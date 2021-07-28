人民幣國際化勢不可擋 貨幣基金成標配

中國在新冠疫情控制得宜、經濟復甦加快，世界銀行預估 2021 年中國經濟成長率達 8.5%，反映在人民幣貨幣市場基金績效表現穩中求進。觀察理柏環球分類 / 人民幣貨幣市場基金共 8 檔，近一年全數獲得正報酬 (見下表)，其中兆豐投信人民幣貨幣市場基金績效為 2.08% 表現居首。

世界銀行估計中國今明兩年經濟增長分別達 8.5%、5.4%，接近 2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行前的成長力道，經濟前景佳，加速市場對人民幣國際化的預期，根據渣打銀行截至 2021 上半年資料指出，人民幣國際化指數創近年較高水準。

兆豐投信人民幣貨幣市場基金經理陳薏安表示，中國人行 7 月 15 日起全面性降準，下調金融機構存款準備率 0.5 個百分點，降準後金融市場並未大幅寬鬆。觀察 7 月中期借貸便利利率 (MLF) 維持不變，7 月貸款市場報價利率(LPR) 依舊持平，顯現中國人行仍維持其貨幣政策的穩定性、有效性。

兆豐投信人民幣貨幣市場基金經理陳薏安指出，目前人民幣貨幣市場利率相當平穩，7 天期存款機構質押利率在 1.8%~2.2% 區間波動，貼近公開市場操作利率 2.2%，可看出市場整體資金供需均衡，而人民幣貨幣市場基金，主要投資於中國境內外人民幣存款、1 年內到期人民幣債券、債券附條件交易 (RP) 等貨幣市場工具，基金投資配置將依據中國貨幣政策、市場資金狀況、季節性因素及市場風險情緒等因素，具備高流動性，達到風險分散並以取得最佳穩定收益為目標，提供投資人除定期存款外，靈活運用資金的好選擇。