生氣，只會讓你看起來是錯的

EMBA 雜誌編輯部 / 文

在工作中，每個人或多或少都有被誤會的時候，這時，你通常是生氣地反駁，還是平靜地說明？

五年前，哈佛商學院教授約翰（Leslie John）跟團隊在看犯罪紀錄片時，注意到某個人被錯誤指控犯了某項罪刑。因為他是無辜的，所以非常生氣。

雖然這樣的情緒反應合理，但卻容易因為他表達了怒氣，而讓別人錯誤解讀成他是惱羞成怒，進而覺得他應該不是清白的。

約翰與其他三位教授，因而決定研究「生氣」跟「過錯」之間的關係。他們進行了一系列的實驗，發現人們太常依賴偏見跟直覺，根據一個人表達的情緒，快速地下判斷。

這種不公平的判斷造成的影響重大，在職場上可能影響了一個人的事業生涯發展，也有可能造成他失業。因此，生氣並非證明自己清白的最佳方法。

哈佛商學院實用知識網路週刊（HBS Working Knowledge）報導指出，在約翰研究團隊所做的實驗中，有一個是請受試者觀看法庭實境節目。接著請他們評斷被告看起來有多生氣，以及被告有罪的可能性多高。

結果，受試者覺得某位被告看起來越生氣，越覺得他有罪。造成這個情況的可能原因是，當一個人生氣的時候，看起來會比較不值得信任，也比較不真誠。

在另一個實驗裡，研究團隊請受試者閱讀一些虛構的情況。有一個人被合夥人指控背信，或者被同事指控挪用公款。研究團隊隨機挑選受試者看到這個人對於指控的兩種反應，請他們以一到七分，評斷這個人真的做了錯事的可能性，數字越大代表可能性越高。

在虛構情況中，當這個人是平靜地反駁指控時，受試者給他的平均分數為二．九；相對地，當這個人面對指控時失控地大吼大叫，表示自己並沒有那樣做時，受試者給他的平均分數為六．三。也就是說，反應越激烈，人們反而覺得他有問題。

接著，約翰的研究團隊想要知道：面對指控時，有罪的人，真的會比清白的人生氣嗎？換句話說，生氣與否，真的是有錯與否的線索嗎？

結果發現，面對指控時，其實有罪的人不見得會比清白的人生氣，這只是一種普遍存在的偏見。指控的內容越嚴重，越容易激怒清白的人。

從約翰的研究來看，下回當你被誤會時，更好的方法應該是平靜地說明，免得越顯得可疑。

出處：EMBA 雜誌 419 期「跨越危機的關鍵領導力」

來源：《EMBA 雜誌》419 期

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