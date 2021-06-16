買比特幣還能打折？台灣加密貨幣產業生力軍「幣竟BITGIN交易所」主打全台最優惠加密貨幣價格

由於台灣的加密貨幣交易所量體相對小、幣種少，想要交易更多幣種的用戶，通常會在台灣透過本土交易所入金穩定幣 USDT 之後，再轉到國際交易所進行買賣。因此，用戶選擇交易所的考量不外乎就是「信任感」及「價格」。

近期初登場的合規法幣交易所「幣竟 BITGIN」竟然想挑戰台灣加密貨幣交易所三雄 MAX、BitoPro 及 ACE，搶攻「加密貨幣 - 新台幣出入金」市場？究竟「幣竟 BITGIN」會端出什麼牛肉取得用戶的信任感、提供實惠的價格呢？

幣竟 BITGIN 交易所的「最優換匯」優勢，讓用戶用一樣的錢買更多加密貨幣。

幣竟 BITGIN 值得你信任，讓你不怕受傷害

幣竟 BITGIN 的初衷就是希望為客戶創造一個安全合法、交易快速，以及再也不受傷的加密貨幣交易環境。因此，幣竟 BITGIN 非常重視用戶權益的保障，致力於法令遵循及資訊安全。儘管台灣尚無加密貨幣交易所牌照制度，金融監督管理委員會已正式預告「虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法」草案，要求加密貨幣交易所皆應嚴守洗錢防制等重要法令規範。

幣竟 BITGIN 交易所委託凱基銀行擔任「新台幣資金信託保管銀行」，加強「新台幣資產」安全。

幣竟 BITGIN 交易所與國內知名金融科技法律事務所及加密貨幣律師合作，並且經過全球四大會計事務所之一進行檢驗，確保「身分驗證」機制已符合法令規範，落實反洗錢與實名制，保障交易所的資金來源。此外，幣竟 BITGIN 委託凱基銀行擔任「新台幣資金信託保管銀行」，加強「新台幣」資產安全，更在交易所上線籌備期，聘請專業資安顧問公司，進行滲透測試及弱點掃描等資安測試，加強系統安全性與穩定性。幣竟 BITGIN 交易所透過種種保護措施，就是為了確保能夠提供給用戶完善安全的加密貨幣交易環境。

合規的新台幣加密貨幣交易所「幣竟 BITGIN」，主打買 USDT 最實惠且保證不滑價。

幣竟 BITGIN 有絕招？台幣買 USDT 最實惠且保證不滑價

幣竟 BITGIN 交易所從加密貨幣投資者角度出發，第一個要解決的問題就是高溢價與交易深度不足。

對於長期投資加密貨幣投資者來說，合規監管絕對不是唯一考量，他們也非常在意「價格」。各家台灣交易所上面的 USDT 價格不同，以 5 月 7 日下午五點為例，USDT 現價匯率為 MAX：27.78TWD、BITO：27.80TWD、ACE：27.81TWD，而銀行的新台幣兌美金為 27.71TWD。也就是說，以現行交易所現價買入 USDT，則至少存有 0.25~0.36% 的溢價。對於大額買賣的投資者來說，各家交易所的交易深度不同，在進行大額交易時非常可能會以高於現價 0.54%~2.64% 的價格買入 USDT，而因交易深度不足而造成不必要的損失。



幣竟 BITGIN 執行長張瀚林表示：「台灣交易市場中的 USDT 溢價高，是因為台灣加密貨幣市場是個不完全競爭市場。」他認為，在完全競爭市場中，企業往往會為了取得更多優勢，盡可能地減少資本支出，不斷地找尋最適合的供應商、投入研發、優化製程等，讓自身產品在市場上具有足夠的競爭力。

執行長張瀚林表示：「給予用戶合理的新台幣交易對價是必要的一步。」



張瀚林認為，台灣是科技之島，但加密貨幣交易所不像台積電那樣，技術領先並擁有定價權。交易所的技術相對穩定，他希望能透過更多商業與推廣的創新，提升台灣區塊鏈與加密貨幣在全球市場的競爭力，而給予用戶一個合理的台幣對價是必要的一步。



幣竟 BITGIN 表明自己最大的優勢在於「最優換匯」，而最大的特色是「讓利用戶」。幣竟 BITGIN 營運長張于庭曾主管上市公司之國際金流處理事宜，將上市公司所使用的最優國際換匯方法來創造優惠價格空間，讓台灣的用戶能夠以更接近實際價格的方式取得 USDT 與其他加密貨幣，提供用戶一個新台幣買加密貨幣的「低溢價」選項。

「幣竟相信」優惠活動

2021 年 6 月 15 日幣竟 BITGIN 交易所推出歡慶開幕活動「幣竟相信」，提供「買 USDT 打折」的獨家優惠，活動至 9 月 15 日截止，活動詳情請見官網：https://bitgin.net/

