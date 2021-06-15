【中信投信】中信關鍵半導體ETF台股新科人氣王

台灣首檔聚焦半導體，結合 ESG 投資策略的中信關鍵半導體 ETF，掛牌後隨即成為台股 ETF 新科人氣王，短短不到兩周時間成交金額就衝上所有台股 ETF 中排名第 2，更一舉成為受益人數、基金規模第 8 大的台股 ETF。

中信關鍵半導體 ETF 經理人（00891）張圭慧表示，近期台股表現雖因疫情憂慮，表現相對壓抑，但疫苗畢竟已經面市，疫情將成短期事件，長期歐美經濟復甦，5G 手機、電動車等趨勢未變，半導體產業的長期基本面仍在，是吸引市場投資人的主要原因。

張圭慧強調，近期 IC 設計類股業績展望出色，根據研調機構 Counterpoint 報告，台灣 IC 設計產業龍頭於全球手機晶片市佔率再創新高，已連三季稱霸業界，持續拉大市占率領先優勢。IC 設計產業能在激烈競爭中搶占上風，追根究柢還是因為台灣半導體產業鏈完整，當全球急缺產能，半導體上游 IC 設計業者在中游晶圓代工業者的奧援下，產能相對穩定，成為擴大市佔率的關鍵。

另一方面，張圭慧指出，IC 設計產業在宅經濟、中美博奕的轉單效益助長下，該產業營收、終端晶片的市佔率等數據不僅有望挑戰歷史新高，甚至有機會高於全球 IC 設計產業的平均值。中美博奕導致的去美化、去中化的轉單效益，促成台灣 IC 設計產業於終端晶片市佔率大幅提升，2021 年訂單暴增到出貨量能的 2、3 倍。近期 IC 設計產業龍頭公布 5 月營收，單月營收再創歷史新高。IC 產業接單暢旺，也將帶動半導體中下游廠商業績表現。

張圭慧亦提醒，疫情發展仍是半導體產業表現的變數，雖然 IC 設計受到的影響預料相對小，但若竹科感染擴大，也將影響股價震盪，建議投資人宜分批布局。

本公司經理之基金，皆經金管會核准或同意生效在國內募集及銷售，惟並不表示絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金公開說明書。基金上市日前 (不含當日)，經理公司不接受基金受益權單位數之買回。

本公開說明書可至下列網址查詢：本公司網站 (www.ctbcinvestments.com) 及公開資訊觀測站 (mops.twse.com.tw) 中查詢。

本基金以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用 (如：經理費、保管費、上市費等) 或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中如持有期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。

基金自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折 / 溢價的風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折 / 溢價之交易風險。基金受益憑證上市後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所股份有限公司 (以下簡稱臺灣證交所) 有關規定辦理。

本基金於上市日後將依臺灣證交所所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的本基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

本基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動，於獲配息時須一併注意基金淨值之變動。

【ICE 指數免責聲明】

基金標的指數經許可使用來源 ICE Data Indices, LLC(以下稱 ICE Data)ICE Factset 臺灣 ESG 永續關鍵半導體指數 (以下稱「系列指數）係 ICE Data 或其關係企業之服務／營業標章，且已與系列指數一併授權以供中國信託投信針對中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF 證券投資信託基金 (以下稱「基金」) 使用之。

中國信託投信及基金均非由 ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商 (ICE Data 和其供應商) 贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data 對中國信託投信之惟一關係，僅止於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。

ICE Data 及其供應商不提供任何保證、陳述及所有的明示和 / 或暗示，包括對適銷性或適用於特定用途或使用的包括指數、指數數據以及包含相關或衍生的任何信息 (Index Data) 的任何保證。ICE Data 及其供應商不對指數和 Index Data 的充分性、準確性、時性或完整性承擔任何損害或責任，均按「原樣」提供，使用者取得相關資料的風險自行承擔。