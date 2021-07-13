入門必學 潛水新手指南

01▲休閒潛水 20m 深度，此類景觀比比皆是。

浮潛

「最大差別在於觀賞水中景致的視角。「浮潛」基本在水面，所以是俯視；另外兩項則是身處於水世界當中，視角幾乎沒有限制。其次，難度也是依序遞增的，在從事該項活動時，我們所需要的空氣如何取得也很不同。浮潛來自於呼吸管，相當於在水面自由呼吸。

水肺潛水

「水肺潛水」來自於氣瓶，由於是壓縮空氣，牽涉到深度與判定是否減壓及減壓時間等等，相對複雜。

自由潛水

「自由潛水」則是下潛前吸進肺部的空氣，利用技巧控制吐氣量，聽似簡單實則非常困難，心肺功能需要鍛鍊至相當高的水平。浮潛在技術精進之後，也可不需要呼吸管，以類似自由潛水的方式，在水面上吸入肺部的空氣做調節。

對於活動的廣度與自由度，「浮潛」基本上在水面及水下 1m 左右的範圍內；水肺在休閒領域則大都在 30m 深之內；「自由潛水」則是取決於個人能力，比賽甚至超過 100m，不過那是借助於器械才能達到的深度，休閒的話，平均 15m 上下是比較大眾的範圍。浮潛的裝備包括蛙鞋、面鏡、呼吸管，如果水性不好，一開始還需要浮力背心（救生衣），因此會游泳自然進階得更快。

「水肺潛水」是裝備最複雜的，蛙鞋、面鏡、呼吸管之外，BCD 浮力背心、呼吸浮力調節器、氣瓶、三用錶—即指南針判斷方向，殘壓錶顯示氣瓶所剩的空氣量，深度儀顯示最深深度與當下深度（現在多為電腦表或是智能手錶），配重、防寒衣、鞋、潛水刀、浮力袋、相機，攝影機甚至夜潛的照明設備等，因類別不同而衍生出相對應的多樣裝備。

「自由潛水」裝備相對簡單，面鏡、蛙鞋（比「水肺潛水」用的長很多）、呼吸管與防寒衣。裝備雖少，但其困難在於水壓隨深度變化的環境下，需要能減低身體需要空氣量的呼吸技巧。心跳平緩且慢，鎮定心靈與神經系統安寧，提升副交感神經平衡與平靜，藉著下潛前深呼吸的一口空氣完成整個活動過程。

事前準備不可少

從事任何活動，良好的體能狀態是必需的，而水上水下運動有一點極為重要，就是「水性」，簡單的說，也就是熟悉並利用水的浮力。浮潛門檻很低，例如帛琉泡泡旅遊，即使毫無經驗，大斷層、水母湖等精彩的水世界依然紛陳於眼前，要無拘無束的徜徉淺水域美景，會游泳懂得水性即可。當身體能夠完全放鬆而浮於海面之上，你就放飛吧！有一點要注意，呼吸管一定要會的技巧是，當海水灌進管子時不被嗆到且把海水噴排出去，就更游刃有餘了，直到能夠只著泳衣沒有任何裝備，真正像魚一樣地優游於水世界之中。

02▲一望無際的水母。

水性對潛水非常重要，體能狀況更是要素之一。飲酒、感冒、睡眠品質欠佳等狀況都不適合潛水。對裝備能熟悉掌控也是必要的，因此需要經過訓練，通過測驗拿到國際認可的執照，才能全世界潛透透。目前，前兩大系統為「Padi」及「SSI」，世界著名潛點幾乎都接受且認可。

初次潛水就上手

以我長年經驗，第一張在首個級別的 Open Water 學習過程中，在泳池裡中性浮力的訓練體驗與掌握是最關鍵的技巧。簡單的說，也就是穿戴所有裝備之後的水性，要停留在哪個深度可以隨心所欲。吸氣稍稍上升，吐氣微微下沉，始終維持在一定的深度。在泳池這樣沒有海流、沒有氣瓶，隨著空氣消耗與配重關係改變的變數影響的環境之下，能夠充分掌握，對於海相多樣變化的真實環境才有駕馭的能力與自信。說到這，市場上所謂的「體驗潛水」針對沒有任何經驗者的商品，衷心建議不要貿然嘗試，不僅有風險，且很有可能因為不熟悉而有負面的經驗，從而對潛水產生畏懼、偏見而放棄參與就十分可惜了。

基本上，對於 Open Water 的初級潛水員而言，絕大多數美麗的海中景緻、多彩的珊瑚、多樣的海生物等皆能盡收眼底。陽光照射而能呈現繽紛色彩的景物，20m 以內都清清楚楚且顏色飽和，對於什麼都想用手機紀錄的新世代年輕人而言，只需要一個手機防水殼， 連補光的燈具都不需要。即便稍有要求，市面上也有價格親民，品質不錯供手機專用的輔助燈具可以選擇，就能夠拍照，錄影存下自己的海中遊記，在社交平台上分享交流。

03▲水生物攝影是眾多潛水員的愛好。

04▲美麗的軟珊瑚。

05▲微距攝影能呈現更寬廣的水世界。

06▲海蛞蝓也是很常入鏡的海生物。

保護海洋你我他

對於更多樣、更潮的潛水項目，例如在鐵籠裡觀賞大白鯊，空曠海底靜觀大批鯊魚搶食等，初級潛水員也能辦到。但有一點爭議的是，業者都是採用誘食的方式吸引鯊魚，影響牠們正常的捕獵進食習性。當然，與許多議題一樣，持不同看法的人一定有。這裡想要強調的是，海洋資源有限，且已被摧殘，因此，以珍惜並具有環保意識的心態從事海洋活動，是一個基本的態度。

潛水的面向非常廣泛，例如海底沉船潛水、湖泊河流的洞穴潛水、使用氦氧混和氣更深更久的極限潛水、冰穴冰層下或是冰冷湖泊、需著「乾式」潛水衣才能從事的潛水活動等，皆有該項目專門課程與執照。透過專業訓練去探索更多的領域，不僅潛水，浮潛或自由潛水，甚至也可在深海與鯨魚或鯨鯊等溫馴的大型哺乳動物同游，直面第三類接觸！諸多精彩的人生體驗待追尋，此刻就從浮潛開始吧！



07▲與海生物的第三類接觸是潛水美妙的經驗。

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來源：《單車誌》

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