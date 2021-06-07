【永豐期貨】電子航運熄火 台股守萬七收長下影線

期貨走勢

台指期週一下跌 13 點至 17090 點。價差方面，台指期轉為正價差 6.09 點，電子期轉為正價差 0.25 點，金融期逆價差縮至 - 4.1 點。現貨部分，三大法人賣超 71.35 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1193 口至 - 5442 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 475 口至 - 27364 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2976 口至 - 4844 口。

上週五美國公布最新 5 月非農新增就業近 56 萬人，雖較前值回升，仍遜於市場預期，失業率則降至 5.8%，優於預期，減緩對貨幣政策緊縮的擔憂，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.52%，標普 500 上漲 0.88%，那斯達克上漲 1.47%，費半指數上漲 2.39%。台股今天開高走低，早盤一度賣壓湧現急殺近 400 點，最低來到 16775.85 點，所幸低接買盤強勁，跌勢逐步收斂，終場加權指數下跌 0.37%，收 17083.91 點，守住萬七關卡。權值股來看，電子及傳產轉弱，台積電雖盤中被拉抬，但仍下跌 0.5%，收 592 元，聯電則翻黑於盤下震盪，下跌 1.32%，而長榮、陽明、萬海貨櫃族群同步拉回，儘管有運價消息漲價有利大型航運商獲利，整體來看，台股今天宣布 3 級封鎖延長，疫情不確定因素仍在，部分族群賣壓出籠，但今天台股拉出長下影線，顯示低接買盤力道也不弱，短線台股恐呈震盪整理。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17400 點，賣權未平倉最大量集中在 15800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.5 降至 1.42。VIX 指數上漲 0.88 至 23.29。整體選擇權籌碼面偏空。 (永豐期貨研調)



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