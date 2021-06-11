【永豐期貨】電子及航運股領軍 台股週線連四紅

期貨走勢

台指期週五上漲 60 點至 17217 點。價差方面，台指期轉為正價差 3.48 點，電子期轉為正價差 0.41 點，金融期逆價差縮至 - 2.36 點。現貨部分，三大法人買超 99.02 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 441 口至 - 3290 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少 553 口至 - 29119 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 27 口至 - 6773 口。

週四美國公布 5 月的 CPI 年增率為 5%，創近 13 年以來最快增幅，10 年期美債殖利率跌破 1.44%，來到 3 月以來的新低，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.06%，標普 500 上漲 0.47%，那斯達克上漲 0.78%，費半指數上漲 1.19%。台股今天呈高檔震盪，半導體及航運類領漲，大盤最高一度來到 17278.55 點，終場加權指數上漲 0.32%，收 17213.52 點，權值股來看，台積電第一季盈餘每股配發 2.75 元現金，上漲 0.5%，站上 600 元大關，鴻海也上漲 2.71%，收 113.5 元，另外高端疫苗受惠二期臨床試驗解盲完成，股價跳空漲停收 275.5 元。整體來看，台股在目前的位階面臨不小賣壓，投資人觀望端午連續假期，造成成交量萎縮，大盤彈至萬七附近，後續仍待指數具利多轉強時量能同步擴增，否則萬七上壓力仍大。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 15800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.57 升至 1.64。VIX 指數下跌 1.72 至 17.73。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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