持連接硬件錢包 Ledger 來管理資產，未來還將支持 Trezor。另外，還集成了以太坊、比特幣、幣安智能鏈 （BSC） 、萊特幣、Bitcoin Cash、Thorchain 和 Polygon 多個區塊鏈或網絡，未來還打算支持 xDAI、Fantom、Terra、Near、Cosmos、Solana、Polkdadot 和 Avalanche。

值得關注的是，XDEFI Wallet 在本月發佈的 3.0 版本中添加了幾項關鍵升級，其中一個爲支持分層確定性錢包 （HD Wallet） 以簡化備份和遷移流程。如 MetaMask 和 MyEtherWallet 等錢包大都是 HD Wallet，用戶可以使用一個種子助記詞派生出多個地址 （或賬戶） 。

由於 XDEFI Wallet 因集成 THORChain 推出的跨鏈交易平臺 ASGARDEX，因此可供用戶直接進行跨鏈兌換。

GasNow

GasNow 於去年 8 月份由星火礦池推出，最早是一款 基於以太坊待處理交易內存池的 Gas 價格預測工具 。今年 5 月份，其瀏覽器插件新增支持連接硬件錢包 Ledger 和 Trezor，並可與 MetaMask 兼容。

GasNow 最初從一個 Gas 預測工具出發，之後其 Gas 報價系統被 imToken、麥子錢包、MYKEY、TokenPocket 和 Trust Wallet 等錢包集成和採用，再到支持連接領先的硬件錢包 Ledger 和 Trezor，一步步深入錢包領域進行佈局。

Phantom

Phantom 目前是用於 訪問部署在 Solana 區塊鏈上的 DeFi 應用的錢包插件 ，允許用戶通過私鑰、助記詞以及 Ledger 等硬件錢包來創建或管理自己的賬戶，還支持在插件錢包內轉賬和兌換的功能。

除專注 Solana 生態外，Phantom 還將在年內在錢包內增加質押功能和引入 Solana-以太坊橋，以及引入對以太坊和基於以太坊的 L2 和側鏈的支持。

Phantom 應用目前可以安裝在谷歌 Chrome 瀏覽器、微軟 Edge 瀏覽器、Brave 或 Firefox 上，未來還會推出獨立的 iOS 或者安卓版應用。

在測試階段時 Phantom 就從 Serum 和 Solana 獲得了 50 萬美元的撥款，本月中旬還宣佈完成由 a16z 領投的 900 萬美元 A 輪融資，Variant Fund、Jump Capital、DeFi Alliance 和 Solana 基金會等參投。

小結

對大多數中國用戶來說，手機上的移動錢包是較爲常用的錢包形態，而對於海外用戶來說，瀏覽器插件錢包是最重要的加密貨幣資產管理入口。直到今天，這一領域只有 MetaMask 是唯一的核心產品。

隨着越來越多新產品湧入，它們能否打破 MetaMask 的壟斷地位，值得關注。

目前來看，新湧現的產品各有特色，令人欣慰：

Coin98 Wallet 插件 支持多鏈以及交易所地址導入並提供一鍵轉賬至多個地址的功能，之後還將集成 DApp，打開了插件功能的想象空間；

內置原子互換功能的 Liquality 、還處於內測階段的 XDEFI 以及即將支持以太坊 （包括 L2 或側鏈） 的 Phantom 目前已在 （跨鏈） 兌換方面取得一定進展；

DeBank 新推出的 Rabby 通過自動切換網絡、交易風險提示以及交易前後餘額變動告知等大幅提升了安全性能和用戶體驗，不過轉賬和兌換需轉到 DeBank 上進行；

麥子錢包插件 更注重的是多鏈支持和提升用戶與 DApp 應用交互和探索體驗；

GasNow 從 Gas 預測工具到支持連接錢包的打法或許能夠搶佔大量市場份額；

而 Coinbase Wallet 插件能否後來者居上，還需在插件體驗、支持更多的區塊鏈網絡等方面持續優化。

另外值得關注的一點是，若構建在比特幣上的應用能夠大量湧現，麥子錢包插件、Liquality 以及 XDEFI 支持比特幣網絡的優勢將得到強化和重視。