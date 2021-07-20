【百達投顧】用精品投資寄生上流

理想中的上流生活是什麼樣子？幻想一下，早晨在麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）飯店醒來，盥洗後用雅詩蘭黛（Estee Lauder）精華液保養肌膚，再換上迪奧（Dior）裁縫師親手送來的訂製服。然後把耐吉（Nike）運動鞋、Lululemon 運動服和 Apple Watch 都收進路易威登（Louis Vuitton）行李箱中，拎起從佳士得拍賣會拿下的愛馬仕（Herm?s）喜馬拉雅柏金包，走出房門前，不忘補上亞曼尼（Giorgio Armani）的絲絨紅脣膏。或是乘坐灣流私人飛機吃遍各地的米其林三星餐廳、搭乘頂級郵輪享受豪華之旅、再用美國運通黑卡瘋狂購物！

在現實生活中，要像富翁一樣隨心所欲地消費可能不太容易，但把握住全球的富翁們消費所刺激出的投資機會，卻是相對容易多了。

不只是奢侈品 還有豪華體驗和高品質生活消費

和精品有關的投資題材其實相當廣泛，除了大家最容易聯想到的珠寶飾品、名牌包和名錶以外，前面在幻想中提到的所有消費也都可作為投資標的，瑞士百達資產管理認為隨著生活條件轉變，人們越來越重視生活品質、更追求美好的人生體驗，因此其旗下的精選品牌投資策略，就是以此題材作為投資範疇，像是高級飯店集團、酒精飲品、金融服務、香水、化妝品和保養品等，其中休閒旅遊、餐飲和運動用品相關的持股比例更是佔近五成。

精品轉價能力強 漲幅更勝通膨

說到投資，也可以從數據上看出端倪，截至今年 5 月美國消費者物價指數（CPI）年增率近 5%，達到近十年來的新高，遠高於目標的 2%；再觀察富比士（Forbes）奢侈生活價格指數（CLEWI），發現從 1982 年至 2018 年成長約六倍，反觀同期間的美國消費者物價指數成長卻不到三倍。

高端品牌良好的成本轉嫁能力在今年物價上揚的大環境下，特別吸引資金的目光。LVMH 及萬豪集團的第一季財報也已經傳出佳音，預估 2021 年的營收年增長率將分別達 31% 和 24%，是近 15 年以來的新高。可見高端品牌的終端售價成長力遠遠高於一般消費品，品牌的附加價值不但讓消費者趨之若鶩，也是該產業最具長期投資潛力的特色。

疫情補助碰上積壓已久的欲望 精品行情可期

近期歐美國家因疫苗覆蓋率上升，開始逐步解封，人們對封鎖的厭倦終於得以釋放，因此經濟活動比去年更活躍、甚至幾乎回到疫前水準；此外，因疫情對經濟造成衝擊，政府提供相關補助方案使得個人戶存款激增，壓抑已久的消費欲望一觸即發，消費力道不容小覷。

以往旅遊費用占據個人消費很大的比例，但自疫情爆發一年半以來，跨國旅遊被迫取消，全球人民都受盡思念旅遊之苦。在旅遊禁令解除前，許多人選擇將旅遊預算「變成自己喜歡的樣子」犒賞自己。美國市場研究公司 NPD Group 有數據顯示，同以第一季來看，香水在 2021 年的銷售額較 2020 年成長 45%，而疫情前的 2020 年銷售額僅比 2019 年增加 27%。NPD Group 副總裁兼美容產業顧問 Larissa Jensen 認為，香水在疫情期間成為一種撫慰人心的小確幸，在她十六年的職涯中從未見過香水銷量如此地爆發。

可想而知，旅遊相關產業在解禁後的成長可能將更勝以往，瑞士百達資產管理預估未來兩年，受惠於疫後報復性消費爆發，精選品牌策略中相關持股的獲利成長率有望是全球科技股的兩倍。

新世代愛現風潮 奢侈體驗成重心

美國人口最多的千禧世代（1981－1994 年出生）是目前消費力道最強的一代，統計 2020 年消費額約有 1.4 兆美元；而 Z 世代（1997－2012 年出生）至 2030 年的收入預計達 33 兆美元，約佔全球總收入的四分之一以上。百達投顧表示，到 2025 年這兩個世代將迅速成為精品市場的最大消費者。

與以往消費族群不同的是，新世代更願意為了享受而掏腰包，畢竟錢可以再賺、但美好的經驗難得。新世代也是手機和電腦的重度使用者，透過社群軟體互動已是生活重心，用 Facebook、Instagram 來炫耀購物戰利品，或分享消費體驗和旅遊經歷已成趨勢；且平凡的開銷不太具有分享價值，而是那些一般人捨不得花費、或少有機會體驗的，才有分享意義。

品牌價值是核心 投資績效亮眼

近來「上流社會」主題席捲各國電視劇，劇情裡打造的豪宅一個比一個奢華且高度客製化，連氧氣飽和度都可以比一般的空氣高，如此的「差異化」便是造就不凡地位的關鍵，反映到品牌上也是，品牌創造出的「差異化」就是其獨有的價值。瑞士百達資產管理認為，品牌價值是驅使產業成長的核心動力，包含產品定位差異、服務品質、品牌誠信、卓越的營運，及良好的數位整合，而符合此檢視標準的股票全球僅有約 120 檔。

在晨星的消費及服務類別中，有別於其他同類型基金著重在銷售通路或第三方平台，百達 - 精選品牌（基金配息來源可能為本金）基金更專注於品牌的自身價值和成長潛力，也是近期基金表現出色的原因，近一年來績效排名均居台灣境外核備同類型基金前四分之一。

從區域角度來看，百達 - 精選品牌（基金配息來源可能為本金）基金在美國及歐洲之投資比重各佔超過 40%，相較於多數全球型基金以美股為主，該基金在美股與歐股的配置相當平均，與國人過去一段時間偏好以美國、科技股為主的全球基金大為不相同，是適度作為平衡個人投資組合配置的好選擇。

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