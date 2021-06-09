撰文：彭勝本

房貸變身綠色金融商品建築物可為減碳做貢獻

依據 IEA 數據發現，建築物消耗全球能源占 40% 以上，排放溫室氣體量則達 30%，遠比大眾所認為的交通運輸和工業製造所排放的溫室氣體量高出甚多，要減緩氣候變遷，推動綠色建築已是刻不容緩。

一般人所認知的汽／機車排放廢氣物、化工廠煙囪施放源源不絕氣體等乃是溫室氣體排放之汙染源頭，其實並不盡然如此，生活居住的建築物本身其實才是藏身在後的溫室氣體排放源大魔頭。依據國際能源總署（IEA）數據指稱，建築物在整體生命週期之中，各式建材利用、電力能源耗用約消耗全球能源 40% 以上，排放溫室氣體量達 30%，此遠比其他交通運輸和工業製造部門所排放的溫室氣體量都高出甚多，如何有效減緩氣候變遷，建築業亦是該盤點重點產業之一。

近年歐盟在綠色新政中已揭示將建築物節能減碳列入氣候變遷減緩重點工作項目，歐盟透過建築節能指令（EnergyPer formance of Buildings Directive,EPBD）中規定，建築物的買賣、租售交易活動須檢附能源效率證書、分級標示以作為交易專案授信審核必備文件。美國近年則力推綠建築貸款融資計畫，透過房貸授信獎勵租稅機制以支持綠色金融商品開發，全球主要國家均採具誘因性獎勵措施的綠色金融方案以推動低碳永續發展。

建構一個具商業價值綠建築投資組合

金融機構及營建開發商如何規劃具商業價值的綠建築投資組合，讓低碳建築專案具獲利性，以下參考國際間其他國家可行性作法：首先，思考如何架構綠建築資產組合，金融業能將資金有效導入低碳建築融資專案中，透過建構一套產業界能認可及接受的綠建築認證及標章制度，協助房產開發商朝低碳建築設計規劃。再者，依據建築物差異性，建置一套綠建築評估機制，將具市場商業開發潛力專案優先納入投資組合中。將綠建築的審查要項納入貸款授信文件中。開發資訊系統以對綠建築融資專案進行辨別、分析及流程評估。對於授信專案審查人員如何辨識綠建築進行專業訓練。

規劃綠建築金融商品

透過提供優惠性的融資條件給予地產開發商及購置綠建築的家戶有效降低綠建築開發成本，提升市場交易流通性。因應不同房產市場差異特性，開發綠建築金融商品，包括各式綠色融資貸款商品、綠色股權商品、綠色抵押貸款商品。建築融資因專案資金需求龐大，可採以設計結合一般商業融資及綠色融資貸款之複合式建築融資專案商品，以提供建築開發融資需求。對既有建築貸款客戶，擴大提供融資服務以協助既有建築物進行能源績效改善計畫，進行建築物節能更新。發行綠色債券、透過資產證券化以增加綠建築資產在資本市場流通性。

評估多元資金融資渠道及成本估算

透過多元綠色金融商品設計，此包括綠色債券發行及綠色專案融資貸款等各式綠色金融商品。在各國積極邁向低碳目標發展，對綠色債券、綠色貸款等符合綠色債券原則或綠色貸款原則金融商品，各國均採租稅獎勵，以有效降低放貸資金成本，此對綠建築行業發展營造絕佳條件。

行銷及開發新綠建築專案

提升一般家戶對綠建築接受意願，讓購屋者能了解綠建築之長期優勢遠足以超過短期所需支付的建築施工成本。綠建築業務開發，針對開發商及房屋市場客戶，著手規劃市場行銷策略。金融機構可著手對綠建築興建及金融商品開發，組建內部專業技術人員，相關培訓計畫可參考國際及國內綠建築認證系統之規範。金融機構透過專業技術資訊提供，將綠建築資訊及如何有效降低建物開發建置成本資訊予以開發商。協助建築開發商取得綠建築認證資格，俾利於金融機構的綠色貸款業務開發。

系統性建置建築物能源績效數據

對於放貸予綠建築的專案資金用途，運用綠建築評估系統，對環境影響評估、能源節約量、水資源節約等數據進行資訊蒐集，每年度定期進行資金用途及能源利用績效資訊揭露，讓外部投資者參考。

美國房利美綠建築方案

以下參考美國房利美公司（Fannie Mae）如何能有效推動綠建築業務，該公司是一家由美國政府所資助從事於房屋抵押貸款次級市場中收購貸款業務之企業，以提升房屋抵押貸款資金流動性、提高民眾對住房抵押貸款的負擔能力及穩定性。主要營業項目包括貸款收購業務，並向投資者發行結構式債券或證券化債券商品，通過向投資者發行證券化抵押債券商品，以較低成本集資，獲取營業利差收益。

該公司在 2011 年推出首款綠色抵押支持債券（MBS）商品，通過發行綠色抵押支持債券（MBS）為綠色住宅和合作機構提供抵押貸款，為提高能源和水資源利用效率，綠色專案提供資金。透過發行綠色債券（MBS）商品，已讓該公司成為美國最大單一綠色債券發行機構。參考氣候債券倡議組織（ClimateBonds Initiative）數據，全球綠色債券規模量達 7,500 億美元，其中，房利美公司所發行的綠色債券總額達 750 億美元，籌資主要用於房貸融資計畫所需資金，市場參與者包括國際性組織、私營企業、金融機構及政府機構等單位。

建置綠色債券框架

該公司建置一套綠色債券框架以進行綠建築業務評估，主要二大項融資方案計有綠色獎勵貸款（Green Rewardsloans）及綠建築認證貸款（Green Building Certificationloans）方案，以提供企業、家戶所需房貸融資需求，〔表 1〕整理該方案之主要內容。

房利美公司近年在美國房貸市場業務量及綠色債券發行數額得以快速成長，檢視其關鍵因素在於能建置一套具高透明度的綠色金融資訊系統及綠色貸款商品認證制度，讓房貸客戶及投資人足以公開取得資訊信賴度。以下整理其方案內容如下：

建置公開透明綠色金融資訊

為讓專案資金使用資訊公開透明化，透過信息披露系統忠實披露每一檔綠色房貸（MBS）商品信息，每月定時更新資訊。投資者可清晰了解綠色房貸所產生環境效益，包括節約的水資源等能源消耗數據，資金投入於綠建築成本比重以及能源使用強度（EUI），提高房貸資訊透明度，讓投資者對綠金商品之資金使用及收益分配監督管理更具效率，降低買賣雙邊信息不對稱。

建置綠色抵押貸款 (MBS) 產品認證機制

透過委聘第三方獨立機構――國際氣候研究中心（CICERO）來協助該公司審核其綠金商品內容及出具獨立評估意見報告書。將綠建築認證進行分級辨別，經由透明報告以提供完整風險管理訊息予外部投資者參考。房利美公司經由綠色房貸（MBS）商品發行，活絡房地產交易活動，估計在 2012 年至 2018 年期間已增加美國國內生產總值達 146 億美元，創造產業內就業人次達 17,000 人以上，該機構所募集資金成功幫助超過 55,000 個機構進行節能低碳改造，有效推展綠建築融資業務和永續經濟發展。

在推動低碳建築上，我國內政部已建置一套綠建築標章制度，其中綠能衡量指標涵蓋有二氧化碳減量、日常節能、基地保水、水資源、室內環境、污水垃圾改善、廢棄物減量、生物多樣性、綠化量等 9 項量化指標，此與歐盟永續分類規則所揭示的六大永續原則互為高度契合。我國的都更及危老建物重建商機龐大，國銀如何透過綠色金融商品設計以金融工具導引建築物朝低碳化轉型，金融機構在永續工程上定有相當角色足以擔當。（本文作者為台灣金融研訓院金融研究所副研究員）

來源：《台灣銀行家》138 期

更多精彩內容請至 《台灣銀行家》