【永豐期貨】疫情仍具高度不確定性 台股呈震盪整理

期貨走勢

台指期週三下跌 29 點至 17102 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 63.04 點，電子期逆價差擴至 - 1.63 點，金融期逆價差縮至 - 1.7 點。現貨部分，三大法人賣超 75.27 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 652 口至 - 4890 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 748 口至 - 24529 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 422 口至 - 4406 口。

週二 OPEC + 維持先前的石油產量政策，7 月前逐步增加產量，油價上漲，帶動能源股上揚，但科技股走跌，四大指數僅道瓊收紅，道瓊上漲 0.13%，標普 500 下跌 0.05%，那斯達克下跌 0.09%，費半指數下跌 0.38%。台股今天開高走低，萬七關卡上方壓力相對重，台股早盤雖一度大漲 112 點，但午盤前賣壓湧現，終場加權指數翻紅小漲，收 17165.04 點。權值股來看，電子股早盤開高後多有賣壓，台積電翻黑下跌 0.5%，收 595 元，聯發科也翻黑下跌 1.84%，收 959 元，傳產股是今天盤面上較強勢的族群，鋼鐵股也同樣續強，整體來看，今天國內新增 549 例新冠確診病例，較昨天增加，顯示疫情不確定性仍高，而且目前指數波段反彈已高，上方套牢賣壓仍大，未來若後續量能無法放大，恐難再戰新高。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 15800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.65 升至 1.78。VIX 指數上漲 0.33 至 22.36。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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