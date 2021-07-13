01▲船潛有著極為奇妙的空間體驗。

要拿初級潛水員證照，除了在台灣，國外推出融合旅遊 3 天拿證照的套裝行程行之有年。好處是上課考試過關時間短，還多了段出國潛水的特殊經歷；缺點當然就是能力一定不夠扎實。除非您是天才，要不然多數人都會覺得技術面不夠踏實，特別是經過一段時間沒有潛水之後，要找回感覺不是那麼容易。這也是一些海外優質潛店會強烈建議，至少要有數十次以上的經驗才願意做您的生意的原因。安全為上，運動技能精進，如馴駕跑車，累積里程數到了一定程度之後，所有性能才能發揮到極致，因此重點是盡量多潛、累積足夠的經驗、夠純熟的技巧，到國外拓展視野方能盡興。

一個人經驗豐不豐富，可以從著裝觀察出來。一身上上下下加起來裝備還不少，有些非常誇張，裝備全部上身之後，發現配重沒有繫上，還有人常常沒把氣瓶打開，或者是手機相機沒有掛好… 千奇百怪，想像不到的也會發生。會這樣走鐘的潛水者，潛導都會怕怕；反過來看，如果發現潛伴著裝迅速，一派輕鬆悠閒的人，請整個過程想盡辦法，用盡全力跟在他左右。假設有個萬一，這個人很可能會在您有狀況時有能力伸出援手。潛導們當然是最可靠的，但是，有天兵更大機率出狀況的情況下，他們很可能會正在照顧那些經驗不足的潛伴。除了自己能力經驗要夠，同行裡更有經驗的潛伴，更重要的是要專心聆聽並牢牢記住潛導行前的簡報，所有的資訊能夠在腦海中形成一個立體地圖附加相關資訊，就算沒有潛導也能夠自己獨立完成，這樣肯定會有一趟輕鬆愜意又豐富的潛水之旅。

核心鍛煉不可少

潛水裝備整套加起來其實相當沉重，如果是岸潛，要背著走一段距離，有些還是不太好走的礁岸地形，就相對地費勁。即便是船潛，著裝完畢還是有站立的時間，特別是站立時入水，因此腰背的核心肌群如果鍛鍊到位，感覺會輕鬆許多，且避免受傷。鍛鍊好核心肌群其實不僅僅有利於潛水，對於幾乎所有運動都是加分的防護機制。我自己本身的經驗，特別強化肌力就是很好的例子。數年前玩 Snowboard 導致腰部椎間盤破裂，自己身體原本體重就過重，也沒有特別強化肌力。手術後經過長時間的復健，其中皮拉提斯（Pirates）幫助最大，隔了一段時間在泰國船潛，即能應付自如了。另外，如果船潛不想背著裝備入水，可以將 BCD 浮力背心充滿氣後與氣瓶呼吸調節氣等裝備組裝好，一起先拋下水使其浮於水面。輕裝下水在水面完成著裝，潛完後也在水面卸裝，會更加輕鬆。

海底總動員

進階潛水員（Advanced Diver）對於許多潛水愛好者而言，依個人淺見，是從事這項活動最低的證照級別。例如深潛（30m 以內）與夜潛，可以更廣闊的加大自己的視野。台灣人喜愛的帛琉—藍洞，是一處非常著名的潛點。進去之後是一種非常難以言喻的感受，就像是到了「異次元」空間，也像是所謂的「升維」，一種非三次元空間的奇特經歷，相信肯定是多數人畢生難得的回憶之一。另外「沉船」潛水，我在克羅埃西亞海港 Zadar 的一次經驗，眼前將近一層樓高的螺旋槳推進器，駕駛倉房內碩大的船舵… 至今依然回味無窮。又例如帛琉的「大斷層」，顧名思義是一處懸崖，似深不見底的礁岩壁，海生物的豐富性在每一個深度都有著豐富變化，甚至在 30m 深處左右，鯊魚海龜都有可能在伸手可及的近處與您擦身而過！

02▲船潛在駕駛倉有身處異次元的感受。

03▲巨大的海龜常成為自拍合影的主角。

04▲欣賞深處珊瑚需要有進階潛水員的證照與技術。

05▲梭魚群多半在水流湍急處。



06▲帛琉大斷層浮潛魅力非凡。

談到這裡，證照固然是國外良心業者評斷一位潛水員能否從事哪項活動種類的依據，即便如此，到了現場還是會依據潛水員實際的能力，當下的身體狀況決定。例如帛琉的「大斷層」，如果中性浮力不是很純熟穩定，在深不見底的情況下是十分危險的。又如「沉船」，在深的地方時間久了，一定要在近水面處做安全停留。中性浮力的控制能力是重要的關鍵，雖然現在聰明的智能潛水錶能精準計算出安全停留所需要的時間，但還是要仰賴控制中性浮力的技巧。請務必謹記，安全潛水是持續這項嗜好的原則。知名法國導演 Luc Besson，如此狂愛海洋的他，卻因為一次意外而再也無法潛水，讓人不禁唏噓啊！

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來源：《單車誌》

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