【永豐期貨】量縮觀望氣氛轉濃 台股失守萬七關卡

期貨走勢

台指期週三下跌 131 點至 16959 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 7.22 點，電子期正價差縮至 1.15 點，金融期逆價差縮至 - 1.06 點。現貨部分，三大法人賣超 164.79 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1817 口至 - 4890 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 463 口至 - 28668 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 2737 口至 - 10020 口。

週二美國總統拜登與眾議院議員連日的基建談判宣告失敗，雙方就資金規模問題存在重大分歧，拜登正尋求新的基建法案聯盟，美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.09%，標普 500 上漲 0.02%，那斯達克上漲 0.31%，費半指數下跌 0.64%。台股今天開低走低震盪，盤中最低一度來到 16907.43 點，終場跌幅收斂，加權指數下跌 0.64%，收 16966.22 點，失守萬七關卡。各族群來看，電子股依舊疲軟，台積電尾盤有大單敲進，跌幅收斂，下跌 0.5%，收 586 元，聯電於盤下震盪，下跌近 3%，收 50.7 元，而貨櫃航運族群熄火，僅長榮上漲 0.43%，陽明、萬海分別下跌 1.31%、3.03%，整體來看但台股短線漲多上方有壓，加上國內疫情仍未明確減緩，量縮市場呈現觀望，預期台股於萬七關卡附近震盪整理。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 15800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.46 升至 1.53。VIX 指數下跌 0.87 至 21.82。整體選擇權籌碼面有利多方。 (永豐期貨研調)



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