亞成鳥計畫 雨神同行的華岡合歡北

01▲三岔口營地出發前的燦爛團體照。

一群從小就生活在花蓮鄉村，一抬頭就能望見巍峨峻嶺，卻從來沒爬過山的孩子，扛著這輩子從來沒背過比自己的頭還高的重裝行囊，從福壽山農場沿著合歡溪畔一路往上游東行，溯溪越過陡峭岩壁後，陡上至華岡；在歷經 2 晚的滂沱雨夜後，清晨四點半站在華岡三岔口營地。

02▲亞成鳥們從三岔口營地眺望雲海。

「這個就是雲海嗎？」

「是呀！我們現在就在海拔超過 3,000m 的地方，站得比雲還高喔！」

「好想跳下去游泳喔！這是我生平第一次看雲海耶，怎麼會這麼美！」

「可是我們昨天晚上淋雨還坐著睡覺耶！」

「看到雲海就都沒關係了！」

這是一群年紀最小從 10 歲到 16 歲的孩子，從來沒爬過高山，因著台灣生態登山學校的「亞成鳥計畫」，孩子們從基礎的體能訓練開始，加強自己的心肺耐力，學著預備野地所需的所有裝備，練習如何為裝備防水、打包，學習炊煮搭帳，認識路線與地形，更重要的是，和團隊的夥伴一起，在山這所自然的學校裡，練習如何面對不舒服的環境，如何和別人溝通合作，如何在充滿挑戰的環境中發現：原來，我也可以做得到！

只要願意走，就會有路！而且，有人願意和你一起走！

計畫中的成鳥（大人）夥伴們，無不是抱持著這樣的信念，陪伴眼前的亞成鳥們（我們稱這群孩子為「亞成鳥」，羽翼未豐的青少年鳥），為此會在行前籌畫多次的會議討論與實地勘察，考量孩子們的整體特質與體能狀況，選擇合適的路線。從合歡溪步道上華岡、合歡西峰、合歡北峰，正是這樣既有挑戰又能讓人虔心感受山林的路線，沿途雖有高低起伏的 6、7 個山頭，還有又高又密的箭竹林，但沿途風景優美，路徑也明顯，還可以望見雪山山脈、中央山脈北一、北二、能高、卓社山塊乃至於玉山，並得以一窺較不為人所見的合歡溪谷（小嘆息灣）景緻，有挑戰也有展望，相當值得拜訪；唯渡溪必須選擇旱季及天氣晴朗時，以避免合歡溪溪水高漲而致過溪困難，並且要安排接駁車輛。

03▲成鳥陪伴著亞成鳥負重前行。

04▲在攀登合歡北峰的陡峭路途，每一步都是挑戰。

靜謐的合歡溪谷

「合歡溪步道」是從華岡沿著合歡溪畔往上游西合歡山山腳下延伸的一條水源步道，當初開闢的目的就是為了架設水管，以便接引合歡溪上游的水源，因此當地人也稱這條步道為「水管路」；拍攝霧社事件的電影＜賽德克巴萊＞也曾於此地取景，讓這個步道紅極一時。帶著亞成鳥入山前，成鳥們總會帶領著大家，以簡單的點心薄酒，向此地的山川大地禮敬，以謙卑敬虔的心祈願山行的順利平安。這條長達 3.5km 的蜿蜒山徑，路途平緩卻有峭壁與溪谷為畔，原生的鐵杉林在薄霧間蒼勁聳立，潺潺溪水聲伴著亞成鳥前行，雖是辛苦卻也能帶著些許興奮和期待撐下去。一到了攔沙壩營地果然沒讓亞成鳥失望，就算溪水沁涼冷冽，孩子們還是迫不及待地跳入清澈的溪水中玩耍，第一天揹大背包的不適和辛勞，都在此刻滌淨。

05▲清澈沁涼的合歡溪。

第 2 天，想家了∼

第 2 天通常正是考驗的開始。孩子們歷經了前一天的身體疲勞、各種需自理的營帳與炊事工作、與團隊的衝突磨合、天候狀況不佳，甚至是想家的各種身心考驗，往往會出現想放棄的念頭；成鳥會在這個時候陪伴亞成鳥們好好討論，我們為什麼而來、是什麼讓大家一起走到這裡、我們想要一起去哪裡。

06▲過合歡溪準備高遶。

都已經準備這麼久還大老遠跑到山林裡了，雖然會遇到遲疑，但年輕的生命總有一股天賦的探索之心，勝過對於未知的焦慮，更何況還有一群有經驗的大人陪著。第 2 天的挑戰就從過溪高遶開始，由成鳥協助亞成鳥安全渡過高達 10m 的岩壁，進入登山口後就開始一路陡上。這一天背包的重量依舊沉甸甸地壓在肩上，但卻時不時可以聽到年紀最小的孩子對著走在後頭努力的哥哥說：「加油！我在這裡等你喔！」、「就快到了！再撐一下！」常常會喊累就賴皮不走的小男孩，也慢慢開始懂得自己打起精神，照顧身邊的人。

天黑後緊急紮營避雨

大伙好不容易游出了箭竹林，離開鐵杉林區，綿延的草坡相當壯觀，沿途隨處可見紅毛杜鵑、阿里山龍膽、台灣繡線菊，看到大景的孩子們也興奮不已。不過這一天因為孩子們的情緒和行進速度的關係，續行至三岔口營地時，天已經暗了下來，沒多久後甚至下起雨，地處平緩的黃土營地，竟成了水道，成鳥們趕忙著挖溝趕水，試圖為孩子們守住一方乾燥，無奈雨勢越夜越烈，只得與亞成鳥們屈膝或蹲坐在浸溼的裝備間依偎取暖。

大雨後的驚豔

好不容易熬過漫漫長夜，翌日清晨正要起身舒展筋骨，一步出帳外竟望見點點繁星綴滿蒼穹，孩子們對著浩瀚無垠的星空讚嘆，更驚豔於奇萊北峰、西合歡山、合歡主峰之間的翻騰雲海，朝霞的變幻多彩完全抹去了前一晚的狼狽與疲累，只有止不住的讚嘆和油然的崇敬。

登上人生第 1 座百岳

第 3 天原本應該是亞成鳥們慢慢適應野地環境而能夠享受自然的時候，但由於全員的裝備睡袋盡濕，只好放棄原訂的天巒池，改由合歡北峰下小風口。往合歡北峰的路有 3.7km，沿途有鐵杉林、冷杉和箭竹混生之草坡；過 3168 峰、3120 峰出箭竹林下抵最低鞍部 3,083m，接著 3169 峰，又下抵至 3,098m 的鞍部。穿越黑森林後視野開闊，卻接著連續陡上坡，加上濕冷的天氣，讓攀登合歡北峰的路途並沒有那麼容易，但孩子們還是堅持著往前走，在成鳥的耐心陪伴下，全員終於還是踏踏實實地登上了此行的最高峰。下山的路伴隨著霧雨和身體的疼痛，但只要願意往前走，就有回家的路；淒風苦雨間，亞成鳥們也長出了力量。「你們喜歡爬山嗎？」「那還用說！我們下次要去哪？」



更多戶外相關訊息，快上【戶外探索】http://www.outside.tw/

來源：《單車誌》

更多精彩內容請至《單車誌》