EMBA 雜誌編輯部 / 文

許多人在創業時，花了很多時間，希望想出一個大熱門產品。然而，如果回頭去看全世界最成功的公司，其實有些根本不是奠基於新點子。

美國創投業者塔帕利亞（Neal Taparia）指出，公司要成功，不見得需要原創點子。他在富比士雜誌（Forbes）撰文指出，用心耕耘已經存在顧客需求的市場，會比從頭創造一個全新的市場容易。他建議，公司可以透過以下四個做法，在既有市場竄出頭：

1. 擁抱破壞式創新。網飛（Netflix）就是這樣成功的。公司一開始的創新是，會員透過郵寄租ＤＶＤ看，沒有遲還的罰款。後來再度創新是，推出串流服務。現在公司是全世界最大的串流娛樂提供者。

另一個例子是紐約公司 Merch38。受到新冠肺炎疫情影響，許多活動被迫改採線上形式，公司從中嗅到一個創新的機會：為活動主辦單位與贊助廠商創造一個平台，鼓勵線上參加者購買客製化的活動相關商品（例如，印有活動名稱的上衣）。

2. 尋求策略性的合作。單打獨鬥不是唯一的路徑，尤其是在已經很擁擠的市場。有時候公司可以透過與市場上既有的公司或平台合作，來接觸到更多顧客。公司考慮的合作對象可以是相關產業中，跟公司的目標市場相似，會從跟公司合作得利者。

例如，交友手機應用軟體「速約」（Hinge），最近便跟冥想手機應用軟體「領頭空間」（Headspace）合作，提供平撫約會前焦慮的冥想課程。結果兩家公司都從中獲益，都在雙方市場中擴大影響力。

3. 找到一個還沒有被滿足的區隔市場。這個區隔市場可能是既有公司忽略了，或者還沒有提供足夠的服務。在很多情況中，對規模較大的企業來說，區隔市場所帶來的營收過少，不值得投入。但是對新創公司或小公司來說，卻是可以追求的機會。

被譽為「歐美版淘寶」的購物手機應用軟體「我需」（Wish），就是一個好例子。公司認為，電商市場存在一個機會：販售來自中國、非常便宜的商品，因為有一群消費者，重視「價格」多於「品質」，後來公司股票也公開上市了。

4. 深入市場研究。選定既有市場對公司來說有個好處，那就是，已經有許多資料存在，能幫助評估賺錢機會。相較於全新的市場，既有市場的顧客想要什麼，以及其他公司如何滿足顧客需求，都是已知數。

公司要在既有市場成功，不能單靠模仿其他公司。取而代之，深入市場研究，以找到機會或點子，是很重要的。例如，從資料中找到一個沒被發掘的顧客需求，而既有公司的產品走向並不符合此需求，公司便能抓緊它，推出不同的產品，跟對手拉出差距 。

出處：EMBA 雜誌 419 期「跨越危機的關鍵領導力」

來源：《EMBA 雜誌》419 期

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