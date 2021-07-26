數位理財新功能 「智能定期不定額」更能提高投資勝率

根據投信投顧公會統計，台灣人定期定額扣款買基金的人數，在 2019 年以前普遍存在著追高殺低的投資行為，但自 2019 年後我們發現定期定額扣款人數逐漸增加，尤其在遇到 2020 年 3 月新冠疫情引發股災時，投資人一反常態，扣款人數持續攀升，可見民眾開始知道把握低點時「定時定額持續扣款」與「逢低進場」提高投資勝率的訣竅，並沒有因為市場下跌而退縮。財富管理業者看好台灣共同基金市場，積極推廣存基金的理念，如富蘭克林投顧在 2020 年 6 月就提出千元存基金，以及每月 5 千元定期定額投資機器人理財的智能服務。

今年七月，富蘭克林投顧再度進行《國民數位理財大調查》，觀察連續二年的分析結果比較發現，尚未投資基金的人最頭痛的問題是「資金不足」，但比例從去年 60% 大幅降低至今年的 39%，顯見富蘭克林千元存基金的低門檻投資方式，確實有效解決了部份「沒閒錢投資」的理財痛點，與投信投顧公會統計定時定額扣款人數近年來不斷增加的趨勢不謀而合。

定期定額再進化「智能定期不定額」提高投資勝率

除了傳統定期定額以外，台灣投資大眾近年越來越懂得逢低加碼、逢高減碼的操作方式，定期不定額也成為投資人新竉，富蘭克林投顧乘勝追擊推出「智能定期不定額」功能，透過「布林通道基金淨值均線」的趨勢指標演算法，客觀決定投資人的扣款金額。當基金未來趨勢向上時，代表看好該基金前景，倘若淨值價位相對在平均線之下，系統自動調整加碼金額，以進場搶便宜；反之，當未來趨勢向下時，則動態調整減碼金額，投資人只要簡單設定 3 個數字：①每次基準扣款金額、②扣款金額上限、③扣款金額下限，再選擇扣款日期，即可輕鬆完成「智能定期不定額」的設定，再也不錯失趨勢向上低點加碼扣款的好時機！

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身為台灣財富管理公司領導品牌的富蘭克林投顧，不斷積極進化數位金融服務與技術，從國民 e 帳戶的投資平台、國民的基金 App、獨家的智能定期不定額到國民理財機器人服務，都是以投資人為中心，不斷地研發數位理財新功能以符合投資需求。

今年，富蘭克林投顧大力推出《存基金 2.0 讓投資更智能》專案，除了智能定期不定額功能以外，未來也將持續優化「國民理財機器人」，助投資人免去挑選基金的煩惱，完善資產配置。即日起至 2021/9/30 前，只要完成富蘭克林【國民 e 帳戶】開戶，還能享有 3 筆智能定期 (不) 定額終身 0 手續費超值優惠，更多「存基金 2.0」計畫細節，可參考活動網站 https://lihi1.com/dHJz9 ，想搶先體驗智能投資新功能的朋友，千萬別錯過了。

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