【永豐期貨】傳產賣壓出籠 台股下跌近百點失守5日線

期貨走勢

台指期週五下跌 123 點至 17103 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 44.41 點，電子期逆價差擴至 - 1.79 點，金融期逆價差擴至 - 6.07 點。現貨部分，三大法人賣超 163.69 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2490 口至 - 6635 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 2859 口至 - 27839 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 551 口至 - 7820 口。

週四美國公布最新 ADP 小非農就業數據，5 月私營部門新增就業近 98 萬人，遠優於市場預期，寫下去年 6 月以來最大增幅，但每股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.07%，標普 500 下跌 0.36%，那斯達克下跌 1.03%，費半指數下跌 1.81%。台股今天受美股走弱影響，加上電子股疲軟，一路於盤下震盪，最低來到 17084.49 點，終場加權指數下跌 0.57%，收 17157.88 點，失守 5 日線，權值股來看，電子股依舊疲軟，聯電和台積電分別有 0.17% 及 3.64% 的跌幅，分別收 595 元及 53 元，而鴻海午盤回神翻紅力挺，上漲近 1%，但仍無力撐盤，傳產族群也在獲利了結賣壓下、開高走低陷入修正，整體來看目前國內疫情不確定性仍高，加上今晚美國將公布非農數據，攸關到通膨的壓力，而目前指數波段反彈已高，上方套牢賣壓仍大，未來若後續量能無法放大，恐難再戰新高。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 15800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.67 降至 1.5。VIX 指數上漲 1 至 22.41。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



本投資研究報告由永豐期貨股份有限公司版權所有，未經授權，禁止轉載節錄。本資料內容僅供參考，客戶應審慎考量本身之需求與投資風險，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。