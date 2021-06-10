【永豐期貨】電子股回神領軍 台股終止四連黑

期貨走勢

台指期週四上漲 198 點至 17157 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 2.22 點，電子期轉為逆價差 - 0.39 點，金融期逆價差擴至 - 4.7 點。現貨部分，三大法人買超 159.48 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1159 口至 - 3731 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加 1004 口至 - 29672 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 3220 口至 - 6800 口。

週三市場靜待週四的關鍵通膨數據 CPI 和觀望聯準會消息，10 年期美債殖利率下跌，美股四大指數皆收黑，道瓊下跌 0.44%，標普 500 下跌 0.18%，那斯達克下跌 0.09%，費半指數下跌 0.4%。台股今天開高走高，電子股回神，電子成交比重達 52%，加權指數終場收最高 17159.22 點，上漲 1.14%，站上 5 日、10 日線，終止連四黑，成交量上升。權值股來看，台積電上漲 2.22%，收 599 元，收復長短期均線，將挑戰 600 元關卡，聯發科則上漲逾 3%，收 998 元，離千元僅臨門一腳，而航運成交比重則下滑至 25%，貨櫃三雄長榮、萬海、陽明今日皆下跌作收，長榮、陽明跌幅超過 2%，整體來看，個股仍呈現健康輪動，今天電子股重掌多頭兵符，但前高仍有套牢賣壓，大盤欲再上攻，仍須有量能的跟上，短期仍將以高檔震盪看帶。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 15800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.53 升至 1.57。VIX 指數下跌 2.37 至 19.45。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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