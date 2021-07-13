布農史地讀行首部曲（上）之一

八通關古道與大水窟

01▲八通關古道被金門銅斷崖侵蝕。

讀行的楔子

台灣在多元文化的錯綜交織下，山林田野間充滿機鋒，處處都是史地寶藏的所在。登山健行活動除了認識高山的地形、地貌與動植物，學習各項知識與技能外，更重要的是過程中可以深刻體驗這塊土地上的人文與歷史，我們提倡「讀行」，就是希望登山時能夠將史地人文與行動搭配起來。

這幾年我們走過許多布農先民的區域，包含南三段無雙社與無雙溫泉、關山越嶺道及六龜警備道等部份古道，也與幾位布農族嚮導成為好友。著名的日籍博物學家—鹿野忠雄，最為推崇的台灣高山民族，就是布農族，《山、雲與蕃人》書中，他曾說：「看布農族富有詩意的山中生活，是我平生最大的快樂」。基於讀行的精神，我們希望更深入走讀山林，第 1 站就前往布農族史蹟最豐富的八通關古道進行全段越嶺，外加華巴諾支線。

2009 年的莫拉克風災，讓古道東段柔腸寸斷，直到 2019 年秋天才又正式再度開放，2021 年一放寒假我們就啟程了！

開啟古道的時光旅程

前一晚住宿南投望鄉小松叔叔的民宿，門口就能看到玉山以及郡大山，叔叔是巒社的布農族人，這一趟與我們同行可以予我們解說，並從原民角度看歷史。東埔登山口起登，開始進入八通關古道的時光旅程，先前南二段與馬博拉斯橫斷等行程曾多次走過西段，對這段路線熟悉，也發覺古道路況隨著時間日益崩壞中。

中午經過古道 11km 處的大崩塌，偶有落石，有塊岩石突出，容易卡到大背包，需要特別小心。老爸不小心將登山杖鬆脫，掉落崩壁下，後來將繩索串連 20 幾米，老爸垂降下去才將登山杖撿起來，落石簌簌滑下，讓大家捏了把冷汗。

對關駐在所大休息，附近有許多老酒瓶，有人說帶個回家做紀念吧？我想幫它拍張照就好，然後輕輕放回原處，希望後面的人來到這裡時，也能看見這些破酒瓶的古樸身影，為這處遺址勾勒出一些懷舊的記憶。

觀高坪過後到了古道新舊叉路口，右側是金門峒大斷崖，受到陳有蘭溪上游強烈的向源侵蝕，所以將古道侵蝕掉了。對面，玉山北峰延伸的連脈也受到劇烈的侵蝕作用，這也是地理相關科系實際觀察河川源頭襲奪的最佳場域。

八通關草原上有停機坪和遺址，風大也無水，卻是古道造訪者必經之地，因為這裡是清日治時期歷史的輻輳點，清朝與日治古道也在此交會。清朝吳光亮率兵開拓中路，闢建後山古道，途中曾題刻 3 件摩崖石刻，僅有「萬年亨衢」尚存，「山通大海」與「過化存神」毀於山洪，無從尋覓。古道專家楊南郡老師臨終的心願，是希望有人可以尋找出八通關「過化存神」的刻石，我們也在附近找找，不過年代久遠，並非易事。

02▲八通關駐在所遺址。

此外，1928 年深夜郡大社 5 戶 48 人，趁著警察不注意，連夜帶著家當，投奔到拉荷阿雷領導的塔馬荷（玉穗社），八通關駐在所員警曾用機關槍掃射，卻徒勞無功。也就是這個出逃事件，讓日本政府緊急撥款，沿古道上增建巴奈伊克、躑躅山（杜鵑）與南等駐在所，後來演變成重要的山屋或營地。目前八通關駐在所剩下水泥門柱，大致上到中央金礦的路況還算平坦好走。

第 2 日下午抵達杜鵑營地，寬大平坦且避風，大家決定就此紮營，我們悠閒地炊煮泡茶，研究地圖與前人紀錄，對於此行步程與史地有更清楚認識，這樣才符合「讀行」的精神哩！晚上，擔任運動防護員的宇呈哥幫大家做專業的運動防護，放鬆緊繃的筋肉，我們也學習專業的肌肉運用。登山還有專業防護員按摩，深山林內僅此一家呀！

無水無雪的大水窟

杜鵑營地前往南營地路上，眼前的中央山脈由南二段蜿蜒到南一段，十分壯闊。南駐在所遺址，留著大量酒瓶，可以想見日治時期天氣寒冷，需要飲酒禦寒，更可能的是蕃情不穩，警察們過著風聲鶴唳的緊張日子，能有酒喝就喝吧！

左上的大山頭是大水窟山。老爸講起鹿野忠雄與布農族人從駒盆山縱走秀姑巒山，再登上大水窟山下切至南駐在所的一些趣事，而他攀登達芬尖山時也都曾住宿於此。

10 點到達大水窟池，剩下一點兒水，上面有小塊的浮冰。無論清日時期，這水池都是必經之地，清朝的營盤址就在池邊附近，但日治駐在所則在東南角 1km 處。我們站在州廳界舊址的駁坎上拍照，視野很棒，可以清晰看到秀馬連峰到大水窟山，東北邊是馬博橫斷等山頭，東方的皇冠山頭是新康山，一路陪伴我們到華巴諾。

03▲大水窟池與背後的大水窟山。

大水窟駐在所遺址，海拔 3,175m，是八通關越道路全線最高的警察據點。老爸說，百年前駐在所剛設立時，冬天會被風雪掩蓋，駐紮的警察會在冬天遷往東邊的米亞桑駐在所居住，等到春天才回來。但是我們 1 月底造訪，不僅無雪，白天氣溫還有十幾度，可見百年來地球暖化多嚴重。

04▲大水窟駐在所遺址。

中午在布農族人的一處耕地用餐，樹蔭下老爸開始製作高山飯糰，因為此行海苔少帶一些，我們用零食的小海苔製作「小人國海苔」，一顆大概一個拇指大小。大家吃得津津有味又哈哈笑起來。登山的過程，雖然有些克難，但也是學習變通的歷程。

中午一點多，來到米亞桑駐在所遺址，布農族海樹兒曾說，米亞桑正確的發音是「買亞桑」。買（MAI）是「過去的」，亞桑是「大部落」的意思，合起就是「過去有個大部落」。楊南郡老師說，以前濁水溪的布農族人遷徙越過中央山脈到拉庫拉庫時，第 1 站就暫住在米亞桑這地方，大家族休息時，年輕人就先去預定要定居的地方準備好，再回來幫婦女與老人家遷過去。

日治時期建立駐在所後，每當冬季，位置最高的大水窟駐在所冰封而無法運作時，警察與家眷就會撤退到米亞桑這個冬季行館，高山的新年也因為人數倍增而熱絡溫暖！



05▲米亞桑駐在所遺址玩松果。

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來源：《單車誌》

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