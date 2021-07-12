【百達投顧】精品財報報喜 下半年漲相佳

上月底耐吉（Nike）公佈財報，營收創下 50 年來最好的成績，股價也隨之來到歷史新高（截至本月８日收盤價 160.63 美元 )。LVMH 及萬豪集團第一季財報也傳來佳音，預估 2021 年營收年增率將分別達 31% 及 24%，為近 15 年新高。精品族群全年度營收展望樂觀，下半年行情可期。

歐美國家近期因疫苗覆蓋率上升，且人們對封鎖已產生倦怠，經濟活動較去年更活躍、幾乎回到疫前水準，此外，補助方案使得個人戶存款激增，碰上壓抑已久的消費慾望，消費力一觸即發。百達資產管理表示，受惠於疫後報復性消費趨勢，預估未來兩年百達精選品牌策略之持股，其獲利成長率將是全球科技股的兩倍。

觀察 Forbes 奢侈生活價格指數（CLEWI）從 1982 年至 2018 年漲幅約達六倍，反觀美國消費者物價指數，同期間成長卻不到三倍，可見得精品的終端售價成長力遠高於一般消費品，品牌的附加價值不但讓消費者趨之若鶩，也是該產業最具長期投資潛力的特色。

百達 - 精選品牌基金在晨星分類屬於消費及服務類別，但有別於其他同類別基金著重在品牌配合的銷售通路或第三方電商平台，本基金更重視且專注於品牌的自身價值。百達資產管理表示，「品牌價值」為品牌創造出「差異化」，包含產品定位差異、服務品質、品牌誠信、營運卓越，以及良好的數位整合，品牌價值是驅使產業成長的核心動力，據百達資產管理研究，符合以上檢視標準的股票全球僅有約 120 檔。

百達投顧強調，百達精選品牌投資題材並非侷限在奢侈品，也著重於奢華體驗及提升生活品質的消費，例如飯店集團、金融服務、香水、化妝品及保養品等，其中休閒旅遊、餐飲和運動用品相關的持股更是占近五成，投資範疇可說是涵蓋大眾追求的「美好人生」相關產業。

百達 - 精選品牌基金表現出色，近一年來績效排名均居台灣境外核備同類型基金前四分之一，顯見疫後復甦題材暢旺並正在持續發酵。

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投資人投資高收益債券基金不宜占其投資組合過高之比重。高收益債券基? 適合能承擔較高風險且追求資產增值的成長型投資人。相對公債與投資級債券，高收債券波動較高，投資人進場布局宜謹慎考?。本基金經行政院金融監督管理委員會核准，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

收益型股票基金：基金投資之企業，其股息配發時間及金額將視個別企業之決定（如部份企業可能決定一年配發一到二次）。本基金配息類股配息金額之決定，主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估，並在考量相關稅負及扣除相關成本費用後，始決定每月基金每單位之配息金額。本基金配息類股得分配淨投資收益、已實現資本利得、未實現資本利得及本金，任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。投資人應瞭解分配可能減少本基金淨值。總代理人備有本基金近十二個月內由本金支付配息之相關資料供投資人查閱，投資人得致電總代理人 (02)6622-6600 索取。百達 - 環保能源、百達 - 機器人科技、百達 - 環境機會: 基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。

本境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站中查詢。於避險股份類別，只有成分基金綜合結算貨幣，會與該避險股份類別的貨幣進行對沖。而投資組合內以非綜合結算貨幣計值之資產所引致的匯率風險，將仍然存在。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書或投資人須知。由於新興市場基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外，與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險，而因市值及制度性因素，流動性風險也相對較高，新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場，投資人投資前應詳閱基金公開說明書及審慎評估。本資料可以呈示在股份不會被發行或贖回的日子所計算的資產淨值（「非交易資產淨值」）。它們只能用於統計及計算基金表現或佣金計算，在任何情況下，不能被用作作出認購或贖回指示的基礎。本資料某些數據來自第三方。基金經理公司雖然本著誠信相信該等數據均屬可靠，但概不就該等數據是否準確、最新或全面作出任何明示或隱含的保證。本基金採用『反稀釋調整』機制，相關說明請詳閱基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人須知或公開說明書備索，可至本公司網站（http://am.pictet），或至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw/）下載。