Yield Guild Games 和 Tokemak 今日開啓 IDO ，一文速覽如何參與和注意事項

Yield Guild Games 採用荷蘭式拍賣模式，而 Tokemak 則設置了 24 小時的「Last Look」以允許用戶無條件退出。

撰文：一棵楊樹

今年 4 月份以來，異軍突起的 Axie Infinity 將「邊玩邊賺」（Play-to-Earn）的概念徹底帶入公衆的視野中，而將於今晚開啓 IDO 發行的區塊鏈遊戲社區 Yield Guild Games ，其實早在 2020 年就提出了打造「邊玩邊賺」的遊戲社區生態，目前也有超過 10%（約 3600 名）的成員是 Axie Infinity 的資深玩家。

與此同時，去中心化流動性協議 Tokemak 也將從今天開啓自己爲期一週的 DeGenesis 發行計劃，相比於傳統的代幣發行模式， Tokemak 較新穎地設置了 24 小時的「Last Look」以允許用戶在認購後無條件退出。

接下來我們一起快速瞭解下這兩個項目各自的 IDO 參與規則和注意事項。

Yield Guild Games

Yield Guild Games：一個「邊玩邊賺」的 DAO

誕生於 2020 年的 Yield Guild Games 是一個由數萬名相信並踐行「邊玩邊賺」（Play-to-Earn）理念的成員所組成的遊戲公會和去中心化自治組織（DAO），它旨在通過投資「邊玩邊賺」遊戲賺取遊戲及遊戲內資產、贊助數百萬「邊玩邊賺」遊戲玩家以及打造增強元宇宙（Metaverse） 遊戲未來的工具，來創建全球最大的虛擬世界經濟體（《「邊玩邊賺」遊戲公會 YGG 商業模式很美，究竟具有何價值？》）。

在 Yield Guild Games 中，所有參與成員均爲爲投資人和玩家，其中，投資人負責初始投資，玩家負責參與遊戲打金，公會盈餘又被再投資以購買遊戲內的虛擬資產與土地，而代幣 YGG 就是將其結合在一起的粘合劑。

YGG 總供應量爲 10 億，其中 45% （4.5 億枚）分配給社區，用於吸引新用戶及發放質押獎勵。YGG 將爲玩家提供參與以及管理公會方向的權利，任何持有一個 YGG 代幣的人都可以按照在代幣供應中所佔份額的比例參與 DAO 治理。

此外，YGG 代幣目前還可用於以下用途：

質押 YGG 以獲得與公會整體活動相關的代幣獎勵

質押 YGG 以獲得與特定活動相關的獎勵、獲取獨家內容、參與 DAO 投票及其它活動、訂購獨家商品等；

使用 YGG 爲網絡中的服務付費

代幣 YGG 的 IDO 發行

Yield Guild Games 將於今晚 22:00 （北京時間）在 SushiSwap IDO 發行平臺 MISO 發行 YGG 代幣，計劃持續 24 小時（如果提前售完將直接結束），採取荷蘭式拍賣模式，將出售總計 2500 萬枚 YGG，以 USDC 的形式進行，且總籌資額待定。

如果要參與此次 IDO ，我們需登陸 miso.sushi.com 並連接 MetaMask 錢包，然後在今晚 22:00 銷售倒計時爲零時，務必記得及時刷新頁面以訪問對應頁面。

隨後我們便可參與拍賣，用 USDC 提出報價。根據系統設定，YGG 價格最初將從 50 美分開始，且在 24 小時內按照事先確定的降價階梯由高到低遞減，除非所有代幣提前售完，否則價格將一直在 24 小時內下跌至 20 美分。

因此報價期間我們可以隨時輸入我們的出價（沒有最大或最小出價限制），包括我們在內的所有用戶都能看到代幣的實時價格下降及當前銷售參與者的數量和剩餘的代幣數量。

而當 2500 萬枚 YGG 都銷售完，最終 YGG 價格將與售出的第 2500 萬枚 YGG 價格相同，也即所有出價人最終都以最後的競價（所有出價人中的最低出價）成交，所以在銷售完成之前，YGG 的最終發行價格將無法確定。

而對應的，銷售結束最終價格確定後，我們得到的 YGG 份額 =投入的金額 / 總共籌集到的金額，得到的 YGG 數量 =得到的份額 * 總拍賣總量（2500 萬枚）。

24 小時的代幣銷售結束後，我們可以重新訪問頁面來認領代幣。

Tokemak

Tokemak：去中心化的流動性引擎

鏈聞曾在 7 月初對 Tokemak 進行過 詳細介紹，作爲去中心化流動性協議，Tokemak 的目標是打造一個去中心化的流動性引擎，引導 DeFi 流動性的「跨池流動」，從而創建一個具有可持續性、流動性和資本效率的市場。

Tokemak 由 3 個核心概念組成，一個是流動性提供者 (Liquidity Provider, LP)，一個是流動性引導者 (Liquidity Director ,LD)，再一個是定價者 (Pricer)，這些將在下文中詳細闡述。

Tokemak 不止希望流動性流向 Uniswap 這樣的大交易所，還希望幫助一些初創的去中心化項目提供流動性，因爲初創項目往往需要花費大量的資源和精力來解決流動性不足問題。

在 Tokemak 的設計中，TOKE 可以被認爲是「代幣化」的流動性，擁有 TOKE 就擁有流動性的決定權，因爲 TOKE 持有者可以控制流動性的流向，決定哪個市場獲得流動性，也即 TOKE 可以用來可持續地爲項目提供流動性：

用戶將閒置代幣資產存入反應堆以獲得 TOKE 收益；

將 TOKE 質押到一個反應堆中也可獲得收益；

用戶質押 TOKE 後可以將代幣池資產的流動性跨池引導到任何地方，以降低利差和流動性成本；

而 Tokemak 的代幣 TOKE 總供應量 1 億枚，其中：

3000 萬枚 TOKE (30%)：流動性質押挖礦獎勵釋放（24 個月釋放）；

500 萬枚 TOKE (5%)：在「Cycle Zero」 的 DeGenesis 計劃和「 CoRE」計劃中進行發行；

900 萬枚 TOKE (9%)：DAO 儲備；

1650 萬枚 TOKE (16.5%)：社區貢獻者；

1400 萬枚 TOKE (14%)：團隊（12 個月線性釋放）；

1700 萬枚 TOKE (17%)：投資者（12 個月線性釋放）；

850 萬枚 TOKE (8.5%)：DAOs & Market Makers （12 個月線性釋放）；

代幣 TOKE 的 DeGenesis 發行計劃

Tokemak 將在 7 月 27 日開啓爲期一週的 DeGenesis 首次代幣公開發售計劃，參與入口將在 27 日由官方推特和 Discord 賬號公佈），每個地址都將以相同的最終價格獲得 TOKEMAK，而最終價格介於 2 到 8 美元之間，具體數值取決於一週內的總籌資額。

Tokemak 的本次發行計劃中，只有通過 Discord 列入白名單的以太坊地址方可參加（通過 Metamask 連接已申請白名單的錢包地址，如果地址沒在白名單，將顯示連接錯誤），共計將銷售 300 萬枚 T OKEMAK，總籌資額上限爲 4800 萬美元，單個地址最大參與金額 10 萬美元，籌資將以 USDC 的形式進行。

其中具體分配規則爲：

總籌資額小於 600 萬美元，則代幣最終價格 2 美元；

總籌資額介於 600 萬美元到 2400 萬美元之間，則代幣最終價格介於 2 到 8 美元之間（總籌資額 /300 萬枚）；

總籌資額大於 2400 萬美元（4800 萬美元硬頂），則代幣最終價格 8 美元，且超過 2400 萬美元的部分將按統一比例分配到創世池進行優先質押挖礦；

最關鍵的是，在爲期一週的 IDO 籌集資金後，我們每個參與的用戶將能根據總籌資額確定最終的代幣發行價格，隨後便有 24 小時的「Last Look」：