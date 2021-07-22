台股夯 這檔傳產科技通吃的台股基金年漲近9成。

買高科技基金才會賺得多？這觀念要改改了！正所謂風水輪流轉，台股今年不僅電子題材多，電子股仍多頭續航，傳產股也開始發威，帶動了相關基金表現，尤其有些電子傳產通吃的台股基金表現不僅贏過大盤，甚至比科技型基金還亮眼，例如富蘭克林華美第一富基金近一年漲幅近九成。

台股夯到爆 創下三高紀錄

台股今年寫下不少傳奇，堪稱是全民皆投資的時代，創下三高紀錄！首先是交易人數創新高：根據證交所最新統計，今年第二季國人火力全開，積極挺進台股，大戶及中實戶的交易人數，不僅較前一季均成長 8 成以上，也比去年同期分別大幅增加近 2.6 倍及 2.2 倍。而螞蟻雄兵般的散戶亦是勇於進場，交易人數突破 400 萬人，較前一季成長 1 成多，也比去年同期增加 5 成以上。

二是交易量創新高：除了電子股，今年投資人也大舉買進航運、鋼鐵等傳產股，更加推升台股指數走高，成交量能也不斷暴增，每天平均成交量超過 4,000 億元，單日最高更創下 7828.25 億元的歷史新天量。總計今年上半年，台股總成交量近 48 兆元，不僅創下同期新紀錄，更已逼近去 (2020) 年整年的總成交量，顯示台股人氣紅到爆表！

三是指數創新高：過往台股過萬點，就已經很了不得，如今在電子、傳產的同步點火之下，大盤指數衝破萬八，並創下歷史新高紀錄，去年此時，誰也未曾料到台股有如此榮景，從去年 8523 低點，指數一路飆漲至今，漲幅超過一倍，預計未來在電子、傳產等多元題材加持下，台股可望再攀高峰。

台股樣貌變了 傳統與電子要兼顧

這波的台股上衝，除了電子股帶領之外，傳產股也扮演領軍要角，台股真得是不一樣了！

過去台股交易，股民們最喜歡電子股，也因此，電子股成交量佔比 5 成以上，但如今此種狀況已有所轉變，傳產股開始揚眉吐氣，以往大家熱烈討論台積電，甚至一些股王股后，近來人人都想當航海王、鋼鐵人，傳產股成交比重甚至超越電子股，比重攀升至五成，為往年罕見，今年可說是傳產股相當風光的一年。這正說明股市會風水輪流轉，各類股族群輪動的特性，也因此，布局台股要做資產配置，一旦輪到哪個族群抬頭，就能掌握到其成長契機，而不會錯過任何獲利的機會。

尤其台灣為出口導向國家，也是世界重要的生產中心，包括電子業與傳產業，因此，台股題材多又廣，包括產能吃緊、原物料漲價、運動休閒、自駕車等題材，不管是傳產，還是電子業，都能從中挖寶到好公司。

舉例來說，全球鬧晶片荒，以台積電為首的台灣半導體產業已經成為全球關注焦點，更是各國政府與企業爭相拉攏的對象。又如無人駕駛正夯，自駕車將是未來主流科技，鴻海籌組 MIH 電動車開放平台，將帶動自駕車相關概念股商機。

不僅電子類股，傳產股也是題材多多，例如夯到天邊的航運股，根據法國海運諮詢機構 Alphaliner 資料顯示，2020 年全球貨櫃航運公司運能前十大排名，台灣就佔了兩名，長榮海運及陽明海運，在缺船、缺櫃的情況之下，全球海運價格將居高不下，航運股也將因此持續受惠。又如疫情逐步解封，全球高爾夫球打球人數大增，國內高爾夫球具業者近期湧入急單、追加訂單，可望推升業績再攀高。

不過自己做研究太傷神也太麻煩，很多投資人於是透過買台股基金，參與台股成長契機，也因此，今年台股基金買氣十分熱絡，有些台股基金表現更甚於大盤，績效相當亮眼，尤其是傳產跟電子通吃的台股基金，表現不亞於只有著墨科技股的台股基金。

以富蘭克林華美第一富基金為例，不管短中長期績效，均較同類型基金來得好，尤其近一年漲幅近 9 成，績效表現比大盤還好，也優於一些科技型基金。之所以能夠取得如此好成績，主要是該檔基金佈局以電子傳產為雙主軸，聚焦長線具競爭力產業，均衡掌握台灣電子新優勢及傳統產業利基，以具競爭力產業龍頭、具利基型廠商為選股重點，包括 ROE 儘量大於 10%、本業獲利成長、現金殖利率 3% 以上等三大選股原則，並因應景氣循環位置靈活佈局。

以今年 5 月底十大持股來說，人氣最夯的鋼鐵人中鋼及世紀鋼，航海王長榮及陽明，半導體產業的台積電、聯電、弘塑，全球第二大設計公司聯發科，5G 題材的璟德、受惠疫情的顯示器廠群創都在列，這些公司均是時下最熱門，業績展望也是最被看好的題材。

由於股票會輪動，尤其台股已經不再是電子股獨步天下的局面，因此，投資人必須做兩手準備，傳產與電子都要兼顧，一旦類股輪動，才不會錯過任何行情。

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