〈書摘〉用「部分練習」法，快速補強學習的弱點

我高中時是網球隊員，在秋田縣排得上前八強，但我認為自己並不是什麼天才選手，只是用心鑽研「練習方法」才有好成果，如今這經驗更進一步發揮在閱讀與學習上。

我重視「部分練習」多過「整體練習」。亦即見樹不見林。

網球的擊球可分為發球、正手、反手、殺球、高吊等等，可以打到底線邊上，也可以擦網，還有各種旋球應付各種狀況，增加球賽的深度。

那究竟該怎麼練習？最常見的練習就是一對一持續對打，這是「整體練習」，練習過程中可能使用各種擊球方式，也有可能完全沒用上某些擊球方式。另一種方法就是只徹底練習發球，或者只練反手等，這就是所謂的「部分練習」，將每一個小部分練到爐火純青，比賽時就自然可以應付任何狀況。

部分練習能快速補強弱點

我絕對推薦「部分練習」。輸贏競賽中只要有弱點就會立刻露出馬腳，比方說你擅長正手但不擅長反手，對方發現之後，就會拚命逼你用反手。只有練球對手和濫好人才會故意餵你

正手。敵人會專挑弱點來打，所以要把反手練到爐火純青。工作和網球一樣，若是每天渾渾噩噩地上班，既無法栽培強項也無法克服弱點。人一旦養成習慣，就會得過且過、不求上進，在舒適圈中就不需要改變，但這樣就無法成為一流人物。

商場如戰場，敵人會專挑你與你所屬公司的弱點來攻擊，請想像一下，你的競爭對手有哪些弱點？

A 公司業務很強，但商品魅力不大。

B 公司產品很棒，但物流不夠順暢。

C 餐廳東西好吃，但服務不佳。

競爭對手也一樣會觀察你們公司的弱點，當對方打來一顆你們不拿手的反手球，你們有好好練習、準備回擊嗎？《完美練習》一書中提到一位約翰．伍登的故事，他是加州大學洛杉磯分校（UCLA）籃球隊教練，被譽為「二十世紀最偉大的教練」。據說他的特色，就是嚴格教導球員們如何綁好球鞋鞋帶。

先從小目標開始加深印象，做久了就能累積自信心，這正是「部分練習」的第一步，也是成功的入口。人生時間有限，能讀的書也有限，假設你決定要讀一千本書，全部都選擇自我啟發的書籍，是沒有意義的。該看哪方面的書才能克服弱點？該強化哪個領域才能贏過其他競爭對手？你需要哪種「部分練習」？

股神華倫．巴菲特向班傑明．葛拉翰學習「價值型投資」，向菲利浦．費雪學習「成長型投資」，並創造出自己的投資風格。你打算向誰學些什麼？接下來，就要介紹擬定「部分練習」的重點。

請先讀「名作」

針對想要加強的不同領域，所採取的「部分練習」重點與基本教科書不同，若你第一次嘗試有目標的閱讀，請挑選眾人推崇的「名作」，因為這些作品包含了各領域的概要與基礎。

更進一步來說，你的競爭對手也會讀名作。企業經營者大多有自己的「聖經」，例如彼得．杜拉克、菲利浦．科特勒、麥克．波特等人的作品。只要掌握名作的內容，就能推算出競爭對手根據哪本書來經營企業，又會打出什麼行銷策略。

你是否聽過競爭對手說出這些話？

「我的基本策略就是成本領導策略。」

「豐田式生產管理對我影響甚鉅⋯⋯」

若你不知道什麼是「成本領導策略」，什麼又是「豐田式生產管理」，就無法分析你的對手。反之，懂得成本領導策略的人，就能預測競爭對手接下來會做什麼經營決策，其中會有哪些弱點，甚至自己該如何反制。名作可以說是大多數人所參考的「基礎」，做生意不懂基礎，就不會成功。

來源：天下雜誌出版