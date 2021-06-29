新手的當沖入門課 無本當沖沒你想的那麼好賺

撰文:師慧君

過去當沖是投資老手才敢操作的交易模式，但近一年來卻有大量的「小白」投資人搶當「沖浪客」，究竟當沖是不是真的這麼好賺？當沖新手又該注意什麼呢？

台股當沖交易金額不斷創下新天量，當沖占比更在今（2021）年5月衝破5成，市場上流傳不少靠當沖致富、賺進數千萬甚至上億元的「少年股神」傳說，讓許多年輕投資人躍躍欲試，紛紛想加入「沖浪客」的行列。

當沖之所以這麼迷人，在於其「無本交易」的特性，簡單來說，投資人不需要真的拿錢出來買進股票，就可以賺取買賣之間的價差，而且只要抓對飆股或看對趨勢，長則1小時、短則數分鐘，就能有獲利入袋，不少小資族為此瘋迷當沖，甚至熱衷於靠當沖來賺「飲料錢」和「便當錢」。

不過，「沖浪客」真的人人能當嗎？為了釐清這個問題，先帶大家從頭認識台股當沖交易制度。

當沖有2種

至少須通過2門檻

當沖的正式名稱為「當日沖銷交易」，顧名思義就是在同一天內買賣相同數量的同一標的，買、賣兩筆交易可以互相沖抵、註銷，不須再經過普通交易的交割流程，只需要針對買賣間的「差額款項」辦理交割即可。市場上能夠當沖的投資商品並不限於股票，其他如期貨、選擇權、外匯等，也可以進行當沖交易。

台股的當沖交易則分為「現股當沖」和「資券當沖」兩種，由於當沖具有一定的風險，在2014年以前，僅開放資券當沖（屬信用交易），自2014年起才開放現股當沖，讓沒有開設信用交易戶的投資人也能進行當沖買賣。

不過，投資新手想嘗試現股當沖，還是得先通過2個門檻：①開戶滿3個月（不限同一券商）、②最近1年內委託買賣成交達10筆（含）以上；已開立信用交易戶者和專業機構投資人，則沒有以上限制。另外，還須簽署「當沖風險預告書暨概括授權同意書」及「應付現股當沖券差借貸契約」。

那麼，所有的股票都可以進行當沖交易嗎？原則上，大部分的上市櫃股票和ETF都可以當沖，只有少數遭到處置或變更交易方法的股票（例如全額交割股、限制信用交易股票）例外。

證交所和櫃買中心每天都會在網站公告可以當日沖銷的標的，投資人也可以直接在券商的下單軟體中確認想要買賣的個股或ETF是否有「可現沖」、「可資券沖」等相關字樣，若有，即為可當沖標的；反之，則會顯示「禁現沖」、「禁資券沖」等相關字樣。

此外，目前零股仍無法進行當沖交易，買進後至少須在下一個交易日才能賣出。

當沖可做多也可做空

但有「沖不掉」風險

一般的現股交易按規定只能「先買後賣」，而當沖交易不僅可以「先買後賣」，還能「先賣後買」。其中，「先買後賣」的交易方式和普通交易沒有任何差別，只要照正常的下單流程買進和賣出即可；而「先賣後買」下單時則要勾選「現先賣」、「現沖先賣」或「賣出現沖」（各券商軟體內名稱不同），並在同一天內買進相同數量的股票（亦即回補），是投資人預期股價下跌時，用來做空的一種方法。

現股當沖的好處是，證交稅僅有普通交易的一半，也就是0.15%，手續費則和普通交易一樣。

至於資券當沖，因為是利用融資、融券來買賣，除了須開設信用交易戶、備有自備款（一般為4成）或保證金（一般為9成），還須加計借券費，雖然資金運用較靈活，但對一般投資新手而言，操作難度相對高很多，而且證交稅和普通交易一樣是0.3%，與現股當沖相比較無優勢。

不過，當沖交易還是會有「賠價差」，或是遇到跌停（漲停）鎖死而「沖不掉」的風險。近期台股違約交割金額暴增，就是因為有大量的「小白」投資人過度槓桿操作，在股價暴跌時不僅沒錢交割，連價差都賠不出來；假使違約交割情節嚴重，將導致信用破產，甚至還會面臨刑事責任。若對當沖交易有興趣，建議買賣額度應控制在自己的能力範圍內，以免造成不可挽回的損失。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 7 月號第 166 期

來源：《Money 錢》

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