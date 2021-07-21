企業債可望迎來投資甜蜜期 卡位趁現在

美國聯準會 6 月公布的最新點陣圖仍顯示政策利率將維持低檔一段時間，儘管升息時點可能較之前預期的早，但仍將取決未來的經濟數據、通膨和疫情發展。柏瑞投信表示，事實上，Fed 政策的正常化，代表經濟體質夠穩健，透過漸進調整流動性，將有助於維持通膨與市場穩定，連帶美國公債殖利率走穩機率高，亦有利於企業營運前景、嘉惠債券表現，此時反而是進場持有企業債的甜蜜期。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠指出，美國公布 6 月 CPI 年增 5.4％，高於市場預期的 4.9%，引發通膨擔憂，不過事實上，機構法人資金還是持續不斷流入美國長天期公債，使得殖利率曲線正在變平，而這只是因應復甦初期殖利率暴衝後的中性回歸，甚至提前預期未來 Fed 政策正常化之後，對中長期經濟與通膨預期的調控與降溫的效果，可以趁殖利率曲線平坦化之際布局企業債。

通常 Fed 貨幣政策正常化可分為四個階段：階段 1、縮減恐慌 / 通膨預期；階段 2、縮減 QE；階段 3、純升息；階段 4、升息暨縮表。以前次為例，2013 年 5 月的縮減恐慌推升美債殖利率，但同年 12 月 Fed 宣布於次月啟動縮減 QE，此時 10 年期美債殖利率反而觸頂回落，主因在於縮減 QE，形同減少經濟和通膨柴火、避免過熱。之後即使進入升息、縮表，中長期公債殖利率也大致趨穩。

當政策進入第 2 到第 4 階段，觀察主要債券指數亦多呈現上漲格局。以第 4 階段，升息加縮表的期間為例 (2017/10/31-2018/10/31)，柏瑞策略聚焦範疇 * 上漲 12.22%，表現相對領先，主要受惠於投資機會遍及全球企業債、並深入新興市場企業債與全球高收益債，能發掘較高的息收機會，是參與貨幣政策正常化的優選 (圖一)。

柏瑞全球策略量化債券基金 (本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人陳柏元表示，本基金以獨特的量化債券模組追求較佳信評，放眼於全球企業債、並深入新興投資級債與高收益企業債的高息機會，並動態調整存續期以期減少利率風險。

截至 2021 年 6 月底，量化模組對整體存續期採中性微幅偏多操作 **，主要偏好歐洲較長天期債；因應 Fed 貨幣政策的可能調整，美債則減碼中短天期，但略增 20 年存續期。在債種配置上，成熟國家投資級企業債占 39.84%，新興市場投資級企業債占 35.38%、高收益企業債占 16.86%，大致維持三大債種 4:4:2 的常態配置比例，未來將擇優加碼新興債與高收益債。

在國家配置方面，採用全球布局，以美國占比最大、中國與英國其次。在產業配置上，目前加碼景氣循環產業，如金融、循環性消費、能源與原物料，減碼防禦型產業，如公用事業、電力、通訊與非循環消費，主要著眼於全球疫後經濟持續復甦與刺激政策下所挹注的成長動能，但仍將視市場變化進行調整以追求較佳收益的機會。

* 柏瑞策略聚焦範疇係指，40% 彭博巴克萊全球企業債 (美元避險) 指數 + 40%JP 摩根新興投資級企業債指數 + 20% 全球高收益債指數，非基金參考指標。投資高收益債仍有相關風險。

** 柏瑞市場信念分數截至 2021/6，此為量化模型配置參考，以上配置會市況而改變。

圖一、前次政策正常化，企業債喜迎甜蜜期

資料來源：Bloomberg，前次縮減恐慌 (2013/5/31-2013/12/31)、縮減 QE (2013/12/31-2014/10/31)、純升息(2015/12/31-2017/9/30)、升息 + 縮表(2017/10/31-2018/12/31)；目前尚處階段 1。全球公債、一般全球投資級債、美國金融債、短年期高收益債，皆採用 ICE 美銀債券系列指數；* 柏瑞策略聚焦範疇，係指 40% 彭博巴克萊全球企業債(美元避險) 指數 + 40%JP 摩根新興投資級企業債指數 + 20% 全球高收益債指數，非基金參考指標。圖文僅供參考，本公司無意藉此作任何徵求或推薦。過去績效不代表未來收益之保證。投資高收益債仍有相關風險。

本基金經金融監督管理委員會同意生效，惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益。有關本基金應負擔之費用，已揭露於公開說明書中，投資人可至本公司網站或公開資訊觀測站查詢。本基金得投資於高收益債券。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。有關本基金之配息組成項目揭露於本公司網站。投資人若投資以高收益債券為訴求之基金適合非保守型之投資人，且不宜占其投資組合過高之比重。

本基金主要投資風險包括投資債券固有之風險 (包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動風險等)。此外，投資轉換公司債，除具債券固有風險外，其價格亦受股價之波動，本基金持有此類債券亦包括非投資級或未具信評者。

本基金投資於符合美國 Rule 144A 規定之債券相關風險，包括限制轉售期間之流動性風險、因缺乏公開財務資訊進而無法定期評估公司營運及償債能力之信用風險及限制轉售期間的前後之價格風險。本基金承作衍生自信用相關金融商品 (CDS 、CDX Index 與 Itraxx Index) 僅得為受信用保護的買方，固然可利用信用違約商品來避險，但無法完全規避違約造成無法還本的損失以及必須承擔屆時賣方無法履約的風險，敬請投資人留意。

本基金包含新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價級別，如投資人以其它非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險。此外，因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各銀行報價而定。另投資人民幣計價級別受益權單位時，人民幣之匯率除受市場變動因素影響外，尚會受到大陸地區法令或政策變更，或人民幣清算服務限制，影響人民幣資金市場之供需，進而導致其匯率波動幅度可能較大，影響投資人之投資效益。另南非幣 / 澳幣一般被視為高波動 / 高風險貨幣，投資人應瞭解投資南非幣 / 澳幣計價級別所額外承擔之匯率風險。若投資人係以非南非幣 / 澳幣申購南非幣 / 澳幣計價受益權單位基金，須額外承擔因換匯所生之匯率波動風險，故本公司不鼓勵持有南非幣 / 澳幣以外之投資人因投機匯率變動目的而選擇南非幣 / 澳幣計價受益權單位。就南非幣 / 澳幣匯率過往歷史走勢觀之，南非幣 / 澳幣係屬波動度甚大之幣別。倘若南非幣 / 澳幣匯率短期內波動過鉅，將會明顯影響基金南非幣 / 澳幣計價受益權單位之每單位淨值。本基金投資不宜佔投資組合絕大部分，亦未必適合所有投資者；由於基金持有之貨幣部位未必與在資產上的部位配合，其績效可能因外匯匯率的走勢受極大影響。

以外幣 (含人民幣) 申購或贖回時，其匯率波動可能影響外幣 (含人民幣) 計價受益權單位之投資績效，因此經理公司得為此類投資人為外幣 (含人民幣) 避險交易。然投資人應注意，避險交易之目的在於使該外幣 (含人民幣) 計價受益權單位因單位價值下跌而遭受損失的風險降至最低，然而當外幣 (含人民幣) 相對於基金及／或基金資產計值幣別下跌時，投資人將無法從中獲益。在此情況下，投資人可能承受相關金融工具操作之收益／虧損以及其成本所導致的淨值波動。

投資遞延手續費 N9 類型及 N 類型級別受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。本公司及銷售機構備有公開說明書，歡迎索取，或投資人可經由下列網站查詢本基金公開說明書：柏瑞投資理財網：http://www.pinebridge.com.tw。公開資訊觀測站：http://mops.twse.com.tw。(TM110222)