【永豐期貨】電子股回神反攻 台股站穩萬七關卡

期貨走勢

台指期週二上漲 120 點至 17131 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 31.38 點，電子期逆價差縮至 - 0.3 點，金融期逆價差縮至 - 2.95 點。現貨部分，三大法人買超 43.77 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 835 口至 - 5542 口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨空單增加 525 口至 - 25277 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 39 口至 - 4828 口。

週一為美國陣亡將士紀念日，美股休市一天，從週二恢復正常交易，多位美國聯準會官員預計發表談話，對後續行動做出表態。而台股今天多方續強，國內疫情有所趨緩，加上電子股比重拉升，呈現健康輪動，加權指數終場上漲 0.55%，收 17162.38 點，延 5 日線走揚，站穩萬七關卡，權值股來看，台積電今天開高至 599 元，但終場僅上漲 0.17%，收 598 元，未站上 600 元大關，而聯發科重返千元大關後翻黑，終場下跌 1.8%，收 977 元，而航海王尾盤再度強勢上攻，貨櫃三雄皆收漲停，整體來看，隨著新增確診人數有下降的趨勢，台股對疫情利空鈍化，但技術面上將面臨 17000 點以上的套牢籌碼壓力。此外投資人可關注本週的經濟數據，其中，歐洲多國將公布 5 月 CPI 和製造業 PMI，美國則會發布就業人數和非農就業數據，做好停損停利防短期波動。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.69 降至 1.65。VIX 指數下跌 1.85 至 22.03。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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