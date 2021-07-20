Frédéric Arnault TAG Heuer 泰格豪雅執行長

TAG Heuer 泰格豪雅執行長 Frédéric Arnault，從 2017 年加入負責管理品牌的智能腕錶業務開始，接著被指派擔任策略與數位科技總監一職，很快地在 2020 年 7 月更上層樓接任執行長一職，帶領著這個創立於 1860 年的百年製錶品牌，在數位轉型的同時，更重要是鞏固泰格豪雅在業界的領先地位。

TAG Heuer 泰格豪雅執行長 Frédéric Arnault

成功將泰格豪雅智能腕錶推向市場主流地位，堪稱執行長 Frédéric Arnault 最顯著功績之一，而第三代 TAG Heuer Connected 智能腕錶也是品牌重要里程碑。Frédéric Arnault 提到之所以領先同業，率先將 Connected 列為重點發展產品，主要原因有幾個方面。首先是當時智能錶在全球正處於快速增長期，必定能夠帶動品牌業績提升成為前進的強大驅動力。其次，智能腕錶可以吸引原本對泰格豪雅或者對機械錶並不感興趣的新客戶，透過 Connected 認識我們，甚至成為機械錶迷或是品牌愛用者。第三點，針對原本就是泰格豪雅的消費族群，Connected 可提供額外的選擇，並強化品牌忠誠度。還有 Connected 腕錶不僅能提供許多機械錶無法計算的資訊而已，泰格豪雅還特地借鑒了高級腕錶的設計元素，從錶殼、錶圈、裝置細節... 等著手，使其看起來就像是真正的機械錶，將機械錶的價值、智能錶的豐富功能以及多樣化的搭配性，兼容並蓄地納入 Connected 腕錶當中，使它成為廣受歡迎的熱門商品。

12 刻面單向旋轉錶圈中的每個刻槽都進行加工，要旋動時更容易掌握。

在 Connected 腕錶獲致巨大成果之餘，其實 Frédéric Arnault 也沒忽略品牌強項的運動錶款，所以今年 2021 主力產品 Aquaracer，可以說是 Frédéric Arnault 擔任執行長之後，重點研發產品之一。關於這點 Frédéric Arnault 解釋道，其實泰格豪雅不只在賽車腕錶聲名卓著，早在 1970 年代品牌便致力於製作高性能潛水錶，後來更發展成 1000、2000 跟 6000... 等知名系列。上述泰格豪雅潛水錶都具備六大特色，分別是：單向旋轉錶圈、螢光時標跟指針、旋入式錶冠、300 米以上防水能力、雙折疊式錶帶扣以及優異自動機芯... 等。今年新款 Aquaracer 系列，也根基於該優良傳統，更加強化實用性、精準度、舒適性、搭配性、耐用性以及工藝細節，期望它能跟賽車錶並駕齊驅，成為市場上主流熱門款式。

Aquaracer Professional 300

直徑 43 毫米精鋼錶殼，陶瓷單向旋轉錶圈，設 60 分鐘刻度／時間指示，日期顯示／搭載 Calibre 5 自動上鍊機芯／防水 300 米／參考價 NT$99,300

不僅僅致力於研發各項新型錶款而已，Frédéric Arnault 同時非常重視機械錶的心臟，也就是研發製作機械式機芯，尤其最重要的關鍵零件：游絲。泰格豪雅在去年原本預計推出一款帶有自製游絲 Isograph 的新錶，該計畫由於某些因素被推遲發表，關於這點 Frédéric Arnault 解釋道。打造最高品質、精準、穩定的機芯，是品牌永不止息的既定目標計畫，名為 Isograph 的碳材質游絲就是計劃其中一環。Isograph 具備強大抗磁、避震、低耗能... 等許多特色，但其製程所衍生的成本仍然非常昂貴，以致於目前只能用於像是陀飛輪這類高價錶款。不過請放心，泰格豪雅工程團隊正努力將其導入工業化量產製程中，還有多種關鍵零組件也在同時進行，相信在不久的將來，所有消費者都能親身體驗泰格豪雅多年來的研製成果，這一切絕對值得大家耐心等待！

Aquaracer Professional 300

直徑 43 毫米第二級鈦金屬噴砂錶殼，綠色陶瓷單向旋轉錶圈，設 60 分鐘刻度／時間指示，日期顯示／搭載 Calibre 5 自動上鍊機芯／防水 300 米／參考價 NT$138,000

來源：《時間觀念》195 期

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