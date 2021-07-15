數位理財大調查：3成5投資老手不知買賣時機 「存基金2.0」有解

全台三級警戒將近兩個月，民眾越來越習慣居家辦公、遠距教學等數位生活，也「疫」外推升了使用數位金融服務的接受度。富蘭克林投顧的網路大數據分析團隊指出，觀察台灣知名網路論壇台大批踢踢實業坊 BBS（PTT）近 3 年於投資版的推爆文章，其中高達 20% 以上提及「數位服務」相關字眼，可見「數位服務」對民眾生活具有一定的影響力。

《國民數位理財大調查》不知買賣時機的痛點居冠

為了進一步瞭解國人對智能投資解決方案的期待，富蘭克林投顧舉辦《2021 國民數位理財大調查》搜集逾 1.6 萬份問卷，發現國人投資痛點與理財思維已悄悄改變，新手想投資但資金不足的比例自去年 60% 下滑至 39%，不會挑基金或覺得基金很難的比例逾４成躍升第一，顯見新手宅家後的投資意願反而上升，開始邁入基金選擇障礙的階段。而投資經驗超過五年的老手，則連續二年都有高達 35% 以上煩惱「不知買賣時機點」，因此，富蘭克林「存基金 2.0」數位理財服務，領先業界在今年７月 15 日首推「智能定期不定額」投資，透過演算法自動提供智能加減碼扣款金額的機制，協助投資人克服理財痛點。

《國民數位理財大調查》投資老手逾九成願意信任 AI 智能理財機器人

在數位金融服務盛行的潮流下，民眾對於「AI 智能投資」的認知主要還是理財機器人提供的投資組合配置佔比 23%，其次像是智能客服、智能加減碼、智能轉換基金及智能停利停損佔比相當約 16~19%。觀察無機器人理財經驗者，當中有 48% 對「AI 智能投資」非常有興趣，進一步分析民眾對「智能投資」的信任程度，有機器人理財經驗的老手非常信任佔 51%，高於無機器人理財經驗的 43%，而無經驗新手只佔 32%；而且目前基金投資有賺錢的老手，逾一半都使用過理財機器人，可見經歷過市場震盪且面臨過投資痛點的人，越願意相信理財機器人的 AI 操作及智能投資解方，這也顯示出當民眾投資基金的行為越普及、經驗越豐富，未來朝向數位投資理財的趨勢及需求就會更高。

國民 e 帳戶首推「智能定期不定額」解決加減碼煩惱

傳統的「定期不定額」需自設各種漲跌幅級距的扣款金額，對於投資新手來說並不容易理解。富蘭克林看中這一點，在其網路交易平台【國民 e 帳戶】首創「智能定期不定額」功能，除了保有低點加碼進攻、高點減少扣款的微笑曲線原理，再加上布林通道指標的演算法，更客觀地判斷基金淨值未來上升或下跌趨勢，投資人只需設定「基準金額」、「上限」及「下限」三種扣款金額，系統就能直接在扣款日自動調整加減碼金額進行扣款，不論投資新手或老手，都能輕鬆透過定期不定額累積資產並提高獲利空間。

富蘭克林「存基金 2.0」讓投資更智能

為了解決投資人面臨的痛點，富蘭克林投顧不斷積極進化、升級數位金融服務，推出「存基金 2.0」的智能理財服務；接下來，也將持續優化「國民理財機器人」的投資服務，徹底擺脫挑選基金的煩惱，讓民眾能自由透過單筆資金或定期定額投資，實現理財全自動，輕鬆打造最適合的基金資產配置！2021/9/30 前完成富蘭克林【國民 e 帳戶】開戶，還能享有 3 筆智能定期 (不) 定額終身 0 手續費超值優惠，更多「存基金 2.0」計畫細節，可參考活動網站 ：https://lihi1.com/5LcDA

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