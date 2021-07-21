七月結算變成航海船難日 萬海先破大戶頸線 三熊成真了?

週一美股因 Delta 變種病毒確診暴增遭到血洗，週二立即出現反攻大漲，週三七月結算開盤前，一早市場普遍皆看好動盪的台股也將開啟反攻。沒想到，在中小型電子股維持輪動攻勢的同時，航運股卻在短暫衝高之後再度成為拖累大盤的元凶。不僅是週一結束線上法說會的 (2609-TW) 陽明，以及週二完成股東說明會的 (2615-TW) 萬海，盤中無情的遭到市場大單摜壓，連今天下午接力召開股東說明會的 (2603-TW) 長榮，都在解除 20 分鐘分盤處置「出獄」之後，只有短短 6 分鐘的衝高就抵擋不住賣壓，與陽明、萬海攜手在 11 點過後落入跌停板。股東會雖然發表看好今年明年的海運市場的相關聲明，還是無法讓投資人忘却七月結算的船難日。

先不談「超級航海週」失靈，是否已讓貨櫃「三雄」變成「三熊」了。市場的大戶棄船了嗎？應該是市場緊握船票在手的投資朋友最關心的事。畢竟，攸關股票買進能不能賺錢，最直接的因素在於股價，不是公司對於產業的未來有沒有看好。本文持續以【(2615-TW) 萬海】為例，跟大家分享決定航海王後勢機會與命運的關鍵價位。首先攤開萬海日線圖，再對比大盤在 6 月 23 日的起漲交易日，抓出市場在當天刻意摜壓貨櫃三雄股價的開盤價，此價格的意義在於六月底、七月初大盤一路攻上 18000 點的過程，市場大戶資金拉抬股價、間接推升指數的最初成本。以此做為近期的重要頸線，萬海的關鍵價在 246 元，只要收盤還能維持在頸線的價格之上，即非市場大戶棄守陽明股價。

相信閱讀過前面兩天文章內容的朋友們，在今天收盤之後一定可以輕易的發現，貨櫃三雄在 2609 陽明早已失守現金增資 182 元的認購價之後，今天 (2615-TW) 萬海更是三檔股票之中率先跌破大戶成本頸線者。後續怎解？2603 長榮的大戶頸線在 148 元、(2609-TW)陽明則在 146 元，到底三雄成三熊、三檔股票接棒向下摜破大戶頸線價呢？或是還有一線生機來存活？明天起，直到下週一 (7 月 26 日) 連續三個交易日將是重要的關鍵。率先摜破大戶成本頸線的 2615 萬海若無法在三天內出現有效買盤支撐，讓股價重回 246 元之上來整理。那不僅要提防長榮與陽明在短線依序跌破，貨櫃三雄三檔股票的表現即將進入一段至少一個月的整理期。屆時技術線型重新洗籌打底的位置，恐怕將下移至季線 (60MA)，甚至調整週期至與大盤同步，在今年第三季至少有一次拉回半年線(120MA) 做測試。

備註說明：大盤早在五月已拉回測試過半年線扣抵，航運股是盤面週期強於大盤，尚未在一段多頭走勢中回測半年線 (120MA) 測試的類股族群。(2603-TW)長榮、(2609-TW)陽明、(2615-TW)萬海在七月底前的表現，勢必連帶影響整體航運股價的命運。

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