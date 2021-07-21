LV、寶格麗、保時捷急切割 吳亦凡陷醜聞恐賠15億

韓團 EXO 前成員、加拿大華裔明星吳亦凡近期陷入桃色風暴，形象跌落谷底，中國等全部代言全遭解約之外，LV、寶格麗、保時捷等國際精品也表態暫停合作，粗估吳亦凡至少損失台幣逾 15 億。

吳亦凡近日深陷醜聞風暴，中國網紅都美竹指控，吳亦凡在她 17 歲時以「酒桌選妃」方式灌醉失身，而其他受害女子亦陸續踢爆，吳亦凡涉嫌權勢性侵、迷姦和誘姦。

吳亦凡為時尚寵兒，跨界電影、電視劇、綜藝等多方領域。 (圖片：AFP)

吳亦凡為時尚寵兒，跨界電影、電視劇、綜藝等多方領域，雜誌、廣告代言方面表現亮眼。無論是在中國還是在海外，手上握有多個品牌的代言工作，本次桃色風暴讓他形象大跌，儘管吳亦凡發表聲明否認犯法，但網友仍不領情，紛紛嗆聲要他滾出演藝圈。

單單在本月 19 日單日就有 18 家廠商與吳亦凡解約，除了中國央視外，康師父、騰訊視頻、樂堡啤酒、蘭蔻、王者榮耀，國際精品大牌 LV、寶格麗、保時捷亦宣布暫停合作，格外引人矚目。

中國媒體以代言價碼來推算，初估吳亦凡此次醜聞，恐將損失台幣 15 億元以上的收入。

2017 年《福布斯》中國名人榜上，吳亦凡拿下前十強，年收入約 2300 萬美元 (約台幣 6.5 億)，2020 年《福布斯》中國名人榜上，吳亦凡拿下第八名，但未公布年收入金額。

截稿前，騰訊 ADR (TCEHY-US) 下跌 0.43%，暫報每股 69.67 美元，LVMH 美國 ADR(LVMUY-US) 上漲 1.34%，暫報每股 152.60 美元。