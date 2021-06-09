FinTech發展擴增金融量能

採訪、撰文：陳佳玲

蔡總統籲打造友善金融環境持續金融創新

「台灣 2021 銀行論壇」特邀請產官學各界領袖出席，一同探討金融業的未來與銀行數位轉型等議題，期盼透過更多的跨界合作及相關政策引導為金融業尋求新的發展方向，為台灣經濟開創新局。

今年 5 月 5 日自由時報主辦「台灣 2021 銀行論壇」，探討金融業的未來與銀行的數位轉型，邀請產官學各界領袖出席，期間總統蔡英文在致詞時表示，儘管 2020 年受疫情影響，但台灣仍成為全球少數維持經濟正成長的國家；展望未來，希望能利用台灣既有優勢，在金融應用與數位轉型上尋求更多跨界及跨業合作，為台灣經濟打開新的局面。蔡總統表示，近年來科技創新劇烈改變金融各方面發展方向，數位金融使用者也大幅成長，因此，要如何運用最新科技，來回應市場變化及新興產業的需求是未來思考方向。因此，金管會也持續滾動式檢討法規，打造更友善的金融環境，更利於金融創新努力。

蔡總統同時點出台灣在金融科技的四大成果，包括：首先是立法完成全球第一個以專法實施「金融監理沙盒」，讓勇於創新業者，可以嘗試新的產品與服務。第 2、已啟動金融創新園區，提供研發資源、加速我國金融轉型；第 3、開放 3 家純網銀執照，讓台灣朝數位轉型方向；第 4、2020 年 8 月正式啟動金融發展路徑圖，要用 3 年的時間透過這個計畫，達成普惠、創新、韌性及永續 4 大目標。

黃天牧：回歸「誠信」本質提升業務量能

今年 3 月國際貨幣基金（IMF）發表「金融與發展」刊物，提到「跨業競合正在重新塑造未來銀行面貌」，自由時報總編輯鄒景雯則以「登堂入室」形容科技業逐漸跨足金融領域；面對金融業與科技業競合關係，金管會主委黃天牧認為，金融業應回歸「誠信」本質，強調「科技無法取代人性」，並呼籲金融業透過科技提升業務量能時，別忘讓金融服務下滲到其他階層，擴大服務範圍。

黃天牧表示，近幾年金管會持續鬆綁「國際金融業務分行」（OBU）、高階資產管理等限制，並擬成立金融學院培育人才，提升產業創新動能；面對金融科技崛起，數位創新常被稱為第四次工業革命，自瓦特發明蒸汽機，推動第一次工業革命至今約 250 年，社會面對的都是一樣的問題，「人性與機器、科技的調適、互動」；黃天牧語重心長引述蘋果執行長庫克在麻省理工學院對畢業生的致詞：「我不擔心 AI 想得跟人一樣，但我怕的是人想得跟 AI 一樣。」

黃天牧指出，回歸金融業本質，銀行要以誠信經營，才能永續發展，科技發展過程，「人性、同理心都不是科技可以取代的」，關心客戶、照顧客戶是金融業的本質，科技可以改變金融產業地景，但無法取代金融機構對人的關心。此外，黃天牧指出，有國外學者回顧 2008 年金融危機遠因，主要是金融危機發生前 20 年，經濟發展太好，社會喪失風險意識，監理機構認為過度監理將阻礙經濟發展，導致金融危機發生；針對數位化後對金融體系可能產生的影響，「在可被接受的比例原則下，強化金融機構的韌性。」

現場銀行業者認為，儘管科技發展讓金融業出現質變，出現智慧理財、行動支付等創新服務，但更重要的是銀行如何提供安全服務；彰化銀行董事長凌忠嫄表示，金融業本質是要提供安全且值得信賴的平台，存款人資金進入到金融體系後，銀行可將資金配置到產業最適切的地方；在此本質下，銀行建立安全可信賴機制，提供最優質服務。

黃天牧指出，FinTech 或許可以讓金融機構擴大業務量能，但如何讓金融服務往下滲透，讓更多階層的民眾受惠，才是金融機構發展本質；並指出，今年將有 2 個針對外籍移工跨境匯款的 FinTech 試驗落地，國內有很多外籍移工，但移工匯款回母國手續費成本高，今年兩大 FinTech 試驗落地，匯款成本有望降低 6 至 7 成，期許未來金融服務，不只效率，還有服務質量的提升。

接軌無現金社會，產學界呼籲央行加快 CBDC 進程

近年來，比特幣、以太幣暴漲帶起加密貨幣熱潮，相關技術發展讓數位法幣成為熱門議題，國內央行也投入相關技術研發，中央銀行業務局副局長謝鳳瑛在演講中指出，目前央行已完成第一階段「批發型 CBDC」可行性技術研究，並在 2020 年 9 月底啟動通用型 CBDC 試驗計畫，預計 2 年完成；目前央行規劃以「雙層式架構」發行 CBDC，避免與金融機構爭利、阻礙創新，並降低數位法幣對銀行中介角色衝擊。

觀察全球 CBDC 發展，目前 28 國仍處於研究階段，約 19 國走到先行測試，其中中國近年來積極推展數位人民幣，2020 年已在深圳等地進行試點。各國數位貨幣發展進程多與當地現金流通比例息息相關，比例越低代表支付系統不夠完備，因此越有發展數位法幣的需求，其中中國因偽鈔盛行，因此數位貨幣發展領先各國。儘管台灣 ATM 遍布，且偽鈔問題相對輕微，但考慮到無現金社會的發展，與兩岸民間經貿往來密切，產學界多呼籲央行加快 CBDC 發展腳步。

針對無現金社會發展，政院訂出 2025 年行動支付達 9 成目標，根據資策會調查，去年行動支付普及率已達 62%；中信銀董事長利明献指出，目前第三方支付占整體民間消費比重雖然不高，但複合成長率高達 58%，若未來每年持續以 5 至 6 成的速度發展，很快就會大量崛起；但另一方面，央行若推出雙層式 CBDC，則將對行動支付等產業造成衝擊。

台灣金融研訓院院長黃崇哲指出，數位貨幣將導致金融機構「中介化」角色式微；以刷卡為例，目前信用卡支付流程，依序為：刷卡→收單銀行→發卡銀行→清算中心，刷卡流程耗時 3 天，金融機構經手可收取手續費；若通用型數位貨幣流通，店家與消費者轉為即時轉帳、即時清算，將侵蝕商業銀行的中介角色、利益跟優勢。

利明献也舉例，過去無論是金融卡、信用卡，都要設置 POS 機，向商家收取約 2 至 3% 手續費，但若 CBDC 上路後，這些中介機構都將被捨棄，金融機構對於商家、客戶的主導權將被收回，並導致手續費收入減少。在此狀況下，利明献認為，商業銀行的因應策略，要讓客戶有良好體驗，維持自身獲客能力，以持續推廣消金業務，銀行是否掌握核心技術仍是關鍵，這也是近年來各金融機構都在積極發展 AI、區塊鏈等金融科技的主因。

中國積極發展數位貨幣，拉攏第三世界擴大話語權

近幾年來中國積極發展數位貨幣，有評論認為，中國試圖藉以推展「人民幣國際化」；對此，謝鳳瑛認為，數位化只是人民幣國際化的輔助措施，用以促進交易便利性，但從貨幣本質分析，人民幣要走向國際化，與美元競爭，「完全開放市場、解除資本管制、建立完善法律制度、保障外人投資權益」，才是提升人民幣國際市場吸引力的根本。雖然近幾年，中國試圖透過一帶一路倡議、擴大對非洲等第三世界投資，及雙邊貿易去美元化等方式推展人民幣國際化，但一帶一路部分作法牽涉到國家主權，近期進程有走緩趨勢。

不過，中經院副院長葉俊顯認為，現階段央行對於數位人民幣，或數位化貨幣思考仍侷限在技術層面，但細究中國推展數位人民幣，背後還有數位治理的思維，未來數位人民幣可能與中國社會信用系統結合，企業要進入中國市場，申請數位錢包成為必要條件，這對政府處理台商金流、防範洗錢等均將成為黑洞。儘管央行認為人民幣國際化必須建立在中國資本流動開放，提升人民幣競爭力上；但葉俊顯認為，人民幣國際化進程可能跳脫以往西方國家思維，改以拉攏非洲、一帶一路等第三世界國家，擴大數位人民幣的使用範圍，市場坐大後再爭取國際話語權，甚至建立自由市場以外的一套系統。

此外，面對兩岸間政治對立、民間經貿往來密切的特殊關係，黃崇哲認為，台灣數位貨幣發展若稍微落後，最後可能處於被動角色；台灣中南部很多淘寶大戶，為與中國賣家交易，手機裡常備支付寶、微信支付等 App，未來因應交易需求，可能也會下載人民幣錢包，甚至銀行應用程式介面（API）將內建數位人民幣的電子錢包。葉俊顯建議，反送中事件後香港政治體制逐漸融入中國，未來若金融體制也融入中國，如港幣轉與人民幣掛溝鉤，或在港強推數位人民幣，將影響台商在港資金，呼籲央行加快數位貨幣發展。

來源：《台灣銀行家》138 期

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